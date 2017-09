Bariša Čolak: Bez novog izbornog zakona BiH će postati kao Mostar

Uvijek se traži nekakav kompromis. Pokušao se naći kompromis u svemu tome u vezi s deklaracijom usvojenom u Domu naroda. Moram biti otvoren i iskren da nisam do kraja zadovoljan onim što smo usvojili, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda BiH.

"Na sjednici u četvrtak u jednom trenutku je došlo do povišenih tonova, ali se sve brzo smirilo. Mislim da nijednog trenutka u raspravi stvari nisu izmakle kontroli", kaže Čolak, koji je i visoki funkcioner HDZ BiH.

NN: U Domu naroda u četvrtak vodili ste burnu raspravu zbog deklaracije Predstavničkog doma BiH. U toku rasprave ponuđene su dvije deklaracije - Kluba Hrvata i Kluba Srba. Na kraju je usvojena deklaracija koja je svojevrstan kompromis. Šta je sporno u deklaraciji Predstavničkog doma BiH?

ČOLAK: Sporno je što se toj deklaraciji daje nadležnost koju ima Parlamentarna skupština, znači oba doma, jer se poziva na članak 4, kojim je propisana nadležnost Parlamentarne skupštine BiH i što se predstavlja kao da je ona stav Parlamentarne skupštine BiH. Mislim da je to zaista nedopustivo i čudim se kolegama u Zastupničkom domu, zašto su to tako napravili. Time se ne stvara dalja relaksacija odnosa u BiH i ne stvara se dalje povjerenje. Dakle, ni u kom slučaju ne osporavam i niko normalan ne može osporiti ulogu i značaj Zastupničkog doma kao jednog od dva ravnopravna doma. Mi njima ne osporavamo pravo da donose deklaracije, ali one moraju biti u skladu s Ustavom, zakonom i poslovnikom. Dakle, mi smo ukazali da to nije tako i da Dom naroda o tome nije raspravljao, te da ovaj dom nije tog promišljanja. Jednostavno smo rekli da odluka, odnosno deklaracija jednog doma nije deklaracija oba doma, odnosno nije drugog doma i nije deklaracija Parlamentarne skupštine BiH.

NN: Vi ste ispred Kluba hrvatskog naroda tražili da se u deklaraciju koja je usvojena, a koju je predložio Klub srpskog naroda, ubaci rečenica da deklaracija koju je usvojio Predstavnički dom nema pravno dejstvo, međutim to nisu prihvatile Vaše kolege iz srpskog kluba. Kako to komentarišete?

ČOLAK: Uvijek se traži nekakav kompromis. Pokušao se naći kompromis u svemu tome. Moram biti otvoren i iskren da nisam do kraja zadovoljan onim što smo usvojili. Mislim da smo mogli na još jedan jasniji način kazati ono što smo kazali, mada je i ovo što je kazano dostatno. To je kompromis, ali smo mi upozorili na ono što smo trebali upozoriti.

NN: Posljednju sjednicu obilježila je žustra rasprava, pa čak i povišeni tonovi. Toga dosad nije bilo. Da li Vas to brine i kako biste ocijenili trenutnu situaciju u Domu naroda kojim predsjedavate?

ČOLAK: Rijetko se to dešavalo u Domu naroda. U četvrtak je u jednom trenutku došlo do povišenih tonova, ali se sve brzo smirilo. Mislim da nijednog trenutka u raspravi stvari nisu izmakle kontroli. Zna se desiti da nekad neko povisi ton ili kaže neku riječ koja je neprimjerena. Ali, nadam se, bez obzira na to što će vrijeme koje je pred nama biti izazovno, jer je kampanja počela, da će se, ipak, smoći snage i razgovarati jednim umjerenim tonom i da će rasprave biti tolerantne. Na tome ću insistirati.

NN: Šta će se desiti s izmjenama Izbornog zakona BiH koje je predložio Klub delegata hrvatskog naroda i koje je prihvatio Dom naroda BiH i to po hitnoj proceduri? Već dva mjeseca Predstavnički dom BiH čeka da pred njih dođe taj prijedlog. Zašto prijedloga još nema i šta očekujete da će se desiti s ovim izmjenama?

ČOLAK: Oni su tražili da im se dostavi cjelovit tekst, s ugrađenim izmjenama u postojeći zakon. Mislim da su ti amandmani već ugrađeni i dostavljeni. Držim da su oni bez toga mogli raspravljati. Ali dobro, njihovo pravo je da to traže. Mi smo to učinili i nadam se i vjerujem da će o ovom prijedlogu Zastupnički dom BiH raspravljati na narednoj sjednici.

NN: Mislite li da će do izbora, koji su narednog oktobra, ove izmjene biti ugrađene u Izborni zakon ili, pak, neke druge, koje bi bile prihvatljive za sve?

ČOLAK: Ne smijem misliti ništa drugo, nego da će se to desiti, jer bismo onda državu doveli na poziciju grada Mostara, što bi bilo katastrofa. Mislim da smo ozbiljni ljudi, odnosno da moramo svi razmišljati u tom pravcu, da moramo odredbe koje je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim staviti izvan snage i inkorporirati druge koje će njih zamijeniti. I onda se nadam da ćemo moći izbore provesti. Vrlo je jasna odluka Ustavnog suda. Dakle, tu se radi samo o tome da mora biti legitiman izbor kada je riječ o Domu naroda, a i Predsjedništvu BiH. Zaista nema smisla da jedan narod bira drugom predstavnika, a to je dosad bilo. Znate da su Hrvati već dva puta bili praktično isključeni, jer smo isključivo glasom Bošnjaka u dva mandata dobili hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

NN: Drugi veliki problem je Mostar, u kojem od 2008. godine nema izbora. Hoće li biti riješen ovaj problem i šta sa Mostarom?

ČOLAK: Mi smo sve predložili, i Mostar je u našem prijedlogu. Dakle, potpuno smo ispoštovali odluku Ustavnog suda BiH. Međutim, mi ne možemo jednostavno utjecati na naše partnere u vlasti. Oni su ti koji treba da prihvate to ili jednako tako da predlože drugi prijedlog koji će osigurati legitiman izbor. Mi apsolutno to prihvaćamo, ali da vidimo prijedlog.

Prisluškivanje

NN: Šta će se desiti sada sa Zajedničkom komisijom za nadzor nad OBA? Vi ste prvi zamjenik predsjedavajućeg Komisije i trebalo bi uskoro da sazovete sjednicu. Na Vas se vrši i određeni pritisak da to učinite. Kada će biti sjednica?

ČOLAK: Nije problem sazvati sjednicu, sazvaću je. Problem je predsjedanja zato što predsjedavati mora čovjek iz oporbe. Ja sam iz pozicije i jako teško ćemo doći do izbora novog predsjedatelja, zato što je Zastupnički dom opet napravio jednu stvar koja po mom mišljenju nije dobra. Trebalo je izabrati predstavnika kako to zakon kaže, sukladno političkim strankama i njihovoj zastupljenosti u vlasti. Nažalost, to se nije dogodilo.

NN: I Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider HDZ BiH, je rekao da ga prisluškuju. Kako to komentarišete?

ČOLAK: Ne bih ja komentirao izjavu gospodina Čovića, on je sam rekao.