Dušan Topić, direktor "Autoputeva RS" za Nezavisne: Projekti sa Hrvatskom teku jako sporo

Realizacija izgradnje mosta na Savi kod Gradiške zbog hrvatske strane teče jako sporo, izjavio je Dušan Topić, direktor "Autoputeva RS".

"Hrvatska strana je trebalo konačno da završi svoje procedure revizije i odobrenja projekta, lokacijskih uslova, lokacijske dozvole, itd. s jedne strane, a s druge trebalo je zvanično da uputi aplikaciju za grant evropskih fondova. Na sastanku ćemo čuti šta su uradili", rekao je on.

NN: Ima li novosti u vezi sa mostom na Savi kod Gradiške?

TOPIĆ: Nažalost, ne puno. Jedino da smo planirali sastanak 29. juna u Gradišci i to je nastavak nakon sastanka u septembru u Zagrebu, kada smo se dogovorili da ćemo za mjesec dana održati novi, a evo, sad je kraj juna.

NN: Nisu rekli u septembru koje godine.

TOPIĆ: Sumnjam da su tako duhoviti. Ali sama ta činjenica potvrđuje koliko je to sve skupa veoma sporo. Hrvatska strana je trebalo konačno da završi svoje procedure revizije i odobrenja projekta, lokacijskih uslova, lokacijske dozvole, itd. s jedne strane, a s druge trebalo je zvanično da uputi aplikaciju za grant evropskih fondova. Na sastanku ćemo čuti šta su uradili. Na prošlom sastanku smo mi insistirali da formiramo zajedničku komisiju za izradu tenderske dokumentacije i da raspišemo tender za izbor izvođača, i to ćemo ponoviti i na ovom. Podsjećam vaše čitaoce, mi smo sve što je bilo do nas obezbijedili, što iz granta Evropske komisije, što iz naših sredstava, a građevinsku dozvolu s naše strane obezbijedili smo još prije godinu dana.

NN: Kakva je situacija na autoputu Banjaluka - Doboj?

TOPIĆ: Plan je da do kraja jula u saobraćaj pustimo dio od Mahovljana do Drugovića, to je nekih desetak kilometara. Ostali radovi na drugom dijelu dionice teku planiranom dinanikom i plan je da do kraja godine cijelu dionicu pustimo u saobraćaj.

NN: Jeste li zadovoljni frekvencijom saobraćaja?

TOPIĆ: Nismo nezadovoljni, ali još taj broj nije onoliki koliki treba da bude i kakav će biti kad se u potpunosti poveže autoput u kontinuitetu od Doboja do Gradiške. Sigurno da će tada autoput privući mnogo više tranzitnog saobraćaja, posebno kada se izgradi most kod rijeke Save.

NN: S obzirom na to da od akciza po svemu sudeći neće biti ništa, kako će se to odraziti na vaše planove?

TOPIĆ: Pa dobro, ja ne bih rekao da neće biti ništa jer vjerujem da će se na ovaj ili neki drugi način pitanje dodatnog finansiranja autoputeva riješiti jer je to interes i nas i naših kolega u FBiH. Oni su čak u nešto nepovoljnijoj situaciji jer oni već više od godinu dana čekaju sa četiri pripremljena projekta, sredstva stoje, a oni plaćaju kamate, a što je najgore, čekaju s poslom. Mi imamo obezbijeđena sredstva za ovu dionicu, a cilj za iduću godinu nam je da nastavimo izgradnju na koridoru 5c i tu pregovaramo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za dionicu od Johovca do Rudanke, uključujući i dvije petlje, i tu će nam biti uslov akcize ili neko drugo rješenje na tom tragu.

NN: I kad se podvuče crta, šta je urađeno, šta se planira i u kojoj je fazi ukupna izgradnja mreže autoputeva i brzih puteva u RS?

TOPIĆ: Mreža autoputeva kroz RS, prema našim planskim dokumentima, predviđa oko 400 km autoputeva ukupne predračunske vrijednosti od 3,4 milijarde evra. Kada do kraja godine završimo ovaj dio do Doboja, imaćemo 105 km izgrađenih autoputeva, i to su prioritetni pravci.

NN: S obzirom na to da se stalno govori o autoputu prema Mliništima, zanima me kako ćemo izbjeći sličan problem kao sa mostom u Gradišci ako Hrvatska ne pokaže interes za nastavak ka Splitu?

TOPIĆ: Taj autoput bi prolazio kroz dvije države i entitete, a to znači tri administracije, tako da jeste dobar način da se prvo sve isplanira pa da se tek onda počne sa izgradnjom. U našim uslovima, bojim se da bi to potrajalo jako, jako dugo. Naša ideja je bila da sa naših 90 km pokrenemo inicijativu i prema FBiH i prema Hrvatskoj. Mi i dalje pokušavamo da uradimo to na ovaj način i mislim da je veoma dobar projekat.

NN: Na istoku RS često se žale da su zapostavljeni, pa bih pitao kakvo je stanje sa izgradnjom autoputeva tamo i kako se turski projekat Sarajevo - Beograd uklapa u vaše projekcije?

TOPIĆ: U istočnom i južnom dijelu RS po logici stvari i broju stanovnika planirani su brzi putevi. Planirali smo oko 400 km brzih puteva, a glavni pravci su od Bijeljine, preko Zvornika i Sokoca do Trebinja. Imamo i trenutno aktuelni pravac od Sarajeva do Višegrada i na zapadu RS od Prijedora i Kozarske Dubice do Gradine. Što se tiče autoputa Sarajevo - Beograd, ta ideja je došla od strane Srbije, sa Sandžaka i Turske, i to je nekakva politička priča. Međutim, bez obzira na to, ona se apsolutno poklapa sa našim pravcem jer smo mi svakako planirali put Sarajevo - Sokolac - Rogatica - Višegrad - Vardište - Kotroman s prelaskom u Srbiju. Zajedno sa Evropskom komisijom radi se planska dokumentacija da se izabere trasa koja ide kroz RS, ali eto, bilo je nekih ideja i prijedloga da trasa zahvati i dio FBiH. I baš u toku izrade te dokumentacije, došla je i ova inicijativa s turskim kreditom, koja je možda i tempirana malo da se preferira dio kroz FBiH, ali ostalo je da se te analize završe. Nakon toga, donijeće se vjerovatno politička odluka o budućnosti turskog kredita. Međutim, treba podvući da je to veoma zahtjevan teren i skupa dionica. Ona će biti realizovana u skladu sa finansijskim mogućnostima i definisanim prioritetima.