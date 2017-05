Čović: Spremili smo odgovor ako ne prođe Izborni zakon

Prijedlog hrvatskih predstavnika za izmjenu Izbornog zakona nikome ne uskraćuje pravo da se kandiduje za pozicije u BiH, pa ni Željku Komšiću ako odluči da se kandiduje za hrvatskog člana Predsjedništva, rekao je Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ BiH.

"Ako se Komšić želi kandidirati, to je njegovo pravo. Naš je prijedlog da se osigura promjena Izbornog zakona da izađemo iz krize u kojoj smo zadnjih desetak godina. Ako smo krenuli europskim putem, onda to znači da ćemo uvažavati europske vrijednosti", rekao je Čović.

Rekao je da imaju i varijante "B" i "C" ako do dogovora ne dođe, ali je dodao da o tome ne želi sada govoriti da ne stvara pritisak.

"Mi sada činimo sve da dođemo do izmjena izbornog zakonodavstva i ne razmišljamo o varijantama 'B' ili 'C'. Zato je moj naglasak na varijanti 'A'. A sve varijante su razrađene", rekao je Čović.

NN: U zadnjih godinu i po radili smo četiri intervjua, i uvijek ste govorili da je rješenje Izbornog zakona nadomak ruke. Zašto ta tema stalno "izmiče" i šta Vam daje uvjerenje da će to sada biti riješeno?

ČOVIĆ: Dugo smo čekali, ali krajem prošlog mjeseca smo podnijeli u proceduru jedan od zakona koji mislimo mijenjati - izborno zakonodavstvo. Vjerujem da ćemo na sličan način riješiti i pitanje RTV sustava i druge teme. U zadnjih godinu i po sa partnerima u FBiH nismo napravili iskorak koji smo priželjkivali onako kako smo se dogovorili. Sad ćemo pokušati kroz parlamentarnu proceduru preko klubova. Danas imamo raspravu u Domu naroda, pa ćemo vidjeti. Naravno, ostale su i neke druge poslovničke mogućnosti za one koji misle da treba još dugo ostati u ovakvoj političkoj kaljuzi. Vidjet ćemo kako će tko reagirati. Mislim da nam je vrijeme davno isteklo. Minimum standarda je da jedan, drugi i treći narod jedan drugom ne mogu birati one koji će ih predstavljati.

NN: Što se tiče člana Predsjedništva, jasno mi je šta želite. Ali šta konkretno tražite kad je u pitanju Dom naroda u FBiH i na bh. nivou?

ČOVIĆ: Naš prijedlog je jednako jednostavan i za nas prevažan kao i Predsjedništvo: naše rješenje predviđa kako izabrati po 17 predstavnika u tri kluba u FBiH. U FBiH imamo deset izbornih jedinica, odnosno deset županija, kako je to sad planirano po Izbornom zakonu i Ustavu. Tih 17 predstavnika bi birali narodi koje oni trebaju predstavljati. Onda bi, recimo, Klub Srba u FBiH popunjavali predstavnici koje izaberu Srbi po modelu zastupljenosti u pojedinim županijama u odnosu na ukupan broj u FBiH. Time ćete spriječiti da sad u Klubu Srba imate 13 predstavnika, odnosno imali bismo puni broj od 17 i spriječili da srpske ili hrvatske predstavnike izbornim inženjeringom bira brojniji narod.

NN: U čemu je nesporazum sa Željkom Komšićem, koji, prema svim važećim zakonima, jeste Hrvat, i zašto je on, onda, toliki problem?

ČOVIĆ: Po našem prijedlogu nitkom ne može biti uskraćeno da se kandidira, pa ni personi koju spominjete. Mi samo tražimo da hrvatskog člana Predsjedništva, u skladu s Ustavom, biraju Hrvati. I nikome tko se na zadnjem popisu izjasnio kao Hrvat ne želimo onemogućiti da se kandidira, pa ni toj personi. Mi samo želimo onemogućiti da, kao u zadnja dva ciklusa prije mog kandidiranja, hrvatskog člana Predsjedništva izaberu Bošnjaci.

NN: A šta ako se Komšić kandiduje, i to po važećem Izbornom zakonu, odnosno ako Vaš prijedlog ne prođe?

ČOVIĆ: Ništa posebno se neće dogoditi, do toga da ćemo imati stanje kakvo imamo sad u BiH. To je to. Ako se Komšić želi kandidirati, to je njegovo pravo. Naš je prijedlog da se osigura promjena Izbornog zakona da izađemo iz krize u kojoj smo zadnjih desetak godina. Ako smo krenuli europskim putem, onda to znači da ćemo uvažavati europske vrijednosti, i naglasak na konstitutivnosti naroda kako je definiran odlukom Ustavnog suda BiH, i naglasak na federalizmu kako je definiran u Europskom parlamentu. Uopće ne želim razmišljati o posljedicama što bi se dogodilo ako bi netko pokušao zadržati status kvo. Sigurno bi unazadilo odnose u BiH.

NN: Ali moramo razmišljati o tome jer se rokovi primiču, a očigledno da nema razumijevanja o tome što govorite. Imate li "B" varijantu?

ČOVIĆ: Imamo, ne samo "B" varijantu. Suviše sam ja dugo u politici. Ali sada razmišljamo o jednoj varijanti. Vjerujte, imamo mi ne samo varijantu "A", nego i varijantu "B", pa i "C". Do idućih izbora imamo još 17 mjeseci, dakle vremena još ima. Pristojno bi bilo u izbornoj godini ne dirati izborno zakonodavstvo, što znači da je naš prijedlog da to završimo u naredna dva mjeseca. Sada primarno razmišljamo kako osigurati ova načela da svaki narod bira svoje predstavnike, onako kako je to prepoznato po Ustavu.

NN: Da li varijanta "B" ili "C" znači da bi moglo doći do blokada institucija, kako je to nagovijestio Bariša Čolak?

ČOVIĆ: Ne znam ja što tko nagovještava. Od mene takve riječi nećete čuti, to je sasvim sigurno. Mi sada činimo sve da dođemo do izmjena izbornog zakonodavstva i ne razmišljamo o varijantama "B" ili "C". Zato je moj naglasak na varijanti "A". A sve varijante su razrađene. Svatko će izvući ono što mu odgovara. Ne želimo stvarati pritisak. Samo želimo riješiti ono što smo trebali riješiti prije deset godina, a još se time bavimo.

NN: Bakir Izetbegović je nedavno rekao da on nije protiv da se riješi Vaš zahtjev, ali da je on Vama predstavio listu njihovih zahtjeva i da želi "paket" svih rješenja. Da li je to tačno?

ČOVIĆ: Ne bih komentirao. Sve što je kazao, on je kazao. Ja znam o čemu smo mi razgovarali na relaciji SDA - HDZ. Rješenja koja smo tada ponudili bila su na tragu našeg dogovora.

NN: Prošli put ste mi rekli da je Izborni zakon između vas dvojice bio dogovoren. Da li je to tačno, i ako jeste, kako to onda nije riješeno?

ČOVIĆ: To je potpuno bilo usaglašeno.

NN: Gdje je onda nastao problem?

ČOVIĆ: Problem je nastao u načinu funkcioniranja BiH. Netko je osjetio da drugome još može zagorčavati život, pa time i sebi i vlastitoj državi jer na tome gradi svoju političku platformu i poziciju. Mi želimo s time raščistiti i zato to želimo iznijeti u parlament, da se o tome svatko javno izjasni, a ne da stalno nagađamo tko što misli ili ne misli.