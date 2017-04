Don Luka Brković: Ako nema uskrsnuća, uzalud su naše crkve i zavjeti

Ako nema Uskrsa i uskrsnuća i zagrobnog života, uzalud su naše crkve, svećenici, zavjeti i žrtve, kazao je don Luka Brković, župnik Župe "Sveti Josip" na Marijin dvoru u Sarajevu.

U intervjuu povodom Uskrsa, poručio je da slijedimo savjest.

NN: Kako vjernici na našim prostorima obilježavaju Uskrs?

Brković: Za Uskrs se pripremamo već pepelnicom, kad se pepelom podsjećamo da smo iz pepela i da se u pepeo vraćamo. Post ima smisla ako to što uštedimo postom damo siromasima. I nedjelje imaju svoju dinamiku, što smo bliže Uskrsu, to su strože i po nazivu i po temama. Peta je gluha, bez buke, smetanja drugima u molitvi, sabranosti, meditaciji. U petoj nedjelji je tema smrt Lazara, prijatelja Isusova, kao i Lazarevih sestara. Lazara Isus oživljava, a sestra ispovijeda i život vječni i da je Isus Mesija prorokovani Spasitelj kroz dugi niz stoljeća. Na Cvjetnu nedjelju to potvrđuje silna masa koja svečano dočekuje i slavi očekivanog Isusa. Veliki četvrtak i petak uvode u svu dramatičnost i misterij Isusova poslanja. Četvrtak je dan posljednje pashe - Mojsijeve žrtve i ustanovljenje svete mise - euharistije. Davanja primjera apostolima i svima nama primjer služenja, pranjem nogu apostolima. Papa se potpisuje kao "sluga slugu Božji". Veliki petak predočava svu blamažu i neshvaćanje civilne i vjerske. U svemu tome sudjeluju vjernici prepoznajući sebe u likovima Pilata, Kajfe, Nikodema, Petra Barabe, Jude, Pilative žene, rulje koja traži slobodu Barabi - razbojniku i smrt Isusu… U korizmi se vjernici ispovijeđeni za Uskrs pričešćuju.

NN: Zašto se farbaju jaja?

Brković: Jaje je pomalo simbol groba, jer tamo je sve mrtvo i odjedanput iz njega izlazi život. Najstariji spomenici ljudske kulture su obilježavanje grobova pokojnika. Na njima su pismeni počeli stavljati natpise nade u zagrobni život. Kao što mi na stećke ili križeve stavljamo razne natpise, tako na jajima pokušavamo napraviti neke simbole. Naravno, i to ide u folklor, da se ljudi malo dokažu kao umjetnici. Ali da jaje ne bude samo jaje nego da ima simbolično značenje koje zagovara taj život koji slijedi iza smrti.

NN: Koja je poruka ovog najvećeg katoličkog praznika?

Brković: Ako nema Uskrsa i uskrsnuća i zagrobnog života, onda su uzalud naše crkve, katedrale i bazilike. Badava su svećenici, biskupi, pape, časne sestre i svi zavjeti i sve žrtve i sva dobra djela, sva ispovijedanja, vjeronauci i sve teologije. Poruka Uskrsa je to, živimo te vjerske programe, pravila, slijedimo savjest koja nam je navigacija, nemojmo skretati ulijevo, udesno, u zijane, u kriminale. Naši su franjevci u 16. stoljeću izmislili jednu lijepu riječ kad su ih pitali ko su to protestanti. Kažu, to su zašlaci, koji su zašli s puta. Nemojte biti zašlaci. Mi vidimo da ljudi grabe gdje god šta mogu, od koga god mogu i završe najčešće naopako. Neki dan smo čuli slučaj da je sin sa 19 godina upucao oca i majku, a bio je drago dijete. Ali imao je sve što mu je život nudio i ispraznio je sebe da ga ništa više nije moglo usrećiti. Ljudi kad se prihvate samo materijalnog, ako su tako zarobljeni, ako ne znaju pogledati u nebo, da nismo ovdje za ovdje nego smo ovdje putnici, tragala za istinom, srećom, smislom... Od životnih problema ne možemo pobjeći, ali moramo proći da ostanemo ljudi sa dostojanstvom. Mi molimo "Oče naš". Ako je Bog naš otac, onda mi stvarno moramo biti braća i sestre. Ima rečenica koja je opasnija od Haškog suda: "I otpusti nama duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim." Mi sebe najgore pred Bogom optužujemo. Preskoči to ako ne znaš oprostiti, ako mrziš čovjeka.

NN: Da li je danas teško živjeti, radovati se, osnovati porodicu?

Brković: Život nikad nije bio lak. Ništa novo pod suncem, davno su rekli starozavjetni proroci. Uvijek se htjelo više, komotnije. Danas je napredak puno šta učinio: struja, voda, prijevoz, dostupnost informacija. Život je kao razred. Ima nekoliko odličnih, malo više vrlodobrih, a ostalo je prosječan svijet. Tako je i u životu. Mali procent ljudi dostiže zadovoljenje potreba.

NN: Imaju li mladi usađene vrijednosti koje propovijeda vjera?

Brković: Mladi imaju već iz obitelji naslijeđene neke vrednote. Vjeronauk to dograđuje i učvršćuje. Svemu tome se u župi daju još uzorni primjeri vjernika koji primjerom povlače za sobom. Svi smo mi pomalo zašlaci. Da li sam zadovoljan mladima? Volio bih da vidite ovdje kako sviraju nedjeljom na misi, nijedan bend im nije ravan. Oni ne pjevaju 'daj nam pića i rakije', nego slave Boga. Naravno da nisu svi ti, nisu svi prihvatili. I ponavljam, život je kao razred. Tako je sa mladima i sa starima.

U BiH se živi skromnije, ali mirnije i ljudskije

NN: Dosta porodica je otišlo ili planira otići iz BiH i istovremeno natalitet pada. Da li i Vi to osjetite po svojim vjernicima? Šta biste im poručili?

Brković: Seljenja i nomada ima od kad svijet postoji. Osamdesetih godina sociologija nas je učila da se oko 30 miliona godišnje seli. U prošloj godini računa se da se 60 miliona pomaklo sa svoga prebivališta. Rat u Vijetnamu je nastao što su naši gastarbajteri otišli u Njemačku, Nijemci u Ameriku, a Amerikanci u Vijetnam. Ovih se godina osobito putuje i seli. Europa odavno ima manjak rođenih. Kako smo dio toga prostora, tako i participiramo u svim dobrima i slabostima toga prostora. Sarajevo je u ratu izgubilo veliki broj katolika. Osim 43.000 katolika, među onih 60.000 neopredijeljenih i 90.000 Jugoslavena sigurno je bio svaki četvrti Hrvat. To je bilo pa prošlo. Oni koji su tu imaju posao ili pristojnu mirovinu koja obećava smiren život. Od onih koji su odjurili u svijet za srećom, rijetki su je dostigli u onoj mjeri kako su očekivali. Mnoge su teškoće koje treba podnijeti da se ostane i uspije. Ovdje se živi skromnije, ali mirnije i ljudskije. Zato poručujem: Ostajte ovdje!