Ivanić: O NATO neće odlučivati ova generacija političara

SARAJEVO - Nema razloga da se na temu članstva u NATO-u išta sada radi jer o članstvu neće odlučivati sadašnja generacija političara, nego generacije za desetak godina, kaže Mladen Ivanić, član Predsjedništva BiH iz RS.

"I dok god je taj uslov tu, i dok je knjiženje imovine na sudovima - a jeste - to neće biti završeno za barem sedam ili osam, pa i deset godina, jer toliko sudski procesi traju", kaže on.

Upitan o kandidaturama za naredne izbore, rekao je da je uvjeren da će SzP postići dogovor o zajedničkim kandidatima, a da bi njemu, ako se odluči kandidovati, bilo zadovoljstvo da mu protivkandidat bude Milorad Dodik.

NN: Digla se velika prašina u vezi s NATO-om. Kako to komentarišete?

IVANIĆ: Ja uopšte ne shvatam zašto se digla tolika prašina, a tek ne vidim zašto je SNSD pokušao da odgovornost u vezi s tim prebaci na drugu

stranu. Akcioni plan za članstvo (MAP) u ovoj godini nije realan jer nije ispunjen uslov o knjiženju imovine. I dok god je taj uslov tu, i dok je knjiženje imovine na sudovima - a jeste - to neće biti završeno za barem sedam ili osam, pa i deset godina, jer toliko sudski procesi traju. Prema tome, zašto dizanje tenzija? Čemu? A to prije svega rade predsjednik Dodik i njegovi glasnogovornici poslije njega - Špirić, Košarac i Majkićeva. Sve ključne odluke o MAP-u su donesene dok je SNSD bio na vlasti. Jedini zvanični dokument koji postoji je zahtjev Radmanovića dok je bio u Predsjedništvu da se aktivira MAP. Na bazi tog zahtjeva u Talinu je definisan odgovor koji kaže "da, BiH će dobiti MAP kada se uknjiži imovina". Nigdje niko neće naći dokument s mojim potpisom u vezi s tim. Sve su to Dodik i njegovi ljudi.

NN: A referendum o NATO-u?

IVANIĆ: Ma kakav referendum? Nije tema. Nema razloga da se na tu temu išta radi jer o NATO-u neće odlučivati generacija političara u kojoj sjede Dodik, Ivanić, Radmanović, Špirić... nego neke generacije za deset do 15 godina. Mi ni MAP nećemo dobiti za nekoliko godina, jedino da sad neko naglo ne promijeni uslove pod ovom galamom koju je digao Dodik. I baš se i može sada desiti da zbog Dodikove galame MAP i bude odobren, i da se bukvalno pozovu na pismo njegovog čovjeka i da kažu: "Eto, mi smatramo da bi na osnovu tog zahtjeva trebalo izaći u susret BiH i aktivirati MAP". Šta će onda reći? Ko će mu onda biti kriv? To je potpuno nepotrebno, ali ta ho-ruk galama je tipična za Dodika. Bez razmišljanja o implikacijama toga što radi. Ali ima tu još nešto. Ja sad prvi put čujem da je MAP problem. U vezi s tim je postojala puna saglasnost. A sad odjednom čujem Dodika da je MAP problematičan. Prije nekoliko dana mu je MAP bio problem, a čini mi se da je juče (nedjelja) rekao da nije problem, da mu je samo NATO problem. Ja imam hrabrosti da kažem da znam da narod nije za NATO i ne vidim nijednog srpskog političara koji može glasati za NATO prije nego Srbija bude tamo. Ako je tako, šta će nam referendum? Razumijem što hoće Bošnjaci, Turska je u NATO-u. I Hrvatska je tamo, razumijem i Hrvate. I svi moraju razumjeti da bez Srbije mi ne možemo u NATO, jer to znači podjelu srpskog naroda i ne vidim nijednog srpskog političara koji to može uraditi. Ako Špirić kaže da je to istovjetno onom što misli gospodin Izetbegović, onda sam ja jako zadovoljan. Ali nešto nisam čuo Špirićev jasan stav kako on vidi NATO. A ja dobro znam šta je govorio kad je bio u sjedištu NATO-a, Imam i dokumente.

NN: Šta je govorio?

IVANIĆ: Tražio je aktivaciju MAP-a, a govorio je čak i o punopravnom članstvu. To je bilo u doba kad je bio predsjedavajući Savjeta ministara.

NN: SzP je prošli put istakao kandidate za opšte izbore bukvalno u pet do 12. Hoće li vam se to ponoviti?

IVANIĆ: Mislim da će SzP ići sa zajedničkim kandidatima za predsjednika RS i člana Predsjedništva. Moje mišljenje je da bi grubi dogovor trebalo da bude jasan do kraja godine, a pojedinačni kandidati ne bi trebalo da se utvrđuju kasnije od februara, jer javnost mora znati između koga će birati. Uvjeren sam da će to tako biti i ne vidim u vezi s čim bi moglo biti neslaganja.

NN: Jedino možda ko će na megdan Dodiku ako se kandiduje?

IVANIĆ: Ma, ne mislim da je to problem. Ja sam jednom bio njegov protivkandidat. Formalno to je bila (Željka) Cvijanović, ali ja se nisam bio s njom, nego sam se bio sa Dodikom i pobijedio.

NN: Ne biste imali problem da idete direktno protiv njega?

IVANIĆ: Ako se uopšte odlučim da se kandidujem, nikakav problem. Čak naprotiv, bilo bi mi zadovoljstvo.

NN: Vukota Govedarica, lider SDS-a, je nedavno bio u Beogradu kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Očekujete li da se Vučić angažuje za SzP?

IVANIĆ: Niko ne bi trebalo da očekuje uplitanje Srbije u izbore ovdje. Moj savjet rukovodstvu Srbije je uvijek bio ne uplićite se u naše izbore i ne ponavljajte grešku koju je napravio Boris Tadić, koji je kao predsjednik Srbije išao na skupove SNSD-a, ili kao što je radio Vuk Jeremić. Srbija treba da bude neka vrsta matice svim Srbima u RS bez obzira na to iz koje su partije.

NN: Vidite li Vi neku promjenu spoljnopolitičke orijentacije Srbije?

IVANIĆ: Srbija je s jedne strane izložena interesu Zapada, a sa druge strane Rusije, i to značajno više nego koju godinu ranije. To se vidi. To pokazuje koliko je Srbija značajna zemlja i da se oko nje interesuju veliki igrači. Ja se nadam da će se i odnosi između velikih popraviti i da će ova pozicija Srbije, koja sada djeluje teška - to da bude jednako blizu i jednima i drugima - biti u stvari velika prednost za Srbiju. Zato mislim da treba da izdrže do kraja.

NN: Šta je s Transportnom zajednicom? Velike su pare u pitanju...

IVANIĆ: Ako mene pitate zašto dogovora nema, po meni, sve se dominantno svodi na sujete. Evidentno je da se sadržaj ugovora ne može promijeniti i da se razgovor svodi na to kako će se unutar BiH postizati dogovori. Mislim da je zahtjev Banjaluke logičan da postoji ministarska konferencija na kojoj se odlučuje o projektima na osnovu objektivnih kriterijuma, recimo prema doprinosima PDV-a. Ako Vlada RS ni pod takvim uslovima ne da saglasnost, onda znate šta, ja nisam za to da ministri SzP glasaju protiv volje RS, iako smatram da bi ta odluka bila korisna za RS, jer bi odmah bili proglašeni izdajnicima. Prošlo je vrijeme u kojem je Vlada RS proglašavala izdajom dobre stvari koje su ministri u Savjetu ministara iz RS prihvatali. Mislim da su oni i ovaj put očekivali da će ministri iz RS to prihvatiti jer je ona korisna, ja vas uvjeravam da jeste. Zato mislim da je bila dobra odluka da se bez saglasnosti Vlade RS za to ne glasa.

Bošnjačko-hrvatski odnosi

NN: Kako komentarišete bošnjačko-hrvatske odnose?

IVANIĆ: Ja sam prije sedam-osam mjeseci upozoravao da će ostatak ovog mandata biti opterećen vrlo zategnutim odnosima na relaciji SDA - HDZ, odnosno ipak dominantno predstavnici bošnjačkog i hrvatskog naroda. Postoji mnogo važnih pitanja od kojih nijedno nije riješeno, od Mostara, pitanja Izbornog zakona, izgradnje puteva, nedostatka dogovora u vezi s nekim zakonima, pa do različitog tumačenja djelovanja pojedinih institucija. Hrvatski predstavnici posebno kritikuju djelovanje Obavještajno-bezbjednosne agencije, kritikuju paralelizme. To su sve ozbiljne teme i moj je osjećaj da one neće naći svoj osjećaj do narednih izbora. Bojim se da ćemo mi dugo osjećati posljedice neriješenih bošnjačko-hrvatskih odnosa.