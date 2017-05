Zbog freze pobio očuha, majku i baku?

GORAŽDE - Ifet Kavazović, očuh Nezira Kamenice (21), osumnjičenog za trostruko ubistvo počinjeno u okolini Goražda, ubijen je sjekirom s leđa, dok je bio za laptopom. Nezirova majka Zehra Kavazović (54) se borila do smrti, a vjeruje se da je isto pokušala i njegova baka Šemsa Džabija (84).

To pokazuju prvi rezultati istrage nakon monstruoznog zločina koji je zaprepastio mještane goraždanskog sela Bogušići, a dogodio se 2. maja, u kući u kojoj je Ifet živio sa suprugom i punicom.

"Tokom saslušanja on je saopštio da mu nije posvećeno dovoljno pažnje i da je puno radio. Izjavio je da je najprije želio on da se ubije, ali odustao je od toga. Po mom mišljenju, to su neka njegova unutrašnja razmišljanja, jer nema dokaza da je bio zlostavljan", kaže Mirsad Bilajac, glavni kantonalni tužilac.

Osumnjičeni je, kada je ulazio u kuću, nosio tri sjekire.

"Očuh mu je bio okrenut leđima, radio je nešto na laptopu, pa ga je udario u glavu. Majka Zehra je ušla iz druge prostorije, zamahnuo je manjom sjekirom, udario je po rukama i glavi jer je pokušala da se odbrani, a onda ju je više puta sjekirom udario u glavu. Zatim je otišao u drugu prostoriju i nenu Šemsu, dok je ležala, usmrtio udarcima sjekirom", kaže Bilajac.

Lazar Draško, dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Bosanskopodrinjskog kantona, rekao je da su žrtve pronađene iza zaključanih vrata.

"Vidi se da nisu ubijeni u isto vrijeme. Žrtve su bile zaključane u kući i prekrivene jorganima. Sudu smo predložili određivanje pritvora za osumnjičenog. Čini mi se jako inteligentan. On jako tiho priča, jedva ga čujete", rekao je Draško.

Tijela ubijenih dva dana su bila u kući strave i užasa, a u četvrtak popodne Kamenica se sam prijavio policiji, i to daleko od mjesta zločina - na Ilidži. Sve je priznao i navodno je policajcima samo rekao da "život nije fer".

Po riječima komšija, Nezir nije pravio probleme, ali se ni sa kim iz sela nije družio, niti bi ikog prvi pozdravio. Hodao je pognute glave.

"Čudan je bio", rekao je mještanin Amel Begović.

Na mjestu zločina su pronađene tri sjekire. Dvije su bile djelimično krvave, vidjeli su se crveni tragovi brisanja. Nezir je, pretpostavlja se, prenoćio pored leševa, a ujutro je pospremio svoj kauč. Potom je ubijene pokrio, zaključao kuću, bacio ključ i pobjegao u Sarajevo.

U međuvremenu, jedan od trojice Nezirove braće je dolazio u posjetu porodici, te ne sluteći šta se dogodilo, ostavio je poruku na vratima i otišao.

Šta je motiv? Navodno, između Nezira i njegove majke, te oca i braće stalno je dolazilo do sukoba. Jedan od braće je navodno istražiocima rekao da je mogući okidač bila svađa između Nezira i drugih članova porodice u vezi s tim ko će nasuti naftu u frezu kojom su radili na polju!

Nezirova porodica imala je veliko imanje i plastenike. Njegova majka nedavno se razvela od supruga sa kojim je, osim Nezira, imala još trojicu sinova. Preudala se, te život započela s Ifetom i svojom majkom.