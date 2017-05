Ahmetović: Napad na Osmanovića uz saglasnost kabineta Izetbegovića

SARAJEVO - Sadik Ahmetović, poslanik kluba Nezavisni blok u parlamentu BiH, potpuno otvoreno pojašnjava razloge njegovog isključenja iz SDA, te se osvrće na samo stanje u toj stranci.

U intervjuu za "Nezavisne" on upire prstom u lidera stranke, koji je, po njegovom mišljenju, glavni krivac za potpuno urušavanje i dezavuiranje SDA.

NN: Na posljednjoj sjednici Predsjedništvo SDA Vama i Salku Sokoloviću je odredilo istu sudbinu kao Senadu Šepiću - isključeni ste iz stranke. Da li ste to očekivali i da li ćete vratiti mandate, kako to SDA traži od vas?

AHMETOVIĆ: U principu, vidjevši šta se desilo sa Šepićem zbog drugačijeg mišljenja, nekakvih ukora i sankcija sa prethodne sjednice Predsjedništva SDA, očekivali smo da će doći do određenih sankcija. U principu nisam nešto iznenađen s obzirom na to da sam iz kuloara, "od predsjednikovih ljudi", čuo da je već dobijen nalog da se glasa za naše isključenje iz SDA. Dakle, nakon mojih 27 godina provedenih u SDA ovo je nezabilježen trenutak, da se većina državnih poslanika isključi iz stranke koju su osnovali i kojoj su pripadali.

A što se tiče vraćanja mandata, vjerujem da je to lapsus Šefika Džaferovića, s obzirom na to da se radi o iskusnom pravniku koji poznaje procedure i Izborni zakon, jer strankama ne pripadaju osvojeni mandati na izborima. Izborni zakon je jasan i kaže da mandat pripada poslaniku, onom koji ga je osvojio, odnosno narodu, građanima koji su glasali za njega. Ja sam osvojio 7.000 glasova i siguran sam kada bismo proveli anketu da li su za usvajanje akciza na naftu da bi svi oni, ili ogromna većina, odgovorili onako kako sam glasao u parlamentu BiH. To je jedina formula kako mjeriti svoj politički rad.

NN: Sve je više otvorenih i velikih nezadovoljstava zbog stanja u SDA, što se najviše pripisuje načinu vođenja politike i samovolji aktuelnog lidera Bakira Izetbegovića. Vi ste bili u SDA maltene od njenog osnivanja, šta se zaista dešava u partiji koju je utemeljio Bakirov otac?

AHMETOVIĆ: Rahmetli Alija Izetbegović je osnovao SDA, u kojoj sam ja bio od početka. Alija Izetbegović je zbog delikta mišljenja osuđivan u bivšem komunističkom režimu. Sada sin osnivača SDA uvodi delikt mišljenja u stranku koju je osnovao njegov otac?! To je ono što je poljuljalo njen demokratski kapacitet i stvorilo probleme u SDA. Podsjećam da je ovaj izborni mandat u SDA krenuo veoma ružno, kongres je proveden izrazito netransparentno jer se dogodila izborna krađa. Mi smo ukazivali na to i...

NN: A ko to mi?

AHMETOVIĆ: Govorim o nama četvorici (Senad Šepić, Salko Sokolović, Šemsudin Mehmedović i sam Ahmetović), koji smo odmah nakon kongresa smogli snage da napišemo pismo rukovodstvu SDA o onome što se dešavalo na tom kongresu. Kroz razgovore koje smo vodili, a i u našim kasnijim pismenim obraćanjima, ukazivali smo na to i predlagali određena rješenja. Nažalost, nije bilo razumijevanja da se primjedbe koje su opravdane uvaže i da se odgovorni sankcionišu. Dakle, jedna grupa ljudi u SDA je otela politiku stranke od njenog članstva, otela politiku SDA, kao temeljne državotvorne stranke, i pripisala je sebi zarad svojih ličnih i porodičnih interesa.

NN: Možemo li očekivati da se stranka sada isto ponese prema ostatku "tihićevaca", prevashodno prema Adilu Osmanoviću, koji je Izetbegovićev zamjenik, ali koji je, očito, također odlučio da otvoreno progovori o stanju u SDA?

AHMETOVIĆ: Različite su metode kako eliminisati ljude iz prethodnog rukovodstva, iz vremena kada je predsjednik SDA bio rahmetli Sulejman Tihić. To je bilo vrijeme kada smo napravili veliku pobjedu na lokalnim izborima, koju je aktuelni predsjednik pretvorio u najveći poraz na lokalnim izborima otkad stranka postoji. Isto tako smo na prethodnim opštim izborima donijeli najveću poslijeratnu pobjedu, što je bio rezultat rada prethodnog rukovodstva. A šta imamo sada? Realno teško stanje i u stranci i u državi.

NN: Dakle, možemo li očekivati da vrh SDA krene u neku vrstu obračuna i s Osmanovićem?

AHMETOVIĆ: Adil Osmanović je najponiženiji čovjek SDA od njenog osnivanja. Ono što se desilo zamjeniku predsjednika stranke, poštenom i čestitom čovjeku, koji ima veliko iskustvo i jedan je od osnivača SDA...

NN: Govorimo o napadu na njega u Srebrenici?

AHMETOVIĆ: Da, to što se njemu desilo je apsolutno nedopustivo, a niko nije kažnjen. Postavlja se pitanje zašto nisu kažnjeni?! To je poniženje koje dosad niko nije imao u SDA. I bojim se da su oni koji su to organizirali i priredili drugom čovjeku stranke imali određenu vrstu saglasnosti iz Kabineta predsjednika Izetbegovića.

NN: Zbog svega sada u parlamentu BiH imamo konfuziju, ali nemamo većinu. Da li je moguće da usljed zastoja, opstrukcija i neprohodnosti zakona neka politička opcija sada povuče pitanje izglasavanja nepovjerenja Vijeću ministara, koje je sada po svemu manjinska vlada?

AHMETOVIĆ: U ovom trenutku, imali ili ne većinu u parlamentu BiH, ništa ne mijenja. To samo potvrđuje tezu da je potrebna nova politika u našoj zemlji.

Želimo i možemo afirmisati novu politiku

NN: Već je izvjesno da sa Šepićem ulazite u novi politički projekat. Ima li ta stranka već zvanično ime i kada će konačno biti utemeljena?

AHMETOVIĆ: U BiH se mora naći prostor za novu politiku koja će zaustaviti kontinuirani sukob, a otvoriti mogućnost dijaloga. Dejton je napravljen na način da ništa ne možete učiniti sami ako se o tome ne dogovorite, i to su činjenice, to je slovo Dejtona. Nažalost, danas imamo lidere koji znaju i ćirilicu i latinicu, koji to znaju čitati, ali oni bježe od toga i ne afirmiraju takvu vrstu politike. Mi to želimo promijeniti, i promijenićemo.