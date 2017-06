Helbah: Želimo spasiti zapadni Balkan od političkih elita

BANJALUKA - S ovakvim institucijama i ovakvim pravosuđem, s ovakvim nivoom blokirane države BiH sigurno neće ući u EU, upozorio je Kristijan Helbah, komesar Ministarstva spoljnih poslova Njemačke za JI Evropu, Tursku i EFTA zemlje. Helbah je takođe priznao da EU u BiH nije dovoljno insistirala na borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

"Moramo očuvati vlastiti kredibilitet tako što nećemo pričati lijepe priče kako je sve divno, a onda se građani zapitaju o čemu ovi pričaju? Zato će fokus EU biti pravna država, borba protiv kriminala i, najviše od svega, borba protiv korupcije", rekao je Helbah.

NN: Koliko je BiH danas uopšte prioritet za Njemačku i EU?

HELBAH: Zajedno sa zapadnim Balkanom BiH je prilično blizu vrhu liste spoljnopolitičkih prioriteta, mada još ne toliko koliko bi trebalo ako mene pitate zato što vjerujem da je efektivna transformacija ovih šest zemalja iz koje proističu i njihove integracije u EU pitanje koje možda nije egzistencijalne prirode, ali je pitanje koje je veoma važno za našu vlastitu unutrašnju bezbjednost. Imamo neposredno na našoj granici slabe države koje mogu postati plodno tle za organizovani kriminal i ekstremističke pokrete. Tokom izbjegličke krize smo mogli vidjeti koliko je važno da ovdje budu države koje su institucionalno sposobne da djeluju.

NN: Pojavile su se informacije o inicijativi "Balkan plus". Na šta se to odnosi?

HELBAH: Ministarstvo spoljnih poslova Njemačke zaista radi na jednoj inicijativi čija je suština dobiti podršku unutar Njemačke i EU. Bez te podrške nema baze za jači angažman EU na zapadnom Balkanu. Ovdje postoji stvarna opasnost da region doživi, između ostalog, potpunu demografsku katastrofu. U BiH i cijelom regionu mladi ljudi odlaze. Ako oni odu ko će graditi državu? Transformaciju zapadnog Balkana moramo ubrzati, ne smije se više gubiti vrijeme, jer inače ćemo se za deceniju suočiti s istinom da smo uradili premalo i prekasno. Za jednu takvu novu inicijativu koja bi imala stvarnu snagu potrebna nam je podrška i EU i njemačkog parlamenta, ali i njemačke javnosti.

NN: Samo da pojasnimo, da li je ta inicijativa dio EU agende?

HELBAH: Ovom inicijativom želimo dati EU agendi dodatnu snagu. Kroz njemačko-britansku inicijativu došlo je do nekoliko koraka u pravcu Evrope. Međutim, alarmantna je činjenica da je proces došao u zastoj. Stalno se govori o posvećenosti EU integracijama i kako je sve divno i krasno, ali nikako da vidimo konkretne i stvarne korake koji tome istinski vode. Nema transformacije društva, nema istinske promjene. Reforme o jačanju pravne države i institucija nemaju svrhu same za sebe. One su neophodne da bi ove zemlje mogle ući u EU. Ljudi moraju da naprave razliku između deklarativne posvećenosti elita EU s jedne strane, i potpune blokade države s druge. S ovakvim institucijama i ovakvim pravosuđem, s ovakvim nivoom blokirane države sigurno nećete ući u EU. I zato vjerujemo da moramo očuvati vlastiti kredibilitet tako što nećemo pričati lijepe priče kako je sve divno, a onda se građani zapitaju o čemu ovi pričaju? Zato će fokus EU biti pravna država, borba protiv kriminala i, najviše od svega, borba protiv korupcije. BiH je jedina zemlja u regionu u kojoj Evropska unija nije u značajnijoj mjeri insistirala na tome i vjerujemo da je zaista krajnje vrijeme da se time konačno ozbiljno pozabavimo. Građani vide da žive u veoma nepravednom društvu u kojem su postali zarobljenici nefunkcionalnih institucija i političkih elita. Vjerujem da građani, kad misle o evropskim integracijama, misle upravo na mjere koje je potrebno sprovesti da se ti problemi riješe.

NN: Ali stalno imamo priče o otcjepljenjima, trećim entitetima, revizijama presuda... Kako se baviti pravnom državom kada se stalno i uporno vraćamo na stare priče koje samo izazivaju nove podjele?

HELBAH: U pravu ste. Stalno smo se bavili vještački izazvanim krizama, upravo s ciljem da se pažnja skrene s pravih problema. Politika ne nudi nijedan istinski odgovor na suštinske izazove. Politika nudi samo sterilne svađe i vještačke krize bazirane na etničkim podjelama. Suštinski problem je političke prirode - ova zemlja je zarobljena od strane političkih elita. I to političke elite ne žele promijeniti.

NN: Može li nova balkanska inicijativa to promijeniti, i kako?

HELBAH: Može, i to tako što ćemo se fokusirati na stvarne probleme. Međutim, napominjem da inicijativa neće pružiti čarobni štapić. Kao što sam rekao, cilj inicijative je pridobiti jaču podršku unutar Njemačke, ali i u ostalim zemljama EU za jači i odlučniji angažman. Želimo spasiti ove zemlje od političkih elita koje ih drže kao svoje zarobljenike.

NN: Savezna kancelarka Angela Merkel je rekla da se Njemačka više ne može mnogo osloniti na SAD. Dosad su SAD i EU uvijek zajedno radile na Balkanu. Da li se to sada mijenja?

HELBAH: Ne mijenja se zato što se ta izjava odnosi na nešto potpuno drugo. To je bila izjava data nakon sastanka Grupe G7. Želim jasno reći: SAD su bile, sada su i ostaju jedan od najvažnijih partnera EU na zapadnom Balkanu. Upravo je region zapadnog Balkana dobar primjer kako EU i SAD zajedno rade. Recimo, imate primjer bivše jugoslovenske republike Makedonije, a onda primjer Albanije. Tu smo zajedno s Amerikancima takođe savladali jedan veliki politički izazov. U vašem regionu možete vidjeti kako dobro sarađujemo.

NN: Znači, u Makedoniji smo došli do rješenja zato što je Njemačka radila zajedno s Amerikom?

HELBAH: Da. Zajedno sa gospođom Mogerini, gospodinom Hanom, našim ministrom spoljnih poslova...

Nema promjena granica na Balkanu

NN: Vi ste u njemačkom Ministarstvu spoljnih poslova nadležni i za Srbiju, Albaniju, Kosovo. Brinu li Vas konstantne najave Albanaca o nekakvoj velikoj Albaniji?

HELBAH: Odgovoriću vam ovako: Mi u EU smo veoma jedinstveni sa SAD da više nema promjena granica na zapadnom Balkanu. Najave o nekakvoj velikoj Albaniji nemaju baš nikakvo utemeljenje u realnosti. Ono što i nas i Amerikance jako brine je nacionalistička retorika, koje ima na svim stranama. Takva retorika niti doprinosi pomirenju, niti saradnji, koja je za ekonomski razvoj od ključne važnosti. Vjerujem da problem Albanaca nije kako stvoriti veliku Albaniju, nego kako sačuvati posao i prehraniti porodicu.

NN: Znači, možemo zaključiti da u BiH i na cijelom zapadnom Balkanu Njemačka, EU i SAD nastavljaju zajedno raditi kao i do sada?

HELBAH: Nadam se da - da. Takođe se nadam ne samo da će se EU i Unesi/izmeni sidrodalje angažovati, već da će taj angažman biti puno jači i sa jačim fokusom na ključne probleme, a ključni problemi nisu etničke prirode, nego država koja je zarobljena korupcijom i nedostatkom vladavine prava.