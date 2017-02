Bojić: Pozicije koje pripadaju RS u Sarajevu nikome ne damo

Borislav Bojić, potpredsjednik SDS-a i poslanik u Parlamentu BiH, najavljuje naredne poteze ove partije nakon što su zauzeli stav da prekidaju svaku vrstu komunikacije s liderom SDA Bakirom Izetbegovićem zbog pitanje revizije presude protiv Srbije.

U intervjuu za "Nezavisne novine" Bojić najavljuje kako će SDS nastaviti dolaziti na sjednice i Vijeća ministara i Parlamenta BiH, ali da će se ponašati strogo u skladu s interesima RS.

NN: SDS je prekinuo svaku vrstu komunikacije s liderom SDA Bakirom Izetbegovićem, no sa SDA nije, i participiraće i dalje u tehničkom mandatu u Vijeću ministara. Istovremeno, SDS poručuje da će u državnim institucijama braniti interese RS.

BOJIĆ: Postoje pozicije koje pripadaju RS i srpskom narodu kao konstitutivnom, kada je u pitanju BiH, a vlast na nivou BiH se sastavlja.

Ako bismo mi napustili te pozicije, onda ne bismo mogli da kvalitetno branimo interese Republike Srpske. Budite sigurni, Savjet ministara bi i tada nastavio da funkcioniše, posebno u skladu s onim Lajčakovim amandmanima (bivši visoki predstavnik Miroslav Lajčak), čini mi se iz 2007. ili 2008. godine, u kojima se kaže da Savjet ministara, ukoliko ministri podnesu ostavke, može da nastavi da funkcioniše, jer ima zamjenike.

Dakle, funkcionisanje bilo kojeg ministarstva neće stati ako ministar napusti poziciju, jer je tu zamjenik. U tom slučaju ne bi bilo sjednica, ali funkcionisanje ministarstava bi bilo nastavljeno, jer bi zamjenik obavljao te poslove. A mi ne treba da dozvolimo bilo kome da na bilo koji način uzurpira pozicije koje pripadaju RS.

NN: Kako će od sada izgledati sjednice Vijeća ministara?

BOJIĆ: One odluke koje su od interesa za srpski narod i RS biće donošene sigurno.

NN: A šta je s ostalim odlukama?

BOJIĆ: Gledajte, po čemu bi mi trebalo da dopustimo bilo kome da u naše ime donosi bilo kakve odluke?

NN: Pitam Vas sve ovo zato što će biti različitih tumačenja ovih najava SDS-a.

BOJIĆ: Ovo je mnogo ozbiljno pitanje da bi bilo ko na bilo kakav paušalan način rekao: "E slušajte, od sada će sve da bude ovako."

Dakle, biće onako kako je to u interesu RS, kao što smo, stvarajući RS, sve vrijeme štitili i njene interese i interese srpskog naroda, kao i svih onih koji je vole.

Tako ćemo nastaviti i u budućnosti. To su potpuno jasne i nedvosmislene stvari.

NN: Osim što ste potpredsjednik SDSa, Vi ste i poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH. Kako će to sve skupa izgledati u zakonodavnoj vlasti, barem kada je riječ o SDSu? Hoće li biti sjednica?

BOJIĆ: Osporavanje odluka na nivou Bosne i Hercegovine nije moguće bez 10 glasova. Dakle, kao što je to bilo i dosad, ne mogu ni SNSD ni Savez za promjene bez 10 glasova da ospori bilo koju odluku o kojoj bude raspravljano u parlamentu BiH. Mi ako hoćemo da zaštitimo RS, to je odgovornost svih nas koji gore sjedimo. I kad se ne dogovorimo mi se razumijemo, zato što vidimo šta je pred nama kao materijal. Vrlo često se ne dogovorimo da budemo sa 10 glasova protiv, pa ih imamo.

Dakle, to što se u javnosti pravi predstava to je nešto drugo. To je za dnevnopolitičke potrebe, za prikazivanje pojedinaca važnim i kako oni odlučuju o važnim stvarima, a zapravo nema od toga ništa.

NN: Samo da budemo do kraja jasni, hoće li, dakle, biti sjednica parlamenta BiH?

BOJIĆ: Naravno da će biti.

NN: Ali na isti način kao što će biti održavane i sjednice Vijeća ministara?

BOJIĆ: Svako pitanje koje dođe pred nas će biti posebna priča. Znači, pred sebe stavimo tačku dnevnog reda i kažemo: "Ovo pitanje je nešto što je od interesa za RS i srpski narod, i mi ćemo to podržati."

A da li ćemo naći sagovornika s druge strane, to ćemo vidjeti.