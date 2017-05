Duel intervju: Pozicija i opozicija o inicijativi za smjenu izvršne vlasti u RS

Miroslav Brčkalo, šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS, rekao je da su svi razlozi za smjenu Vlade RS izvučeni iz zvaničnih izvještaja, te da je inicijativa pokrenuta jer situacija na terenu ključa.

Kako je naglasio, veliko nezadovoljstvo radom Vlade RS je u DNS-u, i ne samo tu, već i među pojedinim poslanicima SNSD-a, koji su vrlo jasno i glasno rekli da lada ne može više i bolje i da treba osvježenje.

NN: Zbog čega pokrećete inicijativu za smjenu Vlade RS, koji su osnovni razlozi?

BRČKALO: Svi razlozi koje smo naveli su iz zvaničnih izvještaja revizije, berze... Uradili smo presjek stanja prvog i drugog mandata Željke Cvijanović i za nas su činjenice poražavajuće. Vlada nije ispoštovala ciljeve koje je sama sebi nametnula. Nisu se desile potrebne reforme i situacija je iz dana u dan sve teža. Govorimo o činjenicama. BDP u RS je puno manji nego u FBiH, nema gotovo nikakve stope privrednog rasta. Jedino što se povećava su dugovi i cijena električne energije. Sve anomalije koje se pojavljuju fakturišu se građanima.

NN: Koliko je inicijativa obesmišljena s obzirom na to da je i ranije bilo ne baš uvjerljivih zahtjeva za smjenu Vlade RS?

BRČKALO: Katastrofalna situacija ne bira tajming kada će se to desiti. Da nismo pokrenuli ovu inicijativu možda bi vladajući izvršili neku kozmetičku promjenu, smijenili par ministara iz ministarstava u kojima je veliki javašluk.

NN: Imate li većinu za smjenu?

BRČKALO: Mogu oni u NS RS od 83 imati 79 narodnih poslanika jer se očigledno dešava trgovina i ličnim interesima bez osjećaja za bilo koje opšte dobro, ali situacija na terenu ključa i to je neki razlog.

NN: Koliko je inicijativa za smjenu Vlade RS povezana s nezadovoljstvom DNS-a, ako uzmemo u obzir šta se dešava u vezi s prodajom Rudnika Ljubija.

BRČKALO: Mi smo razgovarali sa DNS-om na tu temu. PDP ima konstruktivnu i odgovornu ulogu u svemu ovome. Mi smo pokrenuli priču o javnom saslušanju zbog Ljubije, kojeg su se vladajući prepali.

NN: Može li Vlada RS pasti zbog Ljubije?

BRČKALO: Veliko je nezadovoljstvo u DNS-u, i ne samo tu, već su i pojedini poslanici SNSD-a vrlo jasno i glasno rekli da ova vlada ne može više i bolje i da treba osvježenje. Ako inicijativa za smjenu i ne uspije, to ne treba tragično shvatiti. Danas je bolje nego što će biti sutra i to je kontinuitet ove vlade.

NN: Sve glasnije se priča o saradnji Saveza za promjene sa DNS-om. Šta se zapravo tu dešava, da li tu ima nešto konkretno?

BRČKALO: U ovom trenutku Ljubija je ta koja nas je spojila. Sada je tu dobar dio odgovornosti na DNS-u i koliko će pokazati odgovornosti prema državi ili će se držati svojih uskostranačkih interesa. Situacija je kompleksna i zahtijeva neka radikalna razmišljanja i rezove. Očigledno je da opozicija u ovom trenutku ne može sama iznijeti. Ne očekujemo da će se tu išta desiti preko noći, ali ovo nije ni posljednja inicijativa. Ako sada ne uspijemo, neke stvari bi se mogle desiti na izborima.

NN: Savez za promjene (SzP) poprilično tromo djeluje...

BRČKALO: Konkretno.

NN: Recimo, ne djelujete sinhronizovano na smjeni Vlade RS, SDS kao da se drži po strani, na neke stvari uopšte ne reagujete.

BRČKALO: PDP jeste pokrenuo inicijativu i mi smo zadovoljni unutar partije nekim stvarima. Pokrenuli smo stvari u vezi s ukrupnjavanjem, jedan dio poslanika nam je prišao i odbornika. Dobar dio priče s NDP-om smo zvršili i to sve ide u pravcu zajedničkog djelovanja.

NN: NDP je bio najkritičniji kada je u pitanju djelovanje SzP.

BRČKALO: I mi smo to ukazivali da mora biti jače, konkretnije i bolje, a i zamjerka naroda s terena je bila takva. Čekamo Skupštinu SDSa da formiraju svoje organe i nakon tog će sve biti jasnije. Vlada RS se krije iza političkojeftinog nacionalizma i bježi od konkretnih životnih pitanja. Ne postoje dvije istine ili je tačno ovo što mi pričamo ili je tačno da živimo četiri godine duže, da je struja 113 posto jeftinije i da penzije ne kasne već da je prolongirana njihova isplata.

Vidaković: PDP se bori samo za vlast

Marko Vidaković, poslanik u Narodnoj skupštini RS i potpredsjednik SNSD-a, rekao je da ova stranka još nije razmatrala pitanje rekonstrukcije Vlade RS te da ona ima većinu i podršku SNSD-a.

On je rekao da lično misli da bi svi možda trebalo da razmišljaju o rekonstrukciji Vlade RS i da se uvedu neka osvježenja, ali da o resorima ne može govoriti jer bi se o tome eventualno odlučivalo u organima stranke.

NN: Opozicija najavljuje inicijativu za smjenu Vlade RS. Šta mislite o tome i zbog čega baš sada?

VIDAKOVIĆ: To je pravo opozicije i njima to niko ne može osporiti. Treba reći da se radi o inicijativi jedne političke partije, PDP, koja se bori da dođe na vlast. Da bi Vlada RS bila smijenjena treba da postoji većina, a u redovima opozicije vidimo osipanje i ne znam na koji način oni to misle realizovati.

NN: Ali prodaja RŽR Ljubija je pokazala da ni Vlada RS nema većinu.

VIDAKOVIĆ: Do RŽR Ljubija još nismo došli. Vlada ima većinu i podršku SNSD-a i na tome će i ostati. SNSD na svojim organima nije razamatrao smjenu niti rekonstrukciju, ali ne isključujem mogućnost da se nešto desi, međutim u ovom trenutku Vlada ima podršku.

NN: U kojem smislu bi se nešto moglo desiti? Rekonstrukcija, pretpostavljam.

VIDAKOVIĆ: Sve što bih rekao bilo bi u domenu spekulacija. Naš politički stav je da još ne razmatramo pitanje rekonstrukcije.

NN: Opozicija je navela neke razloge za smjenu, šta mislite o tome?

VIDAKOVIĆ: U BiH politička stabilnost jedino je u RS ako uzmemo u obzir da parlametnarne većine na nivou BiH nema, a u FBiH je takođe upitna većina.

NN: Savez za promjene se na određeni način približava DNS-u. Kako gledate na to?

VIDAKOVIĆ: To je pitanje za DNS. Mi s tom strankom što se tiče SNSD-a dobro sarađujemo punih 17 godina, evo još malo dvije decenije.

NN: Dobro, ali ima razmimoilaženja, evo recimo u vezi s prodajom Ljubije.

VIDAKOVIĆ: To je jedna tačka dnevnog reda, ali neće ugroziti koaliciju i tako će i ostati.

NN: Imate li većinu za prodaju Ljubije?

VIDAKOVIĆ: Vidjećemo kad doće do glasanja.

NN: Određeni razlozi za smjenu koje navodi opozicija stoje jer imamo lošu situaciju u određenim preduzećima, zaduženost raste...

VIDAKOVIĆ: Daleko od toga da je idealno. Problemi objektivne prirode postoje i Vlada radi u otežanim okolnostima. Siguran sam da će Vlada i vladajuća koalicija naći odgovore na te probleme.

NN: Kako će naći i zbog čega dosad to nije uradila?

VIDAKOVIĆ: To su nagomilani problemi prethodnih godina. Očigledno je da dolazi do problema u određenim segmentima, ali Vlada i nadležna ministarstva daju sve od sebe da se to riješi. Imamo još jedan problem, a to je različita vlast na nivou RS i BiH. Odreženi projekti zavise od bh. nivoa i svjedoci smo događaja da se određeni projekti koče na nivou BiH na uštrb građana i RS.

NN: Opozicija tvrdi da vas je na određeni način preduhitrila s obzirom na to da ste planirali rekonstrukciju?

VIDAKOVIĆ: Priče su priče.

NN: Bilo je pojedinaca iz vaših redova koji su takođe izrazili nezadovoljstvo radom Vlade RS.

VIDAKOVIĆ: SNSD je demokratska stranka i svako ima pravo na svoje mišljenje i nikome se ne brani da ga iznosi.

NN: Imate li Vi svoje mišljenje? Da li Vlada RS treba da pretrpi rekonstrukciju?

VIDAKOVIĆ: To je pitanje koje se stalno postavlja. Uvijek je rekonstrukcija Vlade neko pitanje o kojem bi svi mi trebalo da razmislimo i možda damo neki novi impuls s nekim novim ljudima i, da tako kažem, da se uvedu neka nova osvježenja.

NN: U kojim resorima?

VIDAKOVIĆ: To je nezahvalno pitanje. Ukoliko ta tačka dođe na dnevni red, SNSD će se izjasniti o tome.