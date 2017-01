Bakir Izetbegović: Nastavićemo borbu protiv Dana RS

Imamo problem sa nejednakošću, neravnopravnošću i diskriminacijom spram Bošnjaka i Hrvata u RS, rekao je Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH, i najavio nastavak borbe za osporavanje Dana RS.

"Sviđalo se to nekome ili ne, nastavit ćemo da se pravnim sredstvima borimo za uklanjanje diskriminacije i za jednakost svih građana na svakom dijelu teritorije BiH", rekao je Izetbegović.

NN: Smatrate li da bi Bošnjaci, kao najbrojniji narod u BiH, trebalo da pokažu dodatnu dozu tolerancije u odnosu na druga dva naroda?

IZETBEGOVIĆ: Bošnjaci, Srbi i Hrvati su po Ustavu BiH konstitutivni na cijelom teritoriju BiH. Njihovi izabrani predstavnici ravnopravno učestvuju u radu i donošenju odluka u svim državnim institucijama. Ni u Predsjedništvu ni u Vijeću ministara ni u Parlamentarnoj skupštini BiH niti jedna odluka u konačnici ne može biti donesena protivno volji demokratski izabranih ili imenovanih predstavnika bošnjačkog ili srpskog ili hrvatskog naroda, čak i onda kada je ta volja suprotstavljena volji većine svih drugih predstavnika u tim institucijama. Bošnjaci to poštuju i ne dovode u pitanje taj dejtonski sistem odlučivanja, koji osigurava branu od dominacije i zaštitu vitalnih nacionalnih interesa. Bez obzira na to što su najbrojniji narod, Bošnjaci ne žele da dominiraju nad druga dva naroda bilo gdje u BiH. Zato nećemo trpjeti ni dominaciju nad nama ni na jednom pedlju BiH. Smatram da bi druga dva naroda, a naročito Srbi, trebalo da pokažu više razumijevanja za poziciju Bošnjaka, koji su u prošlom ratu najviše stradali i podnijeli najveće ljudske i materijalne žrtve, nad kojima je počinjen genocid, koji su masovno prognani sa svojih vjekovnih ognjišta na koja žele i imaju pravo da se vrate, kojima je BiH jedina domovina i koji žele da ta njihova jedina domovina bude sigurna, stabilna, cjelovita, funkcionalna i prosperitetna država ravnopravnih naroda i građana koji u njoj žive u miru, harmoniji i blagostanju. Srbi i Hrvati treba da razumiju da Bošnjaci ne mogu zaboraviti niti gurnuti pod tepih užasno zlo koje ih je poharalo u nedavnoj prošlosti. Možemo praštati, ali ne možemo zaboravljati. Bošnjaci već godinama predano i strpljivo rade na pomirenju. Nikada nismo i nećemo težiti osveti. Smatramo da kažnjeni moraju biti samo oni koji su počinili zločine, bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Bošnjaci, Srbi i Hrvati su na ovim prostorima živjeli izmiješani vijekovima i nastaviće tako da žive i u vijekovima koji nastupaju. Taj zajednički život ne smije biti zatrovan mržnjom i osvetom. Ali on ne može biti građen na lažima i obmanama, već mora biti utemeljen na prihvatanju istine, ma kako gorka i teška ona bila. Zajednički život i mir bit će postojani i trajni samo ukoliko se grade na zdravim temeljima istine i pravde. To su temeljna načela na kojima možemo i želimo graditi međusobno razumijevanje.

NN: Da li je baš trebalo da podnosite aplikaciju Ustavnom sudu BiH o Danu RS i da li se to pitanje moglo ostaviti budućim generacijama?

IZETBEGOVIĆ: Zahtjev Ustavnom sudu BiH sam podnio samo zato da bi bila otklonjena diskriminacija u odnosu na Bošnjake i Hrvate kada je u pitanju obilježavanje Dana entiteta RS. Bošnjaci i Hrvati su tokom prošlog rata protjerani sa tog dijela teritorije BiH i nad njima je počinjen genocid. Radi mira i prestanka patnje svih naroda i građana u BiH u Dejtonu smo prihvatili entitetsku podjelu, ali nismo prihvatili niti ćemo trpjeti da u entitetu RS budemo građani drugog reda. Ustavi, i državni i entitetski, garantuju nam ravnopravnost. Ali realnost je sasvim drugačija. Jer, niste ravnopravni ako se kao dan entiteta proslavlja dan kada su Srbi 1992. godine odlučili da se razgraniče sa druga dva naroda, ako taj dan ima svoju pravoslavnu krsnu slavu i sav je u znaku pravoslavlja i dominacije jednog naroda. Imamo problem sa nejednakošću, neravnopravnošću, diskriminacijom spram Bošnjaka i Hrvata u entitetu RS koju je potvrdila i Venecijanska komisija, najautoritativnije i najvažnije stručno tijelo pri Vijeću Evrope. Sviđalo se to nekome ili ne, nastavit ćemo da se pravnim sredstvima borimo za uklanjanje diskriminacije i za jednakost svih građana na svakom dijelu teritorije BiH.

NN: Hoćete li insistirati na kažnjavanju pripadnika Oružanih snaga koji su učestvovali na paradi Dana RS i koju kaznu, po Vašem mišljenju, zaslužuju?

IZETBEGOVIĆ: Insistirat ću na provođenju istrage kojom će se utvrditi odgovornost pojedinaca u komandnom lancu za kršenje zakona i propisa. I ne kanim ni na čemu drugom insistirati, osim na redu, disciplini i dosljednoj primjeni zakona. U pravnoj državi ni kazna niti sankcije ne zavise od volje političara. U državi poput BiH, u kojoj postoji vladavina zakona, nevažno je šta ja mislim ko i kakvu kaznu zaslužuje. Zakon će reći svoje.

NN: Kako komentarišete izjavu Valentina Incka o Danu RS i NDH?

IZETBEGOVIĆ: Ne volim komentarisati tuđe izjave. Incko sigurno nije neprijatelj srpskog naroda i treba razmisliti zašto je on dao takvu izjavu. Kao što s punim pravom očekuju razumijevanje patnji koje su prošli i žrtava koje su podnijeli u periodu NDH, Srbi bi isto tako trebalo da pokažu i razumijevanje za patnju Bošnjaka, Hrvata i svih ostalih koji su bili žrtve ratnog režima na prostoru entiteta RS.

NN: Brine li Vas potencijalna bliskost Milorada Dodika sa novom administracijom u Vašingtonu?

IZETBEGOVIĆ: Ne brine me nimalo. Uprkos silnoj želji, nadi i nastojanju Dodika da se, pa makar i simboličnoretorički, približi novoj administraciji u Vašingtonu, ne postoje ni potencijal ni pretpostavke za ostvarivanje bilo kakve bliskosti. Vanjska politika SAD prema BiH je uvijek bila dosljedna, a njen primarni strateški interes i cilj su uvijek bili, i sigurno će i ostati, sigurnost, stabilnost, funkcionalnost, prosperitet i euroatlantske integracije BiH kao suverene države u njenim međunarodno priznatim granicama. SAD neće nikada podržati bilo koga ko ugrožava njihove strateške interese i ciljeve. A Dodik upravo to radi, svakodnevno, svojim riječima i djelima, destabilizirajući BiH i dovodeći u pitanje njen teritorijalni integritet i suverenitet njenih institucija i kršeći međunarodni Dejtonski mirovni sporazum.

NN: Smatrate li da su dosadašnje administracije bile naklonije bošnjačkom narodu, kao što to misle oni Srbi koji su podržali Trampa?

IZETBEGOVIĆ: Sve dosadašnje američke administracije bile su naklonjene samo onim političkim akterima i snagama u BiH koji su dosljedno vodili realnu i stabilizirajuću politiku dogovora, reformi i pomirenja, i dijelili isti strateški cilj koji imaju i SAD, a to je stabilna, sigurna i suverena država BiH pod okriljem članstva u EU i NATOu. Bošnjačka politika je takva i to joj je uvijek bio cilj.

NN: S obzirom na bliske odnose Turske i Rusije i na činjenicu da ste u dobrim odnosima sa turskim predsjednikom Erdoanom, šta bi BiH mogla da očekuje? Hoće li biti nekih promjena?

IZETBEGOVIĆ: Ne očekujem promjene. Očekujem da nam Rusija i Turska pomognu da u BiH postignemo bolje međusobno razumijevanje i saradnju, da riješimo neke nesuglasice, da ubrzamo ekonomski razvoj, naročito izgradnju transportne i energetske infrastrukture, da unaprijedimo odnose i saradnju u regionu.

NN: Hoće li biti posjete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića BiH i kako vidite politiku srbijanske vlade prema nama?

IZETBEGOVIĆ: Pozvan je više puta i dobro je došao kad god odluči da dođe. Odluka je njegova. Po onome što trenutačno radi i govori, stiče se utisak da mu baš i nije posebno stalo do unapređenja dobrosusjedskih odnosa sa državom BiH na temelju međusobnog uvažavanja i poštovanja interesa i osjećanja svih njenih naroda i građana. Čemu prijem osuđenog ratnog zločinca Momčila Krajišnika u Predsjedničkom kabinetu u Srbiji? Nije Krajišnika osudio neki "bošnjački" sud, već Haški tribunal nakon procesa koji je trajao godinama. Nikolić je, po mom mišljenju, bespotrebno stao na stranu samo jedne politike u BiH. Naravno da predsjednik Srbije ima pravo na posebnu bliskost sa srpskim narodom, ona se podrazumijeva, ali bi bilo produktivnije i bolje za sve, pa i bh. Srbe, ako bi ih Nikolić obeshrabrivao u separatizmu i težnji za dominacijom nad Bošnjacima u entitetu RS, mirio ih sa drugim narodima, sarađivao i primao ljude mira i sloge iz BiH, a ne osuđene ratne zločince.

NN: S kolikom vjerovatnoćom bi se moglo reći da će koalicija SDA SBB preživjeti do narednih opštih izbora?

IZETBEGOVIĆ: S velikom vjerovatnoćom. Imamo iste ciljeve, i strateške i kratkoročne. Naravno, nije sve savršeno, postoje rivalstva i stare rane, ali mudrost lidera i jeste u tome da se zarad opšteg interesa prevaziđu lične emocije. Što se tiče SDA, ta koalicija će imati jednaku podršku kakvu je imala sve vrijeme dosad.

NN: A koliko je vjerovatno da neće doći do cijepanja SDA?

IZETBEGOVIĆ: Neće doći do cijepanja SDA. Uprkos upornim pokušajima nekih da u javnosti stvore iskrivljenu sliku stanja i odnosa unutar SDA, ne postoji rasprostranjeno nezadovoljstvo unutar stranačke strukture. Koncentracija bivših potpredsjednika stranke u najvišem zakonodavnom tijelu države i najbrojnijem poslaničkom klubu stvara pojačan dojam nezadovoljstva. Cijenim da ćemo do kraja januara riješiti i taj problem, da ćemo postići dogovor sa svom četvoricom ili barem sa većinom bivših potpredsjednika SDA. Radimo intenzivno na tome.

Bez rješenja za "Sejdić i Finci" do kraja januara

NN: Hoće li odluka "Sejdić i Finci" biti sprovedena do kraja januara i ako ne, ko koči?

IZETBEGOVIĆ: Do kraja januara očigledno neće, ali vjerujem da hoće u 2017. godini. Pravo pitanje nije "ko" koči, nego "šta" nas koči. A odgovor je koči nas tvrdoglavost, ubjeđenje da možete dobiti više nego što je realno, nespremnost da razumijete drugu stranu i napravite realan kompromis. Koči nas pristup "sve ili ništa", čiji ishod uvijek bude "ništa".