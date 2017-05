Bevanda: Za akcize odgovoran i Savjet ministara BiH

SARAJEVO - Šteta je što je zakon o osiguranju depozita BiH oboren u Predstavničkom domu jer je reformski i u njemu nema elemenata prenosa nadležnosti, kaže u pisanom intervjuu za "Nezavisne" Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH.

Ocjenjuje da je ovaj zakon neopravdano oboren kao dio paketa uz zakon o akcizama, što će uticati i na odluku Odbora MMF-a o nastavku aranžmana s BiH, ali i provedbu reformi na putu ka EU koje su trenutno u zastoju. Ministar finansija i trezora tvrdi da su odnosi među koalicionim partnerima svakodnevno na iskušenju.

Bevanda, koji je i potpredsjednik HDZ BiH, ne razumije razloge za potezanje vitalnog nacionalnog interesa zbog Izbornog zakona na prijedlog HNS-a jer je to samo konkretan pokušaj da se jednom narodu omogući osnovno ljudsko pravo da bira i bude biran.

NN: Da li je BiH izgubila novac za izgradnju cestovne infrastrukture, ali i aranžman sa MMF-om sada kad je zakon o akcizama pao u Predstavničkom domu?

BEVANDA: Nismo bukvalno izgubili novac, ali zaustavljamo investicije. U pitanju su već ugovoreni poslovi EBRD-a i oni koji su u finalnoj fazi dogovora. Osim EBRD-a, tu su projekti EIB-a, OPEC-a, Kuvajtskog fonda… Riječ je o infrastrukturnim projektima vrijednim oko milijardu eura. Uz to, već su u tijeku radovi na određenim dionicama autocesta i tu su angažirane domaće firme, pa su upitni i poslovi domaćih gospodarstvenika, ali i građevinskih radnika koje oni angažiraju. Što se tiče aranžmana s MMF-om, konačnu riječ dat će Odbor MMF-a nakon što dobije izvješće o onome što smo ili nismo uradili sukladno pismu namjere. Uz to, u izravnoj vezi s aranžmanom MMF-a su projekti Svjetske banke i Europske unije koji su značajni za proračune prvenstveno entiteta.

NN: Poslanici najavljuju da ovo nije kraj i da će se novi zakon naći u proceduri. Hoće li UO UIO dati novi prijedlog? Smatrate li da je Vijeće ministara BiH odgovorno za ovu situaciju?

BEVANDA: Ako zastupnici najavljuju, onda je to dobro jer oni su ti čiji glasovi odlučuju o zakonima. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje ranije je i odlučivao i slao u proceduru zakonske izmjene o trošarinama pa nisu prošle. Imali smo prethodno potpisan dogovor entitetskih premijera koji je bio temeljni dokument za izmjene zakona o trošarinama. Nakon toga bio je niz sastanaka entitetskih premijera i predsjedavajućeg Vijeća ministara, nekoliko dogovora na stranačkoj razini i konačan rezultat je da to u parlamentu nije prošlo. Bez političke volje teško je pokrenuti nove zakonske izmjene u UO koji, također, nije imun na politiku i politikanstvo. Kao predsjedatelj UO imao sam niz pokušaja da izađemo iz ove situacije, ali na posljednjoj sjednici nije usvojen ni dnevni red jer nije bilo suglasnosti članova iz reda eksperata. Što se tiče odgovornosti Vijeća ministara, odgovorno je jer je bilo u tom lancu donošenja odluka, a bilo je i izmjena zakona u odnosu na onaj predložen u UO, što je, također, legitimno.

NN: Šta će sada biti sa izmjenama Zakona o depozitu BiH? Iz Saveza za promjene tvrde da je to prenos nadležnosti i da se daje neograničena moć UO i direktoru Agencije za osiguranje depozita. Da li je to tačno?

BEVANDA: Naravno da nije. Za ove zakonske izmjene bili su uključeni predstavnici svih relevantnih institucija entiteta, Vijeća ministara, Agencije i Centralne banke BiH. Valjda bi neko iz RS ko se od početka bavio suštinom izmjena zakona upozorio da ima prenosa nadležnosti. Uporno se ovaj zakon u parlamentu povezivao s paketom zakona koji se odnose na trošarine i mislim da je oboren u paketu s njima. To je šteta jer je riječ o reformskom zakonu koji bi poboljšao stanje u bankarskom sektoru, što je u interesu svakog građanina i gospodarstvenika u BiH.

NN: Postoji li parlamentarna većina uopšte?

BEVANDA: Ona se formira od slučaja do slučaja, od točke do točke. Vidite da se nije znalo ni kako će se glasovati unutar jednog kluba. Takvo stanje nije dobra klima za donošenje dobrih i reformskih odluka.

NN: HNS je u parlamentarnu proceduru uputio izmjene Izbornog zakona BiH, Bošnjaci su zatražili zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, da li će to ugroziti odnose između SDA i HDZ BiH?

BEVANDA: Svakog dana postoje izazovi koji na kušnju stavljaju odnose među strankama koje su na vlasti. Jasno je da imamo različite političke koncepte, ali ne vidim šta je sporno u tome što se predlažu zakonske izmjene u parlamentu kojem je temeljna nadležnost da donosi zakone. Nije mi jasno ni šta je sporno što jedan narod želi zakonski da uredi oblast u okviru temeljnih ljudskih prava da bira i bude biran. Dakle, poteže se zaštita vitalnog nacionalnog interesa što se želi ispraviti očigledna i više puta dokazana diskriminacija. Teško mi je razmišljati na taj način jer nastojim da postignem suglasnost u svemu što radim i u svom poslu uvijek tražim stav entitetskih vlada ili nadležnih institucija kako niko ne bi bio oštećen, a da ne govorim koliko pažljiv treba biti kada su ljudska i nacionalna prava u pitanju jer živimo u zemlji koja je tako koncipirana.

NN: Zbog čega je u protekle dvije godine u parlamentarnu proceduru upućen mali broj zakona, a i to malo je teško prolazilo?

BEVANDA: Možda ste već odgovorili na to pitanje kada kažete da je teško prolazilo. Dešavalo se da Vijeće ministara jednoglasno usvoji neki prijedlog zakona, a on ne dobije podršku većine u parlamentu ili da Vijeće odbije zakon nekog poslanika uz argumentirano obrazloženje, a on u parlamentu prođe. Teško mi je to tumačiti, a i nemam mandat za to.

Opada optimizam za evropski put

NN: Da li će BiH uspjeti ispuniti zahtjeve EU, na koji način ubrzati reforme, ima li ova aktualna vlast snage i spremnosti za to?

BEVANDA: Bojim se da nas napušta onaj nalet optimizma kojeg smo imali kada je Dragan Čović u ime BiH podnio aplikaciju za članstvo u EU. Tada smo imali sasvim drugu energiju i mnogo više se radilo na reformama, a manje smo se bavili unutrašnjim političkim previranjima. Slijedi nam slanje odgovora iz upitnika EU, kroz Reformsku agendu i program MMF-a obuhvatili smo niz reformskih zakona i očekujem da ćemo nastaviti bržim tempom na europskom putu.