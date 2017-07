Crnadak: Briselu moramo brzo pokazati rezultate

Za neki spektakularan uspjeh u narednom periodu šanse nam nisu velike, ali još imam malo nade da će ključni ljudi u politici, i u RS i u FBiH, shvatiti da nam je interes svima da odvojimo ta pitanja koja se tiču evropskog puta i suštinskih reformi od našeg dnevnopolitičkog nadmudrivanja i ako to uradimo onda imamo šanse, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH.

NN: Prošle sedmice završio je samit u Trstu, mnogo se nade polagalo, evo sad imamo i izjave međunarodnih zvaničnika koje ukazuju na to da se BiH osramotila. Koliko ste zadovoljni samitom i rezultatima?

CRNADAK: Samit je bio izuzetno važan jer su do sada najjasnije izrečene poruke EU o budućnosti i BiH i zapadnog Balkana od strane ključnih ljudi EU. Ono što je za nas loše je činjenica da je tamo potpisan ugovor o transportnoj zajednici jugoistočne Evrope i da mi nismo potpisali. Bilo je vidljivo da su neki, neću sad dolijevati ulje na vatru jer je najvažnije da se to završi i da se pristupi transportnoj zajednici, da su pojedine političke partije imale snažnu želju da BiH to ne potpiše u Trstu kako bi oni to prikazali kao nekakav navodni neuspjeh Savjeta ministara. Mislim da je to sebično gledanje i prijedlog koji sam u Trstu javno iznio mogao je da bude zadovoljavajući, da se usvoji ugovor u nepromijenjenom tekstu uz zaključak da će tri ministra zadužena za transport u Savjetu ministara, Vladi RS i Vladi FBiH koordinisati aktivnosti i usaglašavati stavove u sprovođenju. To je moglo da bude sasvim dovoljno, ali nismo to uradili. Očekujem da će biti postignut dogovor, vjerujem da su svi razumjeli sada da je to previše važno pitanje da bismo ostali bez toga.

NN: Često razgovarate sa međunarodnim zvaničnicima, posebno zvaničnicima u Briselu, koliko su oni zadovoljni onim što radi BiH i šta je to na šta najviše upozoravaju u razgovoru s Vama?

CRNADAK: Funkcioneri EU i ključni ljudi zemalja članica su bili veoma zadovoljni s onim što smo uradili u 2016. godini i početkom ove godine. Međutim, sada postoji promjena raspoloženja i još to nije nekakav negativan zaokret, ali se sada očekuju rezultati, očekuje se potpisivanje ugovora o transportnoj zajednici, očekuje se rješenje pitanja akciza, očekuje se da upitnik konačno bude popunjen i vraćen u Brisel. Da bi naša situacija ostala pozitivna, kod naših evropskih prijatelja potrebno je da veoma brzo pokažemo neke konkretne rezultate.

NN: Poslanici i delegati često Vam posljednjih mjeseci zamjeraju da Vas nema na sjednicama te da rijetko prisustvujete i sjednicama resorne parlamentarne komisije. Evo prilike da odgovorite parlamentarcima?

CRNADAK: Meni je žao što sam manje prisutan na sjednicama nego drugi ministri, ali moj posao je takav. Kritike da puno putujem su besmislene jer posao ministra inostranih poslova i jeste da putuje i predstavlja BiH na raznim događajima i forumima u svijetu i ja to radim.

NN: U parlamentu je formirana privremena komisija koja bi trebalo Vas da sasluša, a koju je inicirao delegat Mario Karamatić. Da li Vas je ta komisija pozivala na saslušanje i šta ćete im reći?

CRNADAK: Svakako ću otići na tu raspravu. Ta komisija nije nikakva istražna komisija, ona će da razmatra međunarodni položaj BiH i neće to biti samo tema za Ministarstvo inostranih poslova, nego i za neke druge institucije za koje komisija procijeni. Potpuno sam spreman za tu raspravu.

NN: Velika prašina se podigla i zbog izvještaja o radu Vijeća ministara, koji je većina komisija odbila prihvatiti. Sve više se govori o mogućnosti izglasavanja nepovjerenja Vijeću ministara. Šta očekujete od sjednice Predstavničkog doma BiH koja je zakazana za 26. juli?

CRNADAK: Posao opozicije je da kritikuje i da pokušava da sruši vlast. To je uobičajena demokratska aktivnost opozicije. Izvještaj će biti ponovo na sjednici Komisije za spoljne poslove, i novi termin je 25. juli, dakle dan prije zasjedanja parlamenta, i ja ću sa dosta širokom delegacijom Ministarstva da budem tamo i da odgovorim na sva tražena pitanja. Kako će izvještaj proći u Predstavničkom domu - vidjećemo. Mnogo je nepoznanica kako će se koji klub ponašati, a posebno što se svakodnevno mijenjaju stavovi unutar tog tzv. bošnjačkog korpusa, odnosno stranaka u FBiH i vrlo je teško procijeniti kako će ko glasati.

NN: Da li izglasavanje nepovjerenja Vijeću ministara BiH uopšte može dovesti do napretka BiH?

CRNADAK: Mislim da su to jednostavno političke aktivnosti za koje inicijatori takvih ideja smatraju da će im donijeti nekakav politički benefit u predizbornoj godini. Očigledno je da ne postoji nova većina i da će u ovom sastavu Savjet ministara nastaviti da radi, da li kao sada ili u tehničkom mandatu, jer vidi se da nema nove većine.

NN: Resorna komisija posljednjih godina često ukazuje na probleme u diplomatsko-konzularnoj mreži BiH. Ti problemi nisu od juče. Kakvo stanje ste zatekli i šta se promijenilo od tada?

CRNADAK: Ima mnogo potreba za raznim poboljšanjima u materijalnom smislu naših ambasada i drugih diplomatsko-konzularnih predstavništava. Međutim, i budžet predložen za Ministarstvo inostranih poslova BiH iz godine u godinu je praktično budžet koji održava sistem. On nije razvojni i ne dozvoljava nekakva velika ulaganja i velika unapređenja kada je u pitanju materijalni položaj. U skladu s tim što možemo, stalno se nešto uradi, obnovi se. Postepeno se obnavlja vozni park, postepeno se obnavlja oprema u ambasadama, razni telekomunikacioni i drugi kapaciteti. Radi se u skladu sa budžetom i time što on dozvoljava. Pravi se uvijek neki mali pravilnik, ali naravno da je to daleko od onoga kako bi trebalo da bude.

NN: Čini mi se da Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije još nikad usvojilo pravilnik o postavljenju, u čemu je problem?

CRNADAK: Pazite, zakon o vanjskim poslovima još nije usvojen i nakon 12 godina pokušavanja bi trebalo da definiše pravila postavljenja. Trenutno se to radi bez precizno definisanih mjerila. Naravno, ono što se mora uvažavati jesu rangovi diplomata i pozicije koje su otvorene. Mi iz toga pokušavamo da izvučemo maksimum da to bude i izbalansirano i nacionalno, a isto tako da se poštuju rangovi, da se izvuče najbolji mogući kvalitet iz osoblja kojima raspolaže Ministarstvo.

NN: Mnogo polemike se vodilo zbog nepostojanja zakona o vanjskim poslovima BiH. Vi ste u nekoliko navrata govorili o tome da je formirana komisija i da ona treba da radi. Šta je s tim zakonom i je li ta komisija počela da radi?

CRNADAK: Jedna radna grupa je formirana od strane Predsjedništva BiH, gdje učestvuju diplomate iz Ministarstva i učestvuju predstavnici tri kabineta. Ne mogu da govorim šta će se sad dešavati sa tom novom platformom za spoljnu politiku, koliko će tu biti spremnosti da se politički usaglasi platforma, ali ono što mislim da ćemo moći uraditi jeste da definitivno na jesen imamo jedan zakon koji će da ide u proceduru, pa kakva će mu biti sudbina u parlamentu vidjećemo na jesen.

NN: Šta bi taj zakon konkretno poboljšao u radu Ministarstva, da li bi riješio probleme u diplomatsko-konzularnim predstavništvima?

CRNADAK: Mnogo, bilo bi mnogo dobrih efekata. Olakšao bi rad ne samo ministru, nego i drugima. Mnoge stvari bi precizno bile definisane i stvorio bi se okvir da se sistemski urede mnoga pitanja koja trenutno nisu dobro i precizno definisana i svi bi od toga imali korist. Sa zakonom bi se stvorio bolji okvir za unapređenje sistema u narednom periodu. Učiniću sve da taj zakon uđe u parlament na jesen, a onda da u narednim mjesecima uspijemo obezbijediti podršku u oba doma parlamenta BiH.

Tužilaštvo treba da se bavi ogromnim aferama

NN: Kako komentarišete činjenicu da je Sud BiH odbio optužnicu u predmetu "Referendum" koju je Tužilaštvo BiH podiglo protiv članova Republičke komisije za provođenje referenduma?

CRNADAK: Sve što se dešava je samo jedna u nizu loših stvari koje se ponavljaju u bh. pravosuđu. Nažalost, svaku kritiku oni doživljavaju kao nekakav pritisak. Mislim da je vrijeme konačno da prije svega Tužilaštvo počne da se bavi suštinskim pitanjima, ogromnim aferama i da to rade na način da to zaista budu krupni slučajevi i da dovedu do procesa koji će na kraju dobiti svoj epilog, jer mi smo i dalje jedina zemlja u Evropi koja još nema nijedan slučaj korupcije na visokom nivou koji je doveden do kraja.

Snimak golotinje

NN: Proteklih dana još jedna afera potresa vaše ministarstvo... Naime, savjetnik u Ambasadi BiH u Beogradu snimao se navodno go i to je dostupno javnosti. Kako to komentarišete i šta će biti preduzeto?

CRNADAK: Tek u srijedu popodne vidio sam i te tekstove i te slike. Nisam još detaljno upoznat sa svim, ali svakako da ako su slike autentične i ako je sve to kako je napisano, da je to nešto što niko ne može ocijeniti kao pozitivno. Detaljno ću se upoznati sa slučajem i povući ću poteze koji budu potrebni u skladu sa zakonom i postupcima predviđenim za takve situacije.