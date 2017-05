Džaferović za 'Nezavisne': Protivnici nervozni zbog snage SDA

Šefik Džaferović (SDA), predsjedavajući Predstavničkog doma BiH, nada se da će do sjednice ovog doma, zakazane za 31. maj, biti osigurana parlamentarna većina koja će prihvatiti set zakona o akcizama.

U pisanom intervjuu za "Nezavisne" Džaferović, koji je i potpredsjednik SDA, tvrdi da se radi o važnim zakonima i da Vijeće ministara i entitetske vlade treba da daju još detaljnija pojašnjenja.

NN: Kakve će biti posljedice za BiH zbog neusvajanja zakona o povećanju akciza na naftu i naftne derivate?

DŽAFEROVIĆ: Ovaj set zakona vezan je za aranžman s MMF-om, ali ono što je po meni bitnije je veza ovih zakona sa sredstvima za cestogradnju. Usvajanjem akciza na gorivo od 15 feninga po litru omogućila bi se uredna otplata do sada podignutih kredita, oslobodila bi se i u funkciju stavila nova povoljna kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj i drugih finansijskih institucija. Prema nekim procjenama, negdje oko 1,7 milijardi KM ovih sredstava ne može biti operativno zbog neusvajanja zakona. Na početku ovog mandata, na primjer, Vlada FBiH naslijedila je praznu kasu za cestogradnju. I ne samo to, naslijeđen je i dug od oko 180 miliona KM. Nisu postojali nikakvi planovi za dalju izgradnju koridora 5c. Sada, kada je naslijeđeni dug vraćen, kada su napravljene sve pripreme da se otvore brojna gradilišta, krenula je politizacija u vezi sa zakonom o akcizama. Ovakvim investicijskim ciklusom bi se praktično pokrenula cijela ekonomija BiH. Mjerama entitetskih vlada bi bile zaštićene najugroženije grane privrede, kao što je poljoprivreda, npr. plavi dizel zbog mogućih zloupotreba, prema stavu MMF-a, ne bi mogao biti opcija, ali je svakako mjerama entitetskih vlada predviđena zaštita poljoprivrednika. Ne vidim, dakle, niti jedan razlog za neusvajanje ovih zakona, jer se radi o općoj koristi za cijelu BiH.

NN: Kako ocjenjujete izlazak tri poslanika iz Kluba SDA. Da li će to stvoriti probleme i destabilizovati odnose u parlamentu BiH?

DŽAFEROVIĆ: Nažalost, tri zastupnika koja su mandate osvojila kao kandidati SDA, i to kao nosioci lista u svojim izbornim jedinicama, formirala su poseban klub i praktično sami donijeli odluku o svom daljem statusu u SDA. Pošteno bi bilo da su vratili mandate stranci, jer niko od nas ne bi imao mandat da nije bio kandidat SDA. Inače, kompletna kriza u Klubu SDA nastala je nakon 6. kongresa SDA zbog nezadovoljstva četiri zastupnika svojom pozicijom u SDA. U ovom trenutku Klub SDA broji sedam članova i parlamentarna većina je svedena sa 25 na 22 zastupnika. To je još većina u Predstavničkom domu. U svakom slučaju, ovo neće uticati na postojeću većinu koja će nastaviti vlast na nivou BiH do izbora.

NN: Sve češće pojedini istaknuti članovi SDA traže vanredni kongres. Da li bi bilo pametno u ovom trenutku organizovati kongres stranke?

DŽAFEROVIĆ: Vanredni kongres je institut kojeg poznaje Statut SDA, ali za to je potrebno ispuniti uvjete. Inicijativu za održavanje vanrednog kongresa može pokrenuti najmanje 20 općinskih organizacija ili 1/3 kantonalnih i regionalnih odbora SDA. Ovo što smo do sada mogli da vidimo je nešto što je pojedinačno, sporadično i nije ni blizu snage koja može pokrenuti ovu inicijativu. SDA je velika i ozbiljna politička stranka čiji organi funkcioniraju bez većih problema. Postoje, kao i svugdje, i problemi koje rješavamo, ali oni nisu takvi da bi uticali na stabilnost stranke. Nije ozbiljno govoriti o vanrednom kongresu samo zato što to javno iznosi kao ideju pojedinac nezadovoljan nekom od odluka organa stranke. Demokratija podrazumijeva konkurenciju ideja. Potpuno je legitimno i poželjno imati vlastiti stav u raspravi o nekom pitanju. Međutim, kada organ stranke donese odluku, onda su je dužni poštovati i oni koji su imali drugačije mišljenje.

NN: Mediji, ali i kritičari SDA, sve češće govore o tome da se SDA suočava s velikom krizom, te osipom članstva, kao i ucjenama. Ima li istine u tome?

DŽAFEROVIĆ: Ne znam o kojoj krizi ili o kakvom osipanju članstva govorite. Na lokalnim izborima 2016. godine SDA je osvojila rekordnih oko 320.000 glasova. Priče o krizi i osipanju su pusta želja nedobronamjernih. Stranka potpuno uredno funkcionira, rješava probleme koji su, uzgred rečeno, mnogo veći u drugim strankama, te je krajnje zlonamjerno govoriti o krizi u SDA ili o osipanju članstva. Prije će biti da su politički protivnici postali nervozni zbog snage SDA, jer im je ona brana za realizaciju neprihvatljivih i za BiH štetnih ciljeva. Nervozni su i politički konkurenti koji nemaju političku perspektivu. Ucjene ne mogu biti metod kada je funkcioniranje SDA u pitanju. Punih 20 godina sam član centralnih organa SDA i nikada nisam čuo niti primijetio takve metode. Već sam govorio o ulozi pojedinca u SDA, ma ko on bio. Nema tog pojedinca koji može ucjenjivati organe SDA.

NN: Izmjene Izbornog zakona BiH koje je predložio HNS izazvale su oštre polemike u javnosti, zatražena je i zaštita nacionalnog vitalnog interesa Bošnjaka. Da li će SDA izaći u skorijoj budućnosti s novim prijedlogom?

DŽAFEROVIĆ: U Parlamentarnoj skupštini BiH smo formirali interresornu radnu grupu koja treba da pripremi izmjene i dopune Izbornog zakona. Svaka politička stranka koja ima ideje za izmjene Izbornog zakona treba ih testirati u toj radnoj grupi, a tek ako budu prihvaćene od drugih, radna grupa treba ići prema parlamentu s prijedlogom izmjene zakona. Unilateralni pokušaji, kakav je ovaj HDZ-a, su unaprijed osuđeni na neuspjeh. Problem prijedloga HDZ-a je u tome što zanemaruje presude Evropskog suda za ljudska prava, produbljuje diskriminaciju kod izbora članova Predsjedništva BiH, ne predviđa popunu Doma naroda BiH pripadnicima iz reda ostalih, povređuje se Ustav FBiH kod izbora delegata u Dom naroda i uvodi diskriminirajuće rješenje za grad Mostar. SDA ima stavove po svim ovim pitanjima, ali nismo išli s prijedlogom izmjena, jer nismo postigli saglasnost sa drugima. Mi nudimo implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava i kroz to popunu Predsjedništva BiH i Doma naroda BiH na tragu modela ranijeg Evropskog komesara Štefana Filea, koji je javnosti poznat, brisanje etničkih odrednica iz Ustava BiH kod Predsjedništva, poštivanje Ustava FBiH izborom najmanje po jednog delegata iz svakog konstitutivnog naroda iz svakog kantona, ako takav postoji u kantonalnoj skupštini. Nudimo rješenja za Mostar koja su na tragu ravnopravnosti svih naroda i građana toga grada. Kako će se stvari dalje odvijati oko izmjena Izbornog zakona vidjećemo. Bilo bi dobro da se postigne saglasnost.

NN: Kako nakon ovoga ocjenjujete odnose između SDA i HDZ-a BiH?

DŽAFEROVIĆ: SDA je politička stranka koja poštuje principe na kojima je utemeljena ova zemlja. Jedan od tih principa je da se vlast u BiH, osim na osnovu izbornog rezultata, formira i na osnovu ustavne strukture zemlje, te ustavne pozicije konstitutivnih naroda i ostalih. Međutim, to ne daje pravo HDZ-u da ispostavlja zahtjeve koji u osnovi znače dodatne etničke i teritorijalne podjele u BiH. To nikada neće biti prihvaćeno od SDA. Naravno da treba nastaviti saradnju na svim nivoima uz striktno poštivanje Ustava i zakona. Put saradnje, ne samo SDA i HDZ, već i svih drugih političkih stranaka u BiH, je jedini ispravan put.

SNSD preko mene vodi utakmicu za SzP-om

NN: SNSD mjesecima napušta sjednice Predstavničkog doma BiH i traži Vašu smjenu. U javnosti se pojavila i priča o zahtjevu za smjenu Vas i Borjane Krišto jer, kako neki tvrde, prekršili ste Poslovnik.

DŽAFEROVIĆ: To što radi SNSD je za svaku osudu i predstavlja sramotu za tu stranku. Radi se o zloupotrebi visokog parlamentarnog doma u najprizemnije politikantske svrhe. Ovdje nisam ja problem, jer je svima u BiH i svijetu jasno da je moja uloga u ratu bila časna i da tu ne postoji ni najmanja mrlja. Toga su svjesni i u SNSD-u, ali ovu situaciju koriste kako bi vodili utakmicu sa Savezom za promjene, koji je vlast na nivou BiH. Što se drugog dijela Vašeg pitanja tiče, nisam čuo ni za kakav zahtjev za smjenu Krišto i mene. Moguće je da opozicija to koristi kao spin kako bi poveli diskusiju o tome. Nije tačno da je došlo do povrede Poslovnika. Mislim da je ovo u stvari neka vrsta probnog balona da se testira parlamentarna većina.