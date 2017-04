Čubrilović: Neće pasti većina u RS zbog Ljubije

BANJALUKA - Demokratski narodni savez (DNS) će razmotriti prijedlog Vlade RS u vezi s prodajom Rudnika Ljubija i uvažiće ono rješenje koje je najbolje za prijedorsku regiju, rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS.

On je mišljenja da vladajuća većina nije ugrožena zbog ovog pitanja, čak i ako u skupštinskoj proceduri bude usvojeno rješenje koje DNS ne podržava.

"Odluka većine se mora poštovati, kakva god ona da bude", rekao je Čubrilović, koji je ujedno i potpredsjednik DNS-a.

NN: Prijedlog za prodaju Rudnika Ljubija Izraelcima došao je na dnevni red Skupštine. Kakav je stav DNS-a?

ČUBRILOVIĆ: DNS još nije dobio ništa od materijala na osnovu kojih bi se mogao izjasniti kad su u pitanju ponude. Međutim, hoću da vjerujem da je Vlada RS studiozno pristupila tom pitanju, imajući u vidu da se time bavimo već više mjeseci i kada je riječ o političkim partijama, radnicima i drugim zainteresovanim stranama, uključujući i samu prijedorsku regiju na koju se to, složićete se, najviše odnosi. DNS će sigurno imati svoj stav prije same sjednice Narodne skupštine, a u međuvremenu ćemo dobro izanalizirati ponuđene materijale.

NN: Ali nije nikakva tajna da je DNS do sada veoma jasno i glasno iznosio svoj stav da je zadovoljan sadašnjim vlasnikom "ArcelorMittalom"...

ČUBRILOVIĆ: Očigledno je da je u samoj prijedorskoj regiji stav o njima povoljan jer su se zaista pokazali kao pouzdani, budući da redovno izmiruju obaveze prema institucijama RS, prema svojim radnicima, ali i prema samoj lokalnoj zajednici. Osim toga, dobro su sarađivali i na ostalim poljima sa Prijedorom i samim tim u startu su imali povoljnu poziciju. Ali, ako je tačno, a nema razloga da sumnjamo u Vladu RS i resorno ministarstvo, da je ponuda Izraelaca mnogo povoljnija, da nude veće mogućnosti za razvoj, dakle ako se pokaže da je to stvarno tako, onda nema razloga da se to ne podrži. Ali, DNS će uvažiti stav predsjednika stranke Marka Pavića jer je on najdirektnije vezan za regiju Prijedor, na koju se, kako sam rekao, ovo pitanje najviše odnosi. Ne zaboravite da je za jedno radno mjesto u Rudniku vezano dodatnih sedam radnih mjesta u ostalim djelatnostima u Prijedoru. Zato je DNS-u od ključne važnosti koliko će u Rudniku biti radnih mjesta, a manje važno hoće li se sada uzeti 70 ili ne znam koliko miliona.

NN: Ako sam dobro upoznat, ministri iz DNS-a na sjednici Vlade nisu podržali prodaju Izraelcima...

ČUBRILOVIĆ: Oni su se direktno usaglašavali s predsjednikom Pavićem i najbolje su upoznati sa detaljima koje ja u ovom trenutku nemam.

NN: Šta ako se desi da na sjednici Skupštine prodaja Izraelcima bude usvojena bez glasova DNS-a, ako za nju bude glasao i neko iz opozicije? Hoće li to onda dovesti i vašu koaliciju u pitanje?

ČUBRILOVIĆ: Ne treba da znači, zato što se odluka većine mora poštovati, kakva god ona da bude.

NN: Hoće li NS RS raspravljati o Zakonu o agenciji za osiguranje depozita, kako je to tražio SDS? Hoće li biti posebne sjednice?

ČUBRILOVIĆ: Niko nije u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine podnio zahtjev za održavanje posebne sjednice. Mi smo samo dobili dopis gospodina Mladena Bosića vezano za tvrdnje o prenosu nadležnosti u tom prijedlogu zakona. Proučavajući taj materijal svi zajedno smo konstatovali da su u zakonskom rješenju uvažena sva traženja Vlade RS jer se naše Ministarstvo finansija decidno izjasnilo da u prijedlogu zakona nema prenosa nadležnosti.

NN: Ali poslanik Nedeljko Glamočak iz SDS-a je rekao da njegova stranka i dalje ostaje pri tvrdnji da se radi o prenosu nadležnosti...

ČUBRILOVIĆ: Gledajući sve materijale, vjerujem da gospodin Glamočak nije do kraja upoznat o čemu se radi.

NN: Koliko je DNS zadovoljan funkcionisanjem Vlade RS?

ČUBRILOVIĆ: DNS podržava Vladu i skupštinsku većinu. Naravno, sigurno je da imamo primjedbe na rad nekih resora i o tim primjedbama raspravljamo na nivou koalicije. Uvijek se može bolje, i Vlada se može bolje posložiti, može se raditi sa većom energijom, pogotovo u nekim oblastima. Objektivno, Vlada ima puno problema oko nelikvidnosti, stanja u budžetu. O svemu tome treba razgovarati otvoreno i pošteno.

NN: Možete li nam reći u kojim oblastima "škripi"?

ČUBRILOVIĆ: Neka o tome razgovaraju unutar koalicije, ali znate otprilike koji resori najviše mogu da doprinesu boljitku RS. To sigurno nije Ministarstvo sporta i omladine.

NN: Savez za promjene po svemu sudeći želi da blokira aranžman sa MMF-om. Da li je to, po Vama, neko političko nadmudrivanje s Vladom ili nešto drugo?

ČUBRILOVIĆ: Prije će biti da je političko nadmudrivanje. Mislim da to nije dobro za RS, nikakve blokade aranžmana sa MMF-om nisu dobre. Svima je jasno da akcize moraju da idu i da je to usaglašeno od strane svih. Dakle, imamo važeće projekte u koje su međunarodne institucije spremne da ulažu, ali mi moramo da ih uvjerimo da smo sposobni da to realizujemo. Krediti koje mi uzimamo su najpovoljniji, a na isti način svoju infrastrukturu grade i sve ostale zemlje. Ako neko misli da će steći političke poene odlučujući se na blokade, a pogotovo imajući u vidu da smo se svi dogovorili sa međunarodnom zajednicom prihvatajući Reformsku agendu i druge međunarodne obaveze, mislim da griješi i da to nije u redu.

NN: Šta te akcize konkretno znače za gradnju autoputeva u RS?

ČUBRILOVIĆ: Ako akcize ne budu usvojene, Evropska banka po osnovu važećih ugovora ima pravo da obustavi kreditne linije i može da ugrozi i postojeće projekte, čak i preostali dio autoputa Prnjavor - Banjaluka. A dugoročno gledano, akcize znače sigurnost i ulaganje u razvoj i BiH i RS.

NN: Koliko ste zadovoljni dosadašnjim radom Narodne skupštine?

ČUBRILOVIĆ: Pratimo plan i program rada. Naravno, ne zavisi sve uvijek od nas, pogotovo ne od rukovodstva Narodne skupštine, budući da više od 95 odsto materijala dobijamo od Vlade. Koliko je Vlada aktivna, toliko Skupština može da je prati. Najvažnije je da nema materijala koji čekaju i nadam se da ćemo tako nastaviti. Sve relevantne studije pokazuju da smo najefikasniji parlament u BiH, koji najbolje radi. Naravno da ima i problema, ali nastavićemo da se trudimo da efikasnost parlamenta bude što veća.

NN: Koliko na rad utiče ovo stalno prelijetanje iz jedne u drugu stranku kojeg, složićete se, i te kako ima?

ČUBRILOVIĆ: U pravu ste. Imamo već skoro 10 odsto od ukupnog broja poslanika u parlamentu koji su promijenili politički dres za ove dvije i po godine. Ali zasad to ne utiče bitno na rad parlamenta.

NN: Ali na prošloj sjednici palo je imenovanje u Agenciji za bankarstvo RS zato što nije bilo skupštinske većine...

ČUBRILOVIĆ: U tom konkretnom slučaju zaista nismo znali da će tri poslanika iz većine glasati protiv imenovanja. Ali, inače, skupštinska većina postoji i ona je stabilna.

NN: Znači, neko iz većine nije htio da glasa u skladu s instrukcijom iz klubova?

ČUBRILOVIĆ: Tako je. Troje ljudi se odlučilo da glasa drugačije. Ali ponavljam - većina tim postupkom nije ugrožena.