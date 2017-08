Govedarica: Sud BiH sve više liči na Pedija Ešdauna

BANJALUKA - SDS neće podržati referendum o NATO-u jer smatramo da se radi o tipičnoj dodikovskoj manipulaciji, kaže Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

"Ako je (Milorad) Dodik spreman da ide sa tom inicijativom, onda bi morao da zakaže posebnu sjednicu Narodne skupštine koja bi donijela konačnu odluku, a ne da zavlači javnost za koju znamo kakav stav ima po tom pitanju", kaže on.

NN: Kakav je stav SDS-a o odluci Suda BiH u vezi s odbijanjem apelacije RS u vezi sa lokacijom u Han Pijesku?

GOVEDARICA: Moram priznati da Sud BiH sve više liči na Pedija Ešdauna iz nekih ranijih vremena. Međutim, nije u svemu krivac Sud BiH zato što je iz nekih meni sasvim neobjašnjivih razloga Geodetska uprava RS izložila katastar nepokretnosti u opštini Han Pijesak, iako su bili upozoravani da to ne rade jer će tako nešto sigurno omogućiti otvaranje spora pred Sudom BiH zato što u postupku izlaganja sve strane koje misle da polažu pravo na imovinu mogu da se prijave i pokrenu postupak. Dakle, glavno pitanje je zašto je Geodetska uprava pokrenula taj postupak izlaganja i tako omogućila Ministarstvu odbrane da uđe u spor? Odgovor još ne znamo, ali saznaće se vrlo brzo. Oni su RS napravili veliki problem.

NN: Kakav je stav SDS-a, treba li ući u Akcioni plan za NATO?

GOVEDARICA: Koliko god se SNSD sada pokušava oprati, svojevremeno su upravo njihovi funkcioneri usmjeravali BiH ka NATO-u. Sada je očigledno došlo do velikog zaokreta u politici Milorada Dodika. I da bi dokazao narodu da je to sad neki novi Dodik, čak je spreman da ide dotle da ide sa inicijativom za raspisivanje referenduma.

NN: Ako do toga dođe, hoćete li podržati održavanje referenduma?

GOVEDARICA: Mi to nećemo podržati jer smatramo da se radi o tipičnoj dodikovskoj manipulaciji. On time RS samo bespotrebno uvlači u konflikt. Mislim da on ipak neće raspisati taj referendum, a na kraju krajeva i njegove izjave su potpuno neodređene. On je potpuno vremenski neodređen po tom pitanju, što ukazuje na manipulisanje.

NN: Kakav je Vaš stav?

GOVEDARICA: Orijentir za RS treba da bude Srbija, i sve dok ona ima poziciju vojne neutralnosti u pogledu evroatlantskih integracija, to treba da bude i naša pozicija. Ako je Dodik spreman da ide s tom inicijativom, onda bi morao da zakaže posebnu sjednicu Narodne skupštine koja bi donijela konačnu odluku, a ne da zavlači javnost za koju znamo kakav stav ima po tom pitanju. U principu znamo kakav je stav naroda u ovom momentu, ali treba imati na umu da to pitanje uopšte nije na dnevnom redu i da je samim tim bespotrebno.

NN: To znači da ako bude referenduma opozicija će uraditi šta?

GOVEDARICA: Pozivam Dodika neka ga raspiše, pa ćemo raspravljati o tome na Skupštini, vidjeti šta time hoće. Želim da podsjetim da je NS RS još u julu 2015. donijela odluku o raspisivanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH, pa ta odluka nikad nije sprovedena. Neko vrlo neodgovoran u institucijama RS tu je odluku sakrio u fioku.

NN: Pričate li unutar SzP-a o izborima i kada možemo očekivati detalje?

GOVEDARICA: Na stranačkim organima po tom pitanju nismo razgovarali, a koliko znam, nije ni nijedna druga partija u RS. Mislim da bi isticanje kandidatura do nove godine bilo preuranjeno, ali to je ipak pitanje za Glavni odbor SDS-a. Na osnovu tih odluka razgovaraćemo s ostalima.

NN: S obzirom na to da je SDS najjača opoziciona stranka, koju biste Vi, kao njen predsjednik, tražili poziciju pred izbore?

GOVEDARICA: Političke partije okupljene oko SzP-a moraju imati zajedničke kandidate i mislim da smo svi toga svjesni. Koji će to biti, i kome će pripasti, vidjećemo. Tačno je da je SDS najjača stranka i sama logika nameće da bi ona trebalo prva da povlači poteze. Takođe mislim da, kad su u pitanju liste, treba imati u vidu kako apsorbovati svaki glas, a to znači da moramo povesti računa o manjim strankama u okviru opozicionog bloka.

NN: Koje su Vaše glavne zamjerke na rad Vlade RS?

GOVEDARICA: Vlada koju predvodi Željka Cvijanović nastala je na najvećoj aferi od postanka RS, a tiče se postizborne korupcije. Šta očekivati od takve vlade? Generalno gledajući, mislim da je problem što se suviše bavimo 20, a vrlo malo 21. vijekom. Naravno da treba gledati i prošlost, ali rješenja za naše probleme su u budućnosti. Neodgovornom politikom ove vlasti RS je dovedena u stanje ekonomske neodrživosti, ljudi odlaze iz RS, demografska situacija je katastofalna. Narod nema perpektivu jer je nezaposlen i siromašan. To su problemi o kojima treba razmišljati.

NN: Kako vidite deklaraciju o kojoj govore Milorad Dodik i Aleksandar Vučić o budućnosti srpskog naroda?

GOVEDARICA: Srpskom narodu definitivno treba politika budućnosti, samo o njoj ne može govoriti Dodik. On je svojom politikom od RS napravio vlastiti vlastelinski posjed u kom su svakodnevica malverzacije, korupcija, stalna zaduživanja koja dosežu istorijske maksimume. O budućnosti može govoriti Vučić koji naporno radi na oporavku Srbije.

NN: Kakav je odnos SDS-a sa SDA? I postoji li tu neko savezništvo?

GOVEDARICA: Ne bih ja kazao da imamo neke odnose sa SDA, već sa političkim organizacijama iz FBiH koje participiraju u vlasti. U ovom slučaju imamo saradnju sa SDA i HDZ-om onoliko koliko je potrebno da Savjet ministara funkcioniše i pravi rezultate gdje je to moguće. Usput, mogu da navedem primjer ministra Šarovića koji očigledno pravi rezultate. SNSD nikad nije prebolio gubitak vlasti na državnom nivou. Prve dvije delegacije koje su 2014. iskazale spremnost za stvaranje koalicije su bile SNSD i SDA, tada je Dodik otišao na noge Bakiru Izetbegoviću. Tada im Izetbegović nije smetao, a danas se ponašaju kao da sa SDA nikad nisu sarađivali. Sarađivali su i ranije, recimo na zajedničkom knjiženju imovine na teritoriji RS na državu BiH. A nije ni Nikoli Špiriću smetao Šefik Džaferović dok je kupovao stanove po Beču. Sve što danas govore je dirigovana politička kampanja SNSD-a u kojoj nažalost utiče i RTRS koji dijeli narod.

NN: Spominjete RTRS, kakav problem SDS ima sa Javnim servisom?

GOVEDARICA: O problemima na RTRS-u govorio je svojevremeno Rajko Radovanović kada je 2013. došao na čelo Javnog servisa. Radovanović je govorio da se RTRS-om upravlja iz nekih kabineta, govorio je o crnim listama. On je dosta toga govorio s namjerom da mijenja stanje na RTRS-u, a onda su oni promijenili njega. Danas je stanje neuporedivo gore zato što RTRS ima velike finansijske probleme, ne plaćaju poreze, ne plaćaju dobavljače, pored toga što građani redovno plaćaju RTV taksu. I u Izvještaju o napretku EU jasno je rečeno da je RTRS televizija koja se nalazi pod direktnim rukovodstvom SNSD-a i da je preveliki uticaj te partije na njen rad. A to se, na kraju krajeva, i vidi. Ako gledate RTRS možete zaključiti da je Dodik nepogrešiv. S druge strane, opozicione stranke imaju prostor na RTRS-u samo kad prave negativne priloge. Znači, po njima mi smo negativci, a SNSD pozitivci. RTRS mora biti objektivni javni servis koji služi svim građanima.

NN: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stiže u BiH. Kakva su Vaša očekivanja?

GOVEDARICA: Predsjednik Vučić je imao više razloga da zamrzne odnose sa BiH poslije svega što se izdešavalo u proteklom vremenu. I pored svega odlučio je da interese naroda stavi na prvo mjesto. To su interesi Srbije, RS i regiona. Stabilnost cijelog regiona zavisi od dobrih odnosa Srbije i BiH. Srbija jeste lider regiona, ali samim time i imam osjećaj da je predsjednik Vučić svjestan svoje odgovornosti. Odgovorne politike grade napredak i saradnju, a neodgovorne politike izazivaju konflikte. Vučić je pokazao da je za odgovorne politike i samim time njegovu posjetu Sarajevu treba pozdraviti.