Ivanić: SzP je morao biti jasniji i direktniji

Stiče se utisak da lideri u BiH mnogo više vole tešku retoriku i političke sukobe nego konkretne reforme, kaže Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, te upozorava da smo u opasnosti da propustimo priliku koja se otvorila Reformskom agendom.

On smatra da je dio razloga u tome nedostatak demokratskog iskustva i činjenice da je biračkom tijelu retorika važnija od konkretnih djela.

"Zaista smo imali značajnu podršku svijeta, posebno bitnih zemalja kao što su Njemačka i Velika Britanija. Formalno, dio Reforomske agende jeste sproveden, ali se bojim da politički ambijent ne djeluje kao dobar da se nastave reforme u okviru Agende i opšteg političkog okvira", rekao je Ivanić u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Dok vodimo ovaj intervju, sindikalci protestuju ispred institucija RS zbog načina isplate minulog rada. Kako to komentarišete?

Ivanić: Ljudi se bore za očuvanje svog standarda i to je prirodno. Postojeći prijedlog znači pet posto manje plate svima koji imaju manje od 20 ili 25 godina staža. To nije malo i protesti su sasvim sigurno opravdani. Kakvi će biti dometi, imaćemo narednih dana priliku da vidimo.

NN: Kada je predstavljena Reformska agenda izjavili ste da je ovo možda posljednja šansa za BiH, koju moramo iskoristiti. Jesmo li je iskoristili?

NN: Jednom ste mi takođe rekli da bh. političari treba da se ugledaju na Šredera u Njemačkoj, koji je sproveo teške reforme iako je bio svjestan da bi ga to moglo koštati političke karijere. Da li su naši lideri spremni na takvu vrstu rizika?

Ivanić: Stiče se utisak da lideri u BiH mnogo više vole tešku retoriku i političke sukobe nego konkretne reforme. Ovo razvoja što imamo sve je na bazi kredita i očito je da su lideri u BiH bliži nastojanjima da ostanu na vlasti po svaku cijenu i da nisu spremni na preuzimanje rizika.

NN: Zbog čega je to tako? Postoji li neko racionalno objašnjenje?

Ivanić: To je velikim dijelom posljedica nedovoljnog demokratskog iskustva i činjenice da je biračkom tijelu retorika važnija od konkretnih djela.

NN: Znači da nijedan političar još ne može osvojiti vlast ako malo "ne lupi šakom o sto"?

Ivanić: Čini se da je tako, da.

NN: Jesmo li i mi krivi za to? Vidite li Vi lično dio svoje odgovornosti? Jeste li i lično negdje pogriješili?

Ivanić: Vjerovatno ima puno osnove i za samokritiku, mada mi se čini da ja nisam otvarao nijedan problem i da BiH nije imala negativan politički ambijent nijednom odlukom koju sam ja donio. Jesam reagovao na tuđe provokacije i stavove, ali da je neki moj stav proizveo krizu u BiH, rekao bih da nije. To mi daje neku osnovu da prema sebi budem nešto manje kritičan.

NN: Da li Savez za promjene snosi dio odgovornosti?

Ivanić: SzP jeste vjerovatno mogao biti jasniji i direktniji. SzP nije djelovao jedinstveno. Ako misli da ima neke pozitivnije efekte, moraće manje da kritikuje postojeće, a više da nudi alternativu postojećem.

NN: Da li je bila greška - barem SNSD tako govori - da se previše oslanjao na strance, a manje na vlastite snage?

Ivanić: To je tek glupost! Ne znam nijednu odluku koju je SzP donio na osnovu stranaca. Neka mi pokažu bilo kakav primjer za takve tvrdnje. Mislim da su svi potezi koje sam ja vukao bili u interesu RS, ali i svih drugih u BiH.

NN: Sticao se utisak da su se lideri opozicije pred SNSD-om branili da su oni patriote, a ne izdajnici, i da ne služe strancima...

Ivanić: SzP ne treba da se brani, nego da se bavi greškama vlasti i nudi alternativu postojećem stanju u RS.

NN: Ima li SzP nekih planova u budućnosti, jer mi se čini kao da su se malo uspavali poslije izbora?

Ivanić: To je pitanje više za rukovodstvo SzP. Što se mene tiče, ja bih to volio i to sam od njih očekujem.

NN: Šta se krije iza inicijative SNSD-a i HDZ-a u vezi s Ustavnim sudom BiH?

Ivanić: Sa strancima u institucijama BiH i OHR-om nećemo biti kandidat i to mi je rečeno u evropskim institucijama. To me upućuje na stav da strance iz institucija treba postepeno sklanjati. Što se tiče inicijative, ja još nisam vidio ništa konkretno, pa je stoga sada ne mogu ni komentarisati.

NN: Visoki predstavnik mi je na konstataciju da BiH ne može u EU kao protektorat rekao da je i Njemačka bila pod međunarodnom upravom, a osnovala je i EU, pa onda Kipar...

Ivanić: Citirao sam Vam maloprije stav Brisela, koji je više nego jasan. A ni Kipar nije u EU nego jedan njegov dio. Očekivati napredak u zemlji koja nije u stanju da sama sobom upravlja, kontradiktorno je samo po sebi.

NN: Ali očigledno je da nema političke volje da se "otarasimo" stranaca. Kako ćemo se tome prilagoditi?

Ivanić: Izgleda da političke volje u ovoj fazi za to zaista nema. Ali ne vidim da tu može biti išta spektakularno u odnosu na ono što smo imali dosad. Moramo naći mehanizme kako da donosimo odluke u BiH, a koji neće biti štetni za RS.

NN: U svjetlu stalnih terorističkih napada, u kakvom svijetu ćemo sutra živjeti i kako će se BiH tome prilagoditi?

Ivanić: Moraćemo se navići na život u kojem će terorizam postati nažalost uobičajen i naša svakodnevica. Ne volim što je tako, ali to je realnost. BiH mora biti spremna na te izazove i zato radi svoje bezbjednosti mora ubrzati evropski put jer se sama neće moći izboriti protiv te pošasti. Zato sam uvjeren da je naše mjesto u Evropi, što prije.