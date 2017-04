Fafulić: Političari u strahu zbog presude "Sejdić i Finci"

Iako postoji akcioni plan koji se odnosi na obrazovanje Roma, niko u ovaj segment ne ulaže, mada je obrazovanje ključno jer onda možete naći posao, imati zdravstveno osiguranje, školovati djecu, ističe Mujo Fafulić, predsjednik Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH.

Kaže i da startna pozicija Roma nije ista kao kod drugih građana, te ukazuje i na svoj primjer kako se morao više truditi i u obrazovanju više dokazivati.

"Kad pitate moje školske drugove ko je najbolji matematičar, pokazaće na mene. A ja sam imao dva iz matematike, rijetko tri", dodao je Fafulić.

NN: Koliko u BiH ima Roma? Koji su najveći problemi ove populacije?

FAFULIĆ: Romski nevladin sektor kaže da Roma ima 70.000 do 80.000, a institucije vlasti, po nekim pretpostavkama vođenim evidentiranjem potreba Roma iz 2008-2009. godine, 35.000 do 40.000. Ljudi migriraju stalno, neki se ne izjašnjavaju kao Romi. Nikad nije bilo popularno biti Rom jer ste izloženi nekoj diskriminaciji pa ako imate priliku da se integrišete, obrazujete, težite ka tome da niste pripadnik romske populacije.

Za nas su sve problemi. Mi se u svim problemima pronalazimo. Kad je u pitanju zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo, najobičnija stvar kad majka ne može poslati svoje dijete u školu zato što nemaju šta jesti, šta obući, ili ne može kupiti školski pribor. Kad Romkinja treba na pregled, a nema zdravstveno ili novac, to se za nas zove isključenost. Kad dođete u poziciju da razmišljate šta ćete sutra jesti, gdje živjeti naredni mjesec - to je isključenost. BiH je izdvojila više od 20 miliona KM za rješavanje problema Roma, puno sredstava se utrošilo na stambeno zbrinjavanje, ali je samo 1.017 romskih porodica koje su stambeno zbrinute. Ostali žive u jako teškim uslovima, bez infrastrukture, normalnih uvjeta, adekvatnog prostora za život. Oko 30 odsto je onih koji pohađaju osnovnu školu. Osnovno obrazovanje jeste obavezno, ali nije besplatno. Treba kupiti udžbenike, školski pribor, odjeću, obuću, užinu za dijete. Po istraživanju 2008. godine, stopa zaposlenosti Roma u javnom i privatnom sektoru ne doseže ni jedan odsto. Nemaju priliku da se zaposle. Država izdvaja sredstva za zapošljavanje Roma u skladu s akcionim planom, ali mali je broj onih koji crpe ta sredstva i nije to dovoljno da bi bar 30 odsto njih imalo priliku zaposliti se. Mislim da nema interesa od strane preduzeća da crpe ta sredstva. Ili budu zaposleni samo dok ta sredstva traju.

NN: Da li vlasti Romima posvećuju dovoljno pažnje?

FAFULIĆ: Tu čovjek ne može biti dovoljno mudar da kaže posvećuju ili ne. Samim tim što država izdvaja tolika sredstva bilo bi nezahvalno reći da se ne radi po tom pitanju, ali je to jako malo. Možda treba da promijenimo strategiju, posvetimo veću pažnju i uložimo više.

NN: Imamo Strategiju za rješavanje problema Roma. Kakvi su rezultati?

FAFULIĆ: Imamo i akcione planove za rješavanje problema u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i zapošljavanja. U skladu sa tri akciona plana, zapošljavanje, zdravstvo i stambeno zbrinjavanje, država BiH izdvaja značajna sredstva. Tu se potrošilo ovih preko 20 miliona KM uz donatorske intervencije, ali za akcioni plan obrazovanja do sada nijedan nivo vlasti nije izdvajao. Ja smatram obrazovanje ključnim. Nismo svi istomišljenici. Kažu ljudi: dajte prvo krov nad glavom pa zaposlite, omogućite da budu djelimično zdravstveno osigurani. Ja bih napravio obrnut smjer: uložio u obrazovanje, u narednih 10 godina 20 miliona KM, pa da vidimo onda gdje ćemo biti.

Imamo dobre prakse drugih zemalja u regiji i evropskih zemalja. Mali je broj obrazovanih i visokoobrazovanih Roma. Kada bismo u narednih 10 godina ulagali značajnija sredstva u obrazovanje, došlo bi do brže, efikasnije integracije Roma, popeli bismo se na ljestvicu koja bi mogla participirati svim nivoima vlasti i biti ravnopravna svim drugim građanima jer obrazovan će čovjek lakše naći posao, onda lakše dići kredit pa napraviti stambeni objekat, imati zdravstveno osiguranje sebe i porodice, a imaće i priliku obrazovati djecu. To je jedan od mehanizama koji funkcioniše.

NN: Kada mislite da će biti provedena presuda u slučaju "Sejdić i Finci"?

FAFULIĆ: Onda kada to bude interes svih vodećih partija u BiH, kada ne budu smatrali romsku zajednicu konkurencijom. Jer čini mi se da postoji strah i zato se jednostavno ne implementira presuda. Nismo imali priliku da se obrazujemo, nemamo istu startnu poziciju kao drugi građani, a ipak živimo, opstajemo. To je urođena borba, sposobnost i vještina i to nemaju drugi narodi ovdje. Kad bismo imali priliku da budemo ravnopravni u političkom smislu, uspjeli bismo više. Možda zato postoji doza straha da ćemo biti uspješniji, sposobniji. Ali presuda će se morati implementirati jednog dana jer je to jedna od stvari koje će BiH morati uraditi da bi pristupila EU.

NN: Šta Odbor za Rome može učiniti?

FAFULIĆ: On je savjetodavno tijelo Vijeću ministara. Za ovaj saziv predstoji velika borba, puno truda, volje i rada da bismo zaista mogli participirati. Da bismo bili uvaženi moramo uvažavati i biti mudri, sposobni, realni u inicijativama i prijedlozima kako da se kreiraju politike. Ovo je četvrti saziv Odbora. Sada imamo jednu od najjačih struktura i mislim da će ovaj odbor napraviti određene promjene kada su u pitanju romske zajednice.

Svjetski dan Roma

NN: Šta biste poručili povodom Svjetskog dana Roma?

FAFULIĆ: Bitno je da je BiH u svoj kalendar stavila ovaj datum, 8. april, Svjetski dan Roma. Na taj dan je puno pripadnika romske populacije tokom Drugog svjetskog rata bilo odvedeno, masovno ubijano, zlostavljano, na nezamislive načine su bili tlačeni. Zato se taj dan treba obilježiti. A slaviti ga i čestitati treba jer se desio 1. svjetski kongres u Londonu 1971. godine. Tek nakon toliko godina su se neki Romi odvažili da organiziraju Svjetski kongres i kažu "to nam se desilo", mi smo živi na ovoj planeti, imamo običaje, kulturu, a nemamo himnu, zastavu, jezik koji je uvažen od svijeta. Usvojili smo zastavu za sve Rome u svijetu, himnu "Đelem đelem" ("Idem, idem") i tad su Romi dobili naziv Rom, u prevodu čovjek. I to treba da slavimo i obilježavamo.