Kramarić: Pelješki most i most kod Gradiške u interesu Hrvatske

NN: Kako ocjenjujete odnose Srba i Hrvata danas?

KRAMARIĆ: Uprkos svim negativnim pojavama koji se povremeno događaju, mislim da su ti odnosi stabiliziraju. Onoga trenutka kada javnost bude prestala "nasijedati" na programirana politička zatezanja konopca, odnosi između Srba i Hrvata bit će mnogo relaksiraniji. Na kraju krajeva, mi smo upućeni jedni na druge jer živimo jedni pored drugih. Tu činjenicu nitko ne može promijeniti!

NN: Dugo ste bili u politici, šta preporučujete novim generacijama srpskih i hrvatskih političara da treba, odnosno ne treba da rade?

KRAMARIĆ: Važno je da educiraju vlastitu javnost, a pritom ne smiju praviti nepotrebne i štetne koncesije. Moraju biti državnici, a ne pragmatici koji gledaju samo kratkoročnu političku korist. Moraju postaviti strategijski koncept i onda postići jasan politički konsenzus.

NN: Jesu li ove sadašnje generacije uspjele u tome?

KRAMARIĆ: To su ljudi rođeni sedamdesetih, nemaju taj prtljag koji su nosili oni prije njih. Oni više ne moraju sudjelovati u bici za "bolju prošlost". Oni dobro poznaju europske relacije i zapravo se ne moraju bojati da u okviru njih promoviraju i nacionalno i lokalno i tradicionalno, koji nam daju tu osobnost i identitet. Oni bi mogli znati kako se "priključiti" na taj "europski adapter", dakle da zadrže sve svoje vrijednosti, a da se istodobno europeiziraju.

NN: Kada je Hrvatska ulazila u EU, Slovenija je pravila dosta problema. Hoće li Hrvatska prema Srbiji i BiH postupiti isto?

KRAMARIĆ: Ja mislim da je to bilo potpuno nepotrebno jer nisam primijetio da se tako uistinu štite nacionalni interesi. Vama jednostavno mora biti stalo da je i vašem susjedu dobro. Teško je biti otok sreće u moru nesreće. Zato mislim da bi prava politika trebala biti politika kompromisa, naravno ne uvijek na vlastitu štetu.

NN: Šta ćemo s hrvatskim povratnicima u RS i Srbima u Hrvatsku? Da li je to trenutno najveći problem naša dva naroda?

KRAMARIĆ: Sa pozicije generalnog konzula Republike Hrvatske mogu reći da se sigurno ništa loše ne bi desilo RS da se u nju vrati recimo 50.000 Hrvata koji su ovdje autohtono stanovništvo. Dapače, to može biti samo dobitak za RS. Ja sam prošle godine u govoru povodom Dana državnosti rekao da mi je teško zamisliti Banjaluku bez hrvatsko-katoličkog, osmanlijskog pa i starojugoslavenskog identiteta. Sve je to ono što Banjaluku čini Banjalukom. A jednako vrijedi i za povratak Srba u Hrvatsku i mjesta gdje su oni živjeli. Identitet bilo kojeg grada, regiona, države je kompleksan i nije ga poželjno reducirati isključivo na jednu kulturu ili jedan narod.

NN: Ima li Hrvatska pravo da gradi pelješki most?

KRAMARIĆ: Da, ali ja mislim da Hrvatska ima pravo da sudjeluje u gradnji mosta na Savi kod Gradiške. I kada je Milorad Dodik govorio o tome da Hrvatska ima pravo graditi "Pelješac", s punim pravom ukazuje i na most kod Gradiške. I jedan i drugi most su u interesu Hrvatske.

NN: Šta je onda, po Vašem mišljenju, pozadina problema sa pelješkim mostom?

KRAMARIĆ: Pomalo nespretne političke igre za jednokratnu uporabu. Ja ne mislim da oni blokiranjem mosta na bilo koji način brane bošnjaštvo.

NN: Kakva je pozicija Hrvatske kad je u pitanju Izborni zakon BiH?

KRAMARIĆ: Stav Republike Hrvatske je držati se duha Dejtona, ali ne smije se stvarati ozračje da su jedni zadovoljni, a drugi nezadovoljni jer se tako teško može ostvariti napredak. Mislim da se pitanje samog Izbornog zakona mora staviti u puno širi politički kontekst i da se bez rješavanja i nekih drugih problema u BiH, FBiH i RS ni taj problem ne može riješiti.

NN: Na primjer?

KRAMARIĆ: Na primjer, hoće li prevladati koncept konstitutivnosti ili građanski, koji, kako izgleda, Njemačka zagovara. Što, zapravo, znači implementacija presude "Sejdić i Finci"? Očito je, ta će to pitanje stvoriti tektonske poremećaje unutar političkih odnosa u BiH. Nadalje, tu je i Europska agenda prema kojoj mi se čini da nemaju svi politički akteri isti politički stav.

NN: Nedavno smo imali veliki problem izvoza našeg voća i povrća u Hrvatsku. Kako vidite taj problem, ko je za to odgovoran?

KRAMARIĆ: Samim time da je odluka povučena shvatilo se da se nešto nije iskomuniciralo na pravi način. Kada god se ide u neka rješenja koja mogu dovesti do promjena odnosa, uvijek je dobro konsultirati se sa nadležnim ministrima u regionu.

NN: Hrvatska je članica EU, ima glas u Briselu. Šta, po Vašem mišljenju, treba da uradi da pomogne BiH?

KRAMARIĆ: Treba odustati od bilo kakvog paternalističkog odnosa jer čak i kada su vam namjere najplemenitije, to može izazvati određene reakcije druge strane. Isto vrijedi i kada se radi o odnosima Banjaluka - Beograd. Mi sa BiH imamo 1.001 km granice i to je činjenica koju treba respektirati. I zato moramo sve učiniti da naši odnosi budu što bolji. Ali to isto tako zahtijeva isti odnos i politike iz Banjaluke, iz Sarajeva, itd. Svi moraju shvatiti da smo upućeni jedni na druge. Recimo, uvjeren sam da su u Banjaluci i "Podravka", i INA, i "Kraš", stvari koje ovdje ljudima nešto pozitivno znače. Postoji ta memorija. Kao generalni konzul razgovaram s Banjalučanima i svaki put primijetim koliko zajedničkih tema imamo. Običnim ljudima nisu toliko prisutne neke loše teme koje određeni kontrolirani mediji vole naglašavati. I zato trebamo raditi na onome što će nas dalje i ekonomski i politički približavati i zato je važan i taj most kod Gradiške koji neće samo približiti Banjaluku i Zagreb, nego i Zagreb i Sarajevo. To je win-win situacija! Svi moraju imati osjećaj da su zadovoljni. U tom kontekstu gledam i gradnju pelješkog mosta. Zato hrvatska politika mora vrlo transparentno i jasno definirati svoj odnos prema susjedima. Poznajući naše vodeće političare (premijera, predsjednicu...) i više sam nego uvjeren da se upravo tako što i čini!*