Fahrudin Radončić: Bošnjaci su evropski narod, a ne turski privjesak

Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost (SBB), poziva kolege da se "svaki pogleda u ogledalo" i vidi šta je do njega i kakav doprinos može dati da država izađe iz duboke krize.

U intervjuu za "Nezavisne" Radončić poručuje Izetbegoviću kako je vrijeme da se povuče s političke scene "nakon 27 godina sultanskog vladanja".

"Trebaju nam nove snage koje će čuvati bošnjaštvo i islam, ali imati i talenat za regionalno povezivanje i shvatanje da su Bošnjaci evropski narod, a ne turski privjesak", poručuje Radončić.

NN: Set zakona o akcizama, koji nije prošao po ubrzanoj proceduri u Predstavničkom domu parlamenta BiH, uslov je za aranžman s MMF-om, od kojeg opet zavisi revitalizacija prevashodno entitetskih budžeta. Kakav rasplet očekujete kao jedan od lidera vladajuće koalicije?

Radončić: Poslanici SBB-a su glasali za akcize, i ja očekujem da će zdrav um i zdrav enonomski interes svih u BiH, neovisno od nivoa vlasti, prevladati i da ćemo ipak završiti tu priču. Jer bez toga ostajemo bez značajnih ino-sredstava, a to znači bez razvoja i bez ekonomske stabilnosti BiH.

NN: Vjerujete li da će nam stranci dati još vremena za usvajanje seta ovog zakona?

Radončić: To treba pitati njih.

NN: Pitaćemo ih. S druge strane, zemlja je u dubokoj političkoj krizi koju, ako ćemo biti realni, nije previše ublažio ni nedavni susret regionalnih lidera u Mostaru, kojem ste prisustvovali i Vi? Vidite li izlaz?

Radončić: Mislim da imamo jedan anahronizam da se pojedini politički lideri takmiče u nacionalizmu. Imamo stare sukobe, i potpuno su zaboravljeni ekonomija, socijalni interes građana, zapošljavanje, veliki infrastrukturni radovi. Mislim da moramo riješiti neka strateška pitanja, kao što je odluka Suda u Strazburu po presudi "Sejdić i Finci", i mislim da se svaki lider mora pogledati u ogledalo i vidjeti šta je do njega i šta on može uraditi u interesu BiH, ako ga BiH uopće zanima, a ja se bojim da ima onih koje ona iskreno i ne zanima.

NN: Da li biste mogli navesti njihova imena?

Radončić: Pa konkretno, to je gospodin Izetbegović, sultan ili vezir koji vlada 27 godina, što iz svoje, što iz očeve stolice. On objektivno treba da razmišlja o svom odlasku s političke scene kako bi se na bošnjačkom političkom prostoru pojavile nove, zdrave, proevropske i prozapadno orijentisane snage, koje će čuvati i bošnjaštvo i islam, ali imati i talenat za regionalno povezivanje i shvatanje da su Bošnjaci evropski narod, a ne turski privjesak.

NN: Budući da se mogu čuti razna mišljenja i kontroverze o tome ko je ovu krizu uzrokovao, da li Vi smatrate da je osobno Izetbegović odgovoran za nju, ili pak da je on možda samo dolio ulje na vatru?

Radončić: Naravno da on nije jedini krivac, ali on jeste najtransparentnije izgubljen čovjek, koji traži konflikt sa svima. I sa koalicionim partnerima, i sa političarima u regionu, i sa svojom strankom. On je očigledno sa svima u sukobu osim sa Sebijom Izetbegović. Vjerovatno bi i s njom bio u sukobu, ali ga je, pretpostavljam, strah.

NN: Kakvi su Vaši trenutni odnosi sa Izetbegovićem? Evo, nedavno Vas je optužio, ako se dobro sjećam, da, otprilike, od rata naovamo nije bilo bošnjačkog lidera kojeg niste napali ili pokušali kompromitirati?

Radončić: Potpuno se slažem s njim! Bošnjački lideri, uključujući najprije njega, od rata naovamo direktno su odgovorni što su Bošnjaci, u ekonomskom smislu, najzaostaliji narod u Evropi. Što je na prostoru gdje su dominantno Bošnjaci izgrađeno najmanje kilometara autocesta, otvoreno najmanje radnih mjesta, što ima najmanje stranih investicija, najmanje nečega što se zove prosperitet. A Bakir Izetbegović i ti prethodnici, koje sam kritikovao, a njega to boli, glavni su krivci što se iz zemlje iselilo već 80.000 ljudi! Prema tome, ja sam vrlo konzistentan, kritikujem one koji ne rade u interesu građana, a to ću raditi i ubuduće.

NN: Postoji li u ovom trenutku koalicija SDA - SBB?

Radončić: Kao tehnička, kao koalicija u kojoj su i druge stranke - da.

NN: I ona će takva biti u narednih godinu i po, do općih izbora 2018?

Radončić: Ta koalicija je postala tehnička onda kada je meni neko montirao politički proces, a sada taj neko to montira i svojim članovima SDA, i kada je gospodin Izetbegović, istorijski sramotno i neodgovorno, bošnjačku javnost i žrtve genocida slagao da naš, odnosno njegov agent, ima adekvatnu pravnu legitimaciju. S nekim ko je inače sklon laganju možete biti samo u tehničkoj koaliciji, a koliko će on biti na čelu SDA i koliko će SDA dozvoljavati da on i dalje to radi i njima, stvar je te stranke, u šta se ja neću petljati.

Kandidatura

NN: Najavili ste svoju novu kandidaturu za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH. Vjerujete li da ćete ovoga puta pobijediti i da ćete u oktobru naredne godine naslijediti Izetbegovića na ovoj poziciji?

Radončić: Da li ću se kandidirati ili ne, na kraju će, naravno, morati da odluče organi stranke. Mislim da je i gospodin Donald Tramp pobijedio iz trećeg pokušaja, a praktično, ja sam jedini političar u BiH koji ima sve predispozicije za takvo nešto, u okviru novog svjetskog konteksta, gdje treba posmatrati izbor novog američkog predsjednika. Bio sam uspješan medijski magnat, vrlo uspješan graditelj i mislim da će se i u BiH, kao u Americi, dogoditi proces u kojem će građani otpiliti, odbaciti nepotizam i dinastije. Amerika je bila umorna od ere porodice Buš i porodice Klinton, i odlučila se za gospodina Trampa. Mislim da su Bošnjaci preumorni od Izetbegovića i pet familija, i da je, ukoliko se kandidiram, moja pobjeda praktično tehničko pitanje.