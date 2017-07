Đorđo Krčmar: Govedarica pokazao političko neiskustvo

Đorđo Krčmar, poslanik SDS-a u parlamentu BiH, smatra da je Vukota Govedarica, predsjednik te stranke, pokazao jednu nezrelost za vođenje SDS-a.

Krčmar, koji se otvoreno protivi politici novog lidera Vukote Govedarice, naročito nakon što je situacija u njegovoj Gradišci eskalirala pošto se predsjednik stranke umiješao, ističe da je u tom slučaju Govedarca pokušao na silu da pravi neke rezove.

"I onda je eskaliralo to što je eskaliralo", naglasio je Krčmar.

NN: Koliko ste u ovom trenutku daleko ili blizu od napuštanja SDS-a?

KRČMAR: Ja sam tu gdje jesam, sve što sam govorio i govorim ne radim to zbog sebe i ličnih pozicija, mojih ili bilo čijih. Ovo govorim radi politike stranke, a stranke provode politiku građana. Za to dobijaju povjerenje naroda, i ako osvoje vlast, da sprovode ono što su obećavale građanima. Znači, ja ukazujem na te probleme i nisam izašao da ukazujem ne neke svoje probleme. Ja sam poslanik u parlamentu BiH, čovjek koji pokušava razmišljati na globalan način.

NN: Čini se da je situacija eskalirala najviše u Opštinskom odboru Gradiška, u kojem se faktički dvije strane bore za pozicije. Vi ste otvoreno na strani na kojoj je i Saša Lazić, bivši šef Kluba odbornika SDS-a u Skupštini opštine Gradiške, kojeg je lider stranke Vukota Govedarica "zbog nediscipline" isključio iz SDS-a. Dakle, samim tim ste i protiv lidera stranke?

KRČMAR: Moram da kažem da se Vukota Govedarica otvoreno upetljao u izborni proces u Gradišci i on snosi veliku odgovornost za ovo što se dešava ovdje. I ja se nisam svrstao na stranu Lazića, već na stranu demokratije i poštovanja Statuta stranke. Mi u Gradišci imamo situaciju da je izabran predsjednik Opštinskog odbora koji nema većinu u OO. Ja sam dugo u politici, vodio sam 10 godina stranku u Gradišci, imao sam sjajne rezultate, doveo je na vlast, imao sjajne rezultate za parlament BiH i Narodnu skupštinu RS, a član sam Glavnog odbora 10 godina. To je jedno veliko političko iskustvo i znam kako se pravi mir u stranci. A ako imate predsjednika koji nema većinu u OO, onda se moraju praviti dogovori i kompromisi.

Dakle, Govedarica je došao ovdje u Gradišku i pokazao veliko političko neiskustvo, napravio je kardinalnu grešku isključujući iz stranke Lazića. Pokušao je na silu da pravi neke rezove i onda je eskaliralo to što je eskaliralo.

NN: Da li su tačne informacije da intenzivno kontaktirate s liderom Ujedinjene Srpske Nenadom Stevandićem?

KRČMAR: Ne. To su spekulacije. Ali gledajte, u politici vi možete da razgovarate sa bilo kim, sa svima, nije ratno stanje. Međutim, ja sam tu gdje jesam. Ako se jednog dana budem odlučivao da više neću da se bavim politikom, ja ću javno izaći i iznijeti svoj stav.

NN: Također se mogu čuti spekulacije o tome da ćete se priključiti Pavićevom DNS-u, koji je, navodno, spreman da Vas za izbore 2018. stavi na poslaničku listu za parlament BiH?

KRČMAR: Slušajte, to nije tačno. Ali da Vam kažem nešto. Ja sam čovjek koji donosi ogroman broj glasova, ja sam sa duplo više glasove pobjeđivao svoje protukandidate, za parlament BiH dobio sam 8.600 glasova u Gradišci od ukupno 21.000, koliko ima izborna jedinica, što je najviše u istoriji SDSa i nikad se više to neće ostvariti. Kao nosilac liste doprinio sam povećanju broja glasova za 37.000 u izbornoj jedinici. Nisam mešetar, odgovorno pristupam politici. Gledajte nešto, neko je odsjekao SDS rijekom Vrbas, da ga faktički uopšte nema u organima stranke. Znači, Predsjedništvo stranke je to koje odlučuje o svemu, a u Predsjedništvu stranke imate jednog čovjeka iz Krajine, gdje je oko 600.000 ljudi, a to je Drago Bundalo, iz Kostajnice. On je OK čovjek, dugogodišnji je član SDS-a i sve pozitivno mogu o njemu da kažem, ali to je nedovoljno. Dakle, jedan čovjek da u Predsjedništvu stranke prestavlja oko 600.000 ljudi, skoro pola RS. A u ostaloj polovini je devet članova? I ja vas pitam: Da li je to normalno? Da li je normalno da Banjaluka, kao najveći grad RS, administrativni centar, nema čovjeka u Predsjedništvu stranke?

NN: Pa do koga je? Da li je to rezultat demokratskih izbora unutar SDS-a ili do ljudi koji sada vode SDS?

KRČMAR: Mislim da je politika novog predsjednika nezrela i da je pokazao jednu nezrelost za vođenje SDS-a. Ja sam rekao i ranije da je greška što je (Mladen) Bosić dao ostavku, da je to bilo preuranjeno, jer dok je on to radio, to je bilo sasvim drugačije.

NN: Pa kojim onda pravcem, po Vašem mišljenju, ide SDS?

KRČMAR: Očito je krenula unutar svih stranaka, pa tako i u SDS-u, borba za pozicioniranje na listama za izbore 2018. godine. A ako hoćemo da budemo iskreni i pošteni, neka članovi Predsjedništva stranke kažu: "Evo, mi smo izabrani u Predsjedništvo da vodimo politiku stranke i nećemo na liste. A ako stranka osvoji vlast, ići ćemo u Vladu RS". A ne da je borba da se uđe u Predsjedništvo samo da bi se pozicionirali na listama, a zanemaruje se opšti uspjeh stranke.

NN: Vjerujete li da, uprkos svemu, SDS može odnijeti pobjedu na opštim izborima naredne godine?

KRČMAR: Moramo biti realni. Ako se nastavi ovako, ako se nastavi s ovakvom politikom, pitanje je hoće li SDS zadržati i ovaj broj poslanika koji ima u Narodnoj skupštini RS. Jer kako da sutra motivišete ljude u Krajini da izađu na izbore ako ih u vrhu stranke predstavlja samo jedan čovjek? A iz Hercegovine imate predsjednika, člana Predsjedništva, dva čovjeka, a Hercegovina sva ima stanovnika kao Gradiška. Nemam ja ništa protiv ljudi, ali je li to normalno, je li to politika? Naredni izbori 2018. biće potvrda da li sam bio u pravu ili nisam bio u pravu, narod će to pokazati.