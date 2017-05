Josip Nevjestić: Ni Svemogući ne zna šta će biti sa zakonom o depozitu

SARAJEVO - Pavlović banka je živa, ona radi, a šta će biti s njom vidjećemo nakon kontrole regulatora, kazao je u intervjuu za "Nezavisne" Josip Nevjestić, direktor Agencije za osiguranje depozita BiH.

"Ne daj bože tog slučaja ili bilo kog drugog, mi smo spremni", tvrdi Nevjestić.

NN: Pratite stanje u vezi s Pavlović bankom. U slučaju da dođe do propasti, da li će doći do dokapitalizacije i da li će se moći naplatiti toliki novac?

NEVJESTIĆ: Pavlović banka je imala rok do 30. aprila ove godine da izvrši dokapitalizaciju i poslije tog roka zadatak je na Agenciji za bankarstvo RS da izvrši provjeru te dokapitalizacije i preduzme određene korake. Veći dio vaših kolega je časno pisao, ali isto tako moram reći da je bilo nekih primjera gdje su oni praktično sahranili prije vremena određenu banku. Imao sam ranije isto tako pitanje za Pavlović banku i mogu da kažem da je banka živa, ona radi, a šta će biti s njom vidjeće se nakon kontrole regulatora. Ne daj bože tog slučaja ili bilo kog drugog, mi smo spremni. Znači, naš prostor je likvidan 24 sata. Baze podataka se vrlo brzo srede i mi smo spremni da reagujemo ako bude potrebe. Garantujem da nijedan deponent neće ostati bez svog novca.

NN: Aktuelan je i novi Prijedlog zakona o osiguranju depozita banaka u BiH. Međutim, došlo je do izvjesne blokade, jer je u Predstavničkom domu BiH vraćen na usaglašavanje.

NEVJESTIĆ: Imali smo tu lošu sreću da je naš zakon ušao u parlamentarnu proceduru sa setom zakona o povećanju akciza. Prijedlog je u Domu naroda BiH usvojen po hitnom postupku, a sada u Predstavničkom domu čekamo ishod usaglašavanja. Osnove premise novog zakona o osiguranju depozita odnose se na jačanje svjesnosti javnosti, znači da još više objasnimo čovjeku ko smo, šta smo i koja je naša zadaća. Sljedeća izmjena je automatizam u osiguranju, znači samim činom dobivanja dozvole za rad od nadležnog regulatora banka automatski postaje osigurana. Po još važećem zakonu rok za isplatu osiguranja je 60 dana. Mi smo taj rok predvidjeli da skratimo i na 20 dana. Sljedeće novine se odnose na jačanje saradnje unutar finansijske mreže i stabilnosti. Znači, regulatora, odnosno agencija za bankarstvo, Centralne banke BiH i nas. I ono što je najbitnije, dobili smo novi mandat u domenu restrukturiranja banaka, odnosno o učešću sredstava fonda za osiguranje depozita. Po tome smo dužni da na poziv rezolucionog tijela, koji će biti utjelovljen u liku supervizora, ustupimo sredstva za oporavak određene banke, ali pod određenim uvjetima, a ti uvjeti podrazumijevaju da očekivani gubitak ne može biti veći nego što bi bila likvidacija banke i sve je znači usmjereno u cilju jačanja finansijskog sektora. Naš bankarski sektor je stabilan, ali on ima određenih problema i sve ove novine u zakonu usmjerene su da tih problema bude što manje. Ovaj zakon je u potpunosti usklađen s evropskim direktivama u dijelu osiguranja depozita, rađen je po uzusima najboljih praksi u svijetu i, što je najbitnije, u cijelosti je usklađen sa zakonom o bankama u entitetima i zakonima o agencijama za bankarstvo RS i FBiH. Oni su već na snazi. Šta će s nama biti vidjećemo, mi smo optimisti. Ponavljam, sve je rađeno da se stabilno stanje učini još stabilnijim. Nikome ne treba da banka padne, pogotovo sredini poput naše.

NN: Ovaj prijedlog odbacio je Savez za promjene uz obrazloženje da Upravni odbor i direktor imaju neograničene nadležnosti i mandate, te da je riječ o prenosu nadležnosti. Kakav je Vaš stav o tome?

NEVJESTIĆ: Ne želim polemizirati na takav način. Kažem da nema nikakvog prenosa nadležnosti, pogotovo u dijelu nadležnosti direktora i Upravnog odbora. Ja ću samo uputiti da se pogleda postojeći zakon i da se vidi koje su to odgovornosti i prava direktora i Odbora i da se pogleda novi zakon šta kaže, pa ćete vidjeti da nema nikakve izmjene. Ne želim raspravljati, ovo bi trebalo da bude usmjereno prema Ministarstvu finansija i trezora BiH, koje je predlagač. Zakon je usklađen i mi čvrsto stojimo iza ovog prijedloga.

NN: Znamo da je ovo jedan od reformskih zakona. Da li je njime data veća obaveza bankama, posebno onima čija su sjedišta u drugim državama?

NEVJESTIĆ: To treba da pitate regulatore. Ali ponavljam, sve je zaista usmjereno da svi potencijalni lomovi ne budu na štetu građana. Još to nije privedeno kraju, pitanje rezolucionog fonda, gdje će se on nalaziti, kako će se puniti, ko će donositi odluke, ovo je samo prelazni period.

NN: Ukoliko dođe do neusvajanja ovog novog zakona šta će se desiti?

NEVJESTIĆ: Za nas ništa. Mi nastavljamo, radimo kao što smo i radili prije upućivanja zakona u proceduru. Međutim, rekao sam da su zakoni o bankama entiteta stupili na snagu i teoretski postoji mogućnost neusklađenosti. Znači da mi i Agencija za bankarstvo nećemo moći djelovati u okviru svog mandata zato što naš zakon nije donesen. Ne daj bože da padne Pavlović banke, mi smo spremni i po starom i po novom zakonu. To je najbitnije. Znači, vlasnici sredstava ne treba da budu zabrinuti, što god da se desi njihov ulog do 50.000 KM zajedno s kamatom je osiguran. A šta će biti s novim zakonom, to kod nas ni Svemogući ne zna. Mi radimo kao da se ništa ne dešava, jer drugačije ne možemo.