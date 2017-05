Karamatić: Hrvatska će pomoći da reaktiviramo Herceg Bosnu

Ukoliko do kraja godine ne budu usvojene izmjene Izbornog zakona BiH koje je predložio Hrvatski narodni sabor (HNS), zatražićemo da se reaktivira nekadašnja Hrvatska Republika Herceg Bosna, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Mario Karamatić, član Predsjedništva HNS-a, predsjednik HSS-a i delegat u Domu naroda BiH.

"U tome već imamo podršku velikog broja kolega koji su trenutno zastupnici u Hrvatskom saboru", tvrdi on.

NN: Javno ste jedno vrijeme govorili o reaktiviranju nekadašnje Hrvatske Republike Herceg Bosne. Bilo je riječi i o trećem entitetu za konstitutivni narod u BiH. Da li još uvijek stojite pri tom stanovištu da je potrebno reaktivirati Herceg Bosnu i hoće li se to desiti?

KARAMATIĆ: To je nužno. Što se tiče trećeg entiteta, moralo bi se tu ući u ustavne promjene i imati koncenzus stranaka u BiH. Pošto to očito nije moguće, HSS, kojem sam ja na čelu, zagovara da se aktiviraju članci Bečke konvencije i da se vratimo na početne pozicije koje smo imali prigodom potpisivanja Vašingtonskog sporazuma po međunarodnom pravu, a to je u ovom slučaju Hrvatska Republika Herceg Bosna. Ukoliko ne dođe do izmjena Izbornog zakona, HSS će izići s tim prijedlogom na Predsjedništvu HNS-a. Očekujemo da će naše kolege iz ostalih stranaka to podržati i nakon toga kreće taj diplomatsko-pravni dio, pošto je drugačije nemoguće, jer se radi o Međunarodnom sudu pravde. Nemoguće je da jedan narod preda tužbu i apelaciju Međunarodnom sudu pravde, zbog toga ćemo biti prisiljeni to uraditi preko Republike Hrvatske koja je garant Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma. Stupili smo u kontakte i već sad imamo zadovoljavajući broj kolega koji su u Hrvatskom saboru i koji apsulutno podržavaju naš prijedlog.

NN: HNS insistira na izmjeni Izbornog zakona BiH, a u parlamentarnu proceduru je upućen i vaš zahtjev na koji su Bošnjaci stavili veto. Kako ocjenjujete da će se situacija razvijati i da li je bilo potrebe za potezanjem vitalnog nacionalnog interesa od strane Bošnjaka?

KARAMATIĆ: Vidi se da je predsjednik Kluba izaslanika Bošnjaka u Domu naroda BiH (Halid Genjac) ginekolog, a ne pravnik. Meni ni danas nije jasno zbog čega su oni potegnuli vitalni nacionalni interes po pitanju procedure. Procedura apsolutno nikoga ne može ugrožavati i očekujem da Ustavni sud BiH odbaci apelaciju Kluba izaslanika bošnjačkog naroda i da se nastavi procedura. Očekujem da izmjene Izbornog zakona BiH u ovom obliku budu usvojene po hitnoj proceduri u Domu naroda BiH i nakon toga nastave svoj život.

NN: Iz SDA tvrde da i oni imaju prijedloge izmjena Izbornog zakona BiH, pozivaju se na Fileov plan. Kakav je Vaš stav o tome?

KARAMATIĆ: Prijedlog zakona koji smo mi uputili u proceduru bio je usaglašen sa SDA. To je ona čuvena naknadna pamet SDA koja se javlja još od vremena Alije Izetbegovića. Nikakav problem nije, evo nek stave svoj prijedlog na sto i vidjećemo ispunjava li on one osnove koje mogu proći. Mislim da se tu više radi o politikanstvu pošto SDA u posljednje vrijeme nema ni svojih ruku, a kamoli da okupi druge stranke. Ne znam kako bi sad nešto mijenjali i ispoštovali bi presudu "Sejdić i Finci", "Pilav", a ne mogu iskontrolirati ni svoje zastupnike, a za te promjene bi nam trebale dvije trećine. U ovom trenutku to je nemoguće.

NN: Kakva je sudbina parlamentarne većine s obzirom na to da već duže vrijeme postoje snažni pritisci unutar same SDA, prisutni su nezadovoljstvo, nesloga, slična situacija je i u redovima SDS-a? Postoji li parlamentarna većina?

KARAMATIĆ: Čista matematika kaže da mi više nemamo parlamentarne većine. Znači, izlaskom tri ili četiri zastupnika u SDA, optužnicama protiv pojedinih zastupnika SDA, treba imati u vidu da su pojedini već i u zatvoru, nemamo dovoljno ruku. Dakle, Vijeće ministara bukvalno funkcionira kao neka tehnička vlada i većina se sklapa od točke do točke.

NN: Kako tumačite odluku Dragana Mektića, ministra bezbjednosti BiH, koji je i kadar SDS-a, da da ostavku na sve funkcije unutar ove stranke? Da li je i u SDS-u slična situacija kao u SDA?

KARAMATIĆ: Savez za promjene je pokazao da jednostavno ne funkcionira na državnoj razini. Znači, nije to samo pitanje gospodina Mektića, kojeg njegova koalicija i stranka možda ne isprate dovoljno. Tu je problem i gospodina Igora Crnatka sa kojim niko u parlamentu nema nikakvog kontakta. Njega nikad niko nije vidio u Domu naroda BiH, koje je najviše zakonodavno tijelo na razini države, tako da mislim da je Savez za promjene jedna promašena priča koja jednostavno nije zaživjela. Ostaće u povijesti zapisano: "Bio jednom Savez za promjene."

NN: Kako će se ponašati HNS u ovoj situaciji. Tvrdite da nema parlamentarne većine, sve je stalo na državnom nivou, a nije bolje ni u FBiH, kako dalje?

KARAMATIĆ: Hrvatski zastupnici su uvijek bili kohezivni faktor koji je pokušavao spajati. Nastavićemo tim putem, međutim ukoliko neko očekuje da ćemo mi na uštrb hrvatskog naroda podržavati bilo čije želje, grdno griješi. Ukoliko se nastavi ovaj raspad parlamentarne većine, što je izvjesno, podržavaćemo isključivo samo one odluke koje se odnose na bolje uvjete života za hrvatski narod. Za ostale jednostavno nećemo biti zainteresirani.