Borenović: Vlast u Srpskoj zna samo uzimati kredite

Branislav Borenović, lider Partije demokratskog progresa (PDP), smatra da je kriza u BiH bespotrebno izazvana Izetbegovićevim vaninstitucionalnim djelovanjem te izražava optimizam da će većina u BiH ipak postići unutrašnji konsenzus.

U intervjuu za "Nezavisne" on najavljuje proces ukrupnjavanja opozicije u RS, tvrdeći da je pobjeda opozicije na izborima 2018. potpuno izvjesna.

NN: Kao lider partije članice Saveza za promjene, koji participira u vlasti na državnom nivou, recite mi da li će biti rekonstrukcije Vijeća ministara BiH, kako to najavljuje Milorad Dodik, lider SNSD-a?

BORENOVIĆ: Jedino ako će Dodik ući u vlast zajedno s Bakirom Izetbegovićem i drugim strankama, a mislim da je to nerealno. Ali pazite, mi živimo u zemlji u kojoj je sve moguće. Dodik, koji nema šta sve nije rekao za Izetbegovića, sad je očigledno spreman da se nudi da uđe u vlast, ali nisam siguran da će ga prihvatiti bošnjački dio trenutne parlamentarne većine.

NN: Općenito, kako će se Savez ponašati u jednoj takvoj većini koja će, kako tvrde gotovo svi, u narednih godinu i po biti samo tehnička? Nije li poštenije za sve, a za građane bolje, da se nešto pokuša promijeniti?

BORENOVIĆ: Ali pitanje je šta promijeniti.

NN: Bilo šta, samo da nije tehnička vlast još godinu i po do izbora.

BORENOVIĆ: Ma neko je može nazvati tehničkom, neko je može nazvati trenutnom, neko ovako ili onako, ali ona je vlast, to je skupštinska većina koja će do sljedećih izbora biti u situaciji da od slučaja do slučaja donosi odluke. Povjerenje jeste dosta poljuljano, a sve je, nažalost, dostiglo vrhunac podnošenjem revizije presude na jedan potpuno bespotreban i vaninstitucionalna način. To je poremetilo odnose unutar vladajuće koalicije, koji su tada došli do tačke usijanja. I s te strane mislim da je do pokušaja revizije presude, tog jednostranog akta koji je učinio Izetbegović, vlast funkcionisala vrlo korektno, da smo imali pozitivnih stvari, posebno kada je u pitanju evropski put BiH. Znate da smo usvojili i Pravilnik o lijekovima i imali smo zaista dobrih odluka. Međutim, nakon podnošenja revizije presude odnosi su se znatno poremetili; imaćemo skupštinsku većinu koja će funkcionisati od sjednice do sjednice i tako do narednih izbora. Iako, vjerujem da će se sve nakon ove priče u vezi s akcizama i aranžmanom s MMF-om vratiti u neku svoju kolotečinu, s tim što će biti dodatnih izazova vezanih za odnos između SDA i HDZ-a kada je u pitanju Izborni zakon BiH.

NN: Kad već pominjete poljuljano povjerenje, da li je, po Vašem mišljenju, Izetbegović jedini i isključivi krivac za krizu u koju smo uvučeni?

BORENOVIĆ: Pazite, ono što je vidljivo i što je izašlo u javnost jeste da je kriza kulminirala pokušajem podnošenja revizije presude. On s te strane objektivno preuzima punu odgovornost za stanje u kojem smo. Ali bez obzira na to što je Izetbegović uradio, moramo da se vratimo postizanju unutrašnjeg konsenzusa i dogovora o bazičnim pitanjima. Ja sam po prirodi optimista.

NN: Vratimo se stanju u Republici Srpskoj. Šta u ovom trentuku rade PDP i Savez za promjene na definiranju novih politika koje, kako ste to najavljivali, treba da uspostave zdrav osnov za nastup na naredim općim izborima? Da li je išta urađeno po tom pitanju?

BORENOVIĆ: Pa jeste. Mi kao stranke intenzivno radimo na tome. Naša partija, PDP, je pokrenula proces političkog ukrupnjavanja, što treba da se desi u narednom periodu. Radimo na unutrašnjoj konsolidaciji, sve s ciljem da stranke opozicije budu spremne za sljedeće izbore, a mislim da smo programski spremni. Barem što se tiče PDP-a, znamo šta nam je činiti odmah po dolasku na vlast u RS, a to je prevashodno reprogramiranje ogromnih zaduženja s kojima RS ima zaista velike probleme i...

NN: Moram Vas na prekinuti. Vi ste uvjereni da ćete doći na vlast u Republici Srpskoj?

BORENOVIĆ: Mi smo u to ubijeđeni, jer ova vlast je toliko toga lošeg uradila za Republiku Srpsku, pogotovo u posljednjih nekoliko mjeseci, da je neminovan njen odlazak. Oni ne mogu odgovoriti ni na jedno ključno političko, ekonomsko, socijalno, društveno pitanje. Jedino što znaju je uzimati kredite, podizati nivo zaduženja RS i depresiju u RS činiti još većom. A bez novih zaposlenja, bez novih alternativa, RS će zaista doći u formalno jako težak položaj, koji će prijetiti i njenom postojanju. A mislim da je to jedan od ključnih razloga što sam ubijeđen da ćemo pobijediti. Imamo ljude, kapacitet, imamo znanje, imamo odgovornost.

NN: Možete li nam u ovom trenutku i zvanično otkriti, ono što nam je već ranije rečeno, da će vaš bivši predsjednik i sadašnji član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić biti ponovo kandidiran za ovu poziciju na narednim izborima?

BORENOVIĆ: Mogu da kažem da Mladen Ivanić uživa veliko povjerenje građana Republike Srpske. To pokazuju sva istraživanja, ali i generalno stanje u kojem se nalazimo, pokazuje da je Mladen Ivanić najpopularniji političar u RS! On treba da bude kandidat za jednu od ove dvije pojedinačne pozicije i pitanje je samo odnosa unutar nas i dogovora koji ćemo postići, ali i ličnog stava gospodina Ivanića. Ono što sa sigurnošću možemo reći je da je on najsigurniji pobjednik ovih izbora, a na kojoj poziciji, to ćemo tek da vidimo. Posebno kad je u pitanju Predsjedništvo BiH, on je pokazao da svoj posao radi izuzetno kvalitetno i kako se državnički može ponašati neko ko je političar.

GO Banjaluka u fazi reorganizacije

NN: Da li ste općenito zadovoljni stanjem u PDP-u? U Banjaluci postoje određeni problemi u samoj strukturi Gradskog odbora?

BORENOVIĆ: Zaista sam zadovoljan, jer je PDP stranka koja gotovo da i nema nekih unutrašnjih problema. Naravno, s vremena na vrijeme pojave se jedan ili dva odbornika nezadovoljna statusom, ali generalno, PDP nije imao nijednog poslanika koji je napustio poslanički klub. Štaviše, poslanici drugih partija prilaze PDP-u. Banjaluka jeste jedan od gradova koji nisu napravili dobar rezultat na izborima i GO je u fazi reogranizacije. A Igor Crnadak kao šef Radne grupe je na putu da napravi dobar posao u Banjaluci.