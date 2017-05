Jerinić za "Nezavisne": Zabrane nas podstiču da još više slavimo Dan VRS

Da i dalje slavi Dan Vojske Republike Srpske (VRS) za RS je jednako bitno kao i obilježavanje svih ostalih datuma koji se vezuju za nastajanje RS, smatra Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane BiH za upravljanje resursima.

U intervjuu za "Nezavisne" Jerinić ističe da je to jedan od najbitnijih datuma kako za pripadnike VRS, tako i za cjelokupan srpski narod.

"Naravno, ako budu određeni pokušaji da se nešto zabrani ili ospori, samo se iritira da se još više slavi", poručuje Jerinić.

NN: Posljednjih godina, pred obilježavanje Dana VRS, odnosno Trećeg pješadijskog RS puka, uvijek se dižu tenzije. Kome je to u interesu i s kojim ciljem?

JERINIĆ: Možda su ove godine ponajviše dignute tenzije. Ja ne vidim da iko ima koristi od toga. Ciljeve ne vidim javno, ali možda neko ima neke skrivene ili tajne. Sigurno je da Treći Republika Srpska pješadijski puk njeguje i baštini tradiciju Vojske RS i kao takav prepoznat je i u zakonu, i kada je formirano Ministarstvo odbrane (MO) BiH. Ima svoju prepoznatljivu ulogu u Oružanim snagama (OS) BiH. Mislim da to štiti identitet jednog naroda u BiH. Ja sam siguran da će tako biti i u narednom periodu. Naravno da uvijek postoje politike koje osporavaju ili žele da ospore bilo šta što dolazi od nekog drugog i drugačijeg. Mislim da to nije pravi put, te da Dejtonski mirovni sporazum i konstitutivnost sva tri naroda u BiH, kao i kote koje pripadaju svakom narodu u MO BiH, treba da se poštuju i da jedino tako može MO BiH da ide naprijed.

NN: Koliko je za RS bitno da i dalje baštini svoju tradiciju, uključujući i Dan vojske?

JERINIĆ: To je jednako bitno kao i svaki bitniji datum za RS, poput 9. januara i ostalih datuma koji se vezuju za nastajanje RS. To je jedan od najbitnijih datuma kako za pripadnike VRS, tako i za cjelokupan srpski narod, ako uzmemo u obzir činjenicu da su oni zaštitili narod od pogroma i spriječili da nastane još jedan "Jasenovac", još jedan genocid nad srpskim narodom. Svoju ključnu ulogu u nastajanju RS upravo je imala VRS i to treba svi da znaju, pogotovo naraštaji koji dolaze, tako da taj datum treba da bude praznovan najsvečanije.

NN: Milorad Dodik, predsjednik RS, nedavno je spominjao obilježavanje Dana VRS mimo kasarne i Oružanih snaga BiH. Je li to izvodljivo i realno?

JERINIĆ: Pazite, u suštini, iziritiran i ja bih isto reagovao. Predsjednik RS bio je vrhovni komandant VRS. To je njegova značajna uloga. Da li je to Milorad Dodik, Dragan Čavić ili će sljedeći mandat to biti neko treći, uvijek je bila praksa da se obraća na obilježavanju Dana VRS i tako će se i nastaviti. Naravno, iziritiran određenim političkim provokacijama i pokušajima da se ospori njegova uloga kao vrhovnog komandanta VRS, a čija se tradicija baštini, vjerujem da je predsjednik odreagovao u afektu i slično bi, sigurno, svako od nas uradio. Ipak, mislim da je najbolje kad imamo koordinaciju.

NN: Zašto?

JERINIĆ: Zato što su tu pripadnici, koji su u OS BiH, građani RS i oni očekuju da bude predsjednik na tim događajima. Naravno, ako budu određeni pokušaji da se nešto zabrani ili ospori, samo se iritira da se još više slavi pa ćemo mi slaviti i dan prije, kao što imamo i danas (četvrtak) obilježavanje određenih događaja u vezi s Danom VRS, ali će nas očigledno natjerati da mi, možda i zajednički, slavimo negdje drugo. Ali ja mislim da to nije dobro i da bi trebalo da nađemo kompromis.

NN: Kakva atmosfera uopšte vlada u samom vrhu Ministarstva odbrane, a uzimajući u obzir da nisu rijetki slučajevi da pojedinci rade ono što im je volja, uključujući i sekretara koji je bez Vašeg znanja nedavno pisao Predsjedništvu BiH?

JERINIĆ: Što se tiče samog menadžmenta, mi imamo stalna zasjedanja, korektan odnos, konsultacije i sve ostalo. Ali, uvijek imate po dubini one koji su zaštićeni na neki način jer su državni službenici i one koji pokušavaju da opstruišu nešto što im se ne sviđa. To su izazovi koji tjeraju sve nas koji smo najodgovorniji da stalno bdimo nad tim događajima i ne dozvoljavamo da se nečiji bilo kakav pokušaj sprovede u djelo.

NN: Kakvo je uopšte stanje u Oružanim snagama BiH, pa i u Trećem RS pješadijskom puku, sa stanovišta opremljenosti i uslova rada vojnika, uključujući i ishranu?

JERINIĆ: Što se tiče ishrane, mogu da garantujem, a urađen je pravilnik, da je raznovrsnost prisutna. Uvijek ima ljudi koji misle drugačije, što je njihovo pravo. Da li su dovoljno opremljeni? Uvijek može bolje. Desi se da u određenim momentima fali opreme, ali s obzirom na to da su izdvajanja iz budžeta za MO BiH ispod jedan odsto BDP-a, a u sve ijednoj zemlji je iznad jedan i po, pa čak i do dva, i s obzirom na to da 80 odsto budžeta ide na plate i naknade, s tim što imate i komunalne troškove poput struje, vode, grijanja i ostalog, vidite koliko imate vrlo malo sredstava. Recimo, budžet je 300 miliona, a 185 miliona odlazi na plate i naknade. Dakle, nemamo enormna sredstva da odjednom opremimo sve.

Ako je neko kriv, neka ga kazne

NN: Čitali ste tekst u "Nezavisnim" o nabavci nafte i naftnih derivata za potrebe MO i OS BiH po nerealno visokim cijenama. Da li javnost ima pravo da sumnja da se tu neko pokušava ugraditi?

JERINIĆ: Moja informacija je da nisu najviše cijene, možda nisam u pravu. Nama je u prošloj godini kroz nabavku goriva ostalo oko 1,5 miliona KM jer smo planirali određeni iznos, a cijene goriva su u tom momentu bile niže. Tender je uvijek javan, transparentan. Ne želim da sumnjam u bilo koga. Ali, ono što menadžment traži u MO BiH jeste transparentnost i da javnost zna šta se sve dešava. I, naravno, ako ima bilo ko odgovornosti, ja sam za to da istražni organi utvrde te da taj ko bude odgovoran bude i sankcionisan.