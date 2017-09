Jasenko Tufekčić za 'Nezavisne': SDA će tražiti nove partnere

SARAJEVO - U ovom momentu vode se intenzivni razgovori s koalicionim partnerima na svim nivoima. Traže se najkvalitetnija rješenja, kazao je u intervjuu za "Nezavisne" Jasenko Tufekčić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta FBiH.

"Ukoliko ne bude spremnosti od strane koalicionih partnera, mislim da će Stranka demokratske akcije (SDA) izaći u javnost i ukazati i reći ko to nije spreman da danas rješava pitanje penzionera, boraca i svih onih drugih kategorija o kojima smo govorili ranije", rekao je Tufekčić, koji je i visoki funkcioner SDA.

NN: Pred Parlamentom FBiH je niz obaveza i set reformskih zakon. Koliko je FBiH spremna u ovom momentu, s obzirom na političku situaciju, da ispuni obaveze koje su pred njom?

TUFEKČIĆ: U ovom momentu vode se intenzivni razgovori s koalicionim partnerima na svim nivoima. Traže se najkvalitetnija rješenja. Kada je u pitanju nivo FBiH, za nas je prioritet set pet zakona koji moraju biti doneseni, a to su set boračkih zakona koji je usvojen u Zastupničkom domu, zakon o PIO, zatim reforma samog Parlamenta FBiH, odnosno njegovih službi. Tu se 20 godina nije radilo ništa. Stvorio se niz nekih barijera i prepreka i mislim da u ovom momentu Parlament ne bi mogao da odgovori evropskom putu. To su pravci u kojima će djelovati delegati SDA, ukoliko budemo imali koalicione partnere, odnosno parlamentarnu većinu koja želi to raditi. Ukoliko ne bude spremnosti od strane koalicionih partnera, mislim da će SDA izaći u javnost i reći ko to nije spreman da rješava pitanje penzionera, boraca i svih drugih kategorija o kojima smo govorili ranije. SDA neće dozvoliti da u narednom periodu bude teren za provođenje predizbornih kampanja pojedinih stranaka. Tražićemo partnere s kojima mislimo da možemo završiti zadnju četvrtinu ovog mandata.

NN: Ko blokira FBiH, s obzirom na to da su zakočeni važni reformski zakoni?

TUFEKČIĆ: Imali ste priliku pratiti rad federalnog parlamenta, posebno Doma naroda, u proteklih četiri-pet mjeseci. S obzirom na tijesnu parlamentarnu većinu, uvijek je jedna stranka iskakala rušenjem akata, prijedloga zakona koji su dolazili i koji su usvojeni i u federalnoj vladi i u Zastupničkom domu. Nekada bi to bio HDZ, nekad SDP, DF, a u zadnje vrijeme SBB. S obzirom na to da je uvijek u pitanju tijesna većina, jedan dio tih manjih stranaka pokušava u Domu naroda da od sebe pravi faktor bez kojeg se ne može. Mislimo da još nije vrijeme da se vode predizborne kampanje, moramo se okrenuti potrebama građana i da unutar sadašnje postojeće, zvanične parlamentarne većine (HDZ, SDA, SBB) pronađemo modus kvalitetnog načina rješenja za izgradnju cesta, rebalans budžeta, usvajanje zakona o PIO, usvajanje seta boračkih zakona...

NN: Fadil Novalić, premijer FBiH, kaže da je budžet u suficitu. Izjavu su oštro napale vaše kolege u parlamentu i ekonomski analitičari, koji kažu da nijedan budžet ne može biti u suficitu. Je li FBiH u suficitu ili u deficitu?

TUFEKČIĆ: Ovi koji sebe nazivaju ekonomskim analitičarima i poznavateljima ekonomske situacije, neka se bave igrom riječi. Nikad se ne bih bavio igrom riječi i na tome gradio strategiju.

Premijera i Vladu možete voljeti ili ne, ali način rada Vlade je reformski i rezultati se vide na svim poljima. Ne treba biti posebno pametan kad prođete BiH i vidite šta se dešava. Uvažavajući sve negativne stvari koje su bile, ovoj se vladi ne može osporiti da je radila i da radi dobre stvari. U više navrata smo mi u SDA razgovarali i o suficitu i o svemu onome što će biti ugrađeno kod rebalansa budžeta, ali ostavimo to vremenu i Parlamentu i snazi te parlamentarne većine koja bi tu priču trebalo da završava. Mislim da će se SDA, Vlada, oba doma Parlamenta FBiH baviti poboljšanjem života građana.

NN: Ima li snage za usvajanje rebalansa u Parlamentu?

TUFEKČIĆ: Onaj ko želi dobro državi i želi dobro FBiH, usvojiće rebalans budžeta, jer je on neophodan nakon neusvajanja seta zakona o akcizama na državnom nivou. Ova vlast želi da radi infrastrukturne projekte, prije svega mislimo na puteve. Nama ceste trebaju. U ovom momentu novca ima. Mi se možemo odlučiti za infrastrukturne projekte, a ne da višak trošimo na plaće ili krpljenje nekih budžetskih rupa.

NN: Premijer Novalić takođe je najavio dodatnih 200 miliona KM od javnih preduzeća koji bi bili uloženi u gradnju brzih cesta. Zbog toga su ga opet kritikovali opozicija, ali i neki partneri u vlasti.

TUFEKČIĆ: Stojimo iza svega o čemu je govorio premijer i sigurno ćemo i kroz ove političke dogovore koje vodimo učiniti sve da obezbijedimo prohodnost i kroz parlament za ove stvari o kojima je premijer govorio i da sve to napravimo kroz rebalans.

NN: Premijer FBiH zvanično je potvrdio da neće biti aranžmana s MMF-om, te da će FBiH morati naći druge načine da se zaduži. Kako će to uticati na finansije u entitetu?

TUFEKČIĆ: Ako nismo ostvarili aranžam s MMF-om, jer nisu ispunjeni uvjeti, moramo tražiti druge načine da FBiH nastavi funkcionirati. Dakle, Vlada i svi ljudi koji su uključeni u tu priču našli su najbolji modus i mi koji dolazimo iz parlamentarne većine dajemo podršku takvom razmišljanju Vlade.

Izborni zakon treba da bude produkt svih

NN: Kako vidite rješenje kada je u pitanju izmjena Izbornog zakona BiH? HNS je dao svoj prijedlog, a SDA ga ne prihvaća i najavljuje drugi prijedlog. Hoće li biti prijedloga SDA i kada, te hoće li to produbiti probleme u funkcionisanju koalicije?

TUFEKČIĆ: Moramo se složiti da problem Izbornog zakona najbolje osjete rad i funkcionisanje Doma naroda. Uvijek smo mi plaćali tu cijenu, da bi se omekšali stavovi SDA kada je u pitanju donošenje Izbornog zakona. Ono što moram da naglasim kao funkcioner i stranke i federlanog parlamenta, nikakvi ultimatumi, nikakve ucjene neće pomoći u donošenju kvalitetnog izbornog zakona bez razgovora svih učesnika iznutra i nikakve promjene neće biti donesene na zadovoljstvo jednog, nego na zadovoljstvo svih naroda u BiH. Treba raditi izmjene Izbornog zakona. SDA će uputiti prijedloge, ali smatramo da bez zajedničkog dogovora što većeg broja stranaka ne možemo doći do kvalitetnih izmjena tog zakona.