Krunić: Šteta bi bila manja da smo imali bolju opremu

Požarište je bilo ogromno, samo u prvom naletu je zahvatilo liniju od oko 15 kilometara. Vjetrovi su takođe doprinijeli da se požar širio strahovitom brzinom, tako da u tim nekim momentima niste mogli puno toga da uradite, rekao je Darko Krunić, načelnik Ljubinja, poslije višednevnih požara koji su bili zahvatili ovu opštinu, a koja sad sumira veliku nastalu štetu.

Ukazao je i na tehničku neopremljenost Vatrogasne jedinice, ali i izrazio nadu da će dobiti pomoć od Vlade RS i ostalih da stanu na noge nakon požara.

NN: Višednevni požar kod Ljubinja je konačno pod kontrolom. Kolika je šteta prema prvim procjenama?

KRUNIĆ: Još se ne možemo baviti tačnim procjenama štete. Komisija je od jutros na terenu. Pod požarom je bilo oko 15 odsto teritorije opštine i to je sve i izgorjelo. Komisija će tek sada da utvrdi kolika je šteta jer se radi o predjelima koji su pašnjaci i šume. Što se tiče dijela gdje je izgorjela imovina, mi smo već napravili zapisnike, ali to ćemo sve obuhvatiti u jednom zajedničkom izvještaju o šteti. U svakom slučaju šteta je ogromna, zahvaćen je najviše bio dio imovine stanovništa koje se bavi stočarstvom i koje živi od toga. Trudićemo se da što objektivnije i korektnije napravimo izvještaje pa onda kada se nađe mogućnost da im namirimo štetu.

NN: Znamo da je budžet opštine mali, pa od kojeg novca će biti obeštećeni svi oni čija je imovina stradala?

KRUNIĆ: Naš budžet je mali, ali ćemo zato morati praviti rebalans i sredstva koja smo planirali za druge namjene preusmjeriti. Zasad smo dobili pomoć od Prijedora i Bijeljine, a imamo najavu da će Banjaluka i Vlada Republike Srpske takođe pomoći, pa ćemo iz tih sredstava koje mi dobijemo namiriti jedan dio pričinjene štete.

NN: Da li su tolikoj šteti više kumovali stvarna nemogućnost da se požar ugasi, nepristupačan teren i vremenski uslovi ili neopremljenost vatrogasnih jedinica?

KRUNIĆ: Ima tu i jednog i drugog, situacija je stvarno bila teška. Požarište je bilo ogromno, samo u prvom naletu vatra je zahvatila liniju od oko 15 kilometara. Vjetrovi su takođe doprinijeli pa se požar širio strahovitom brzinom, tako da u tim nekim momentima niste mogli puno toga da uradite. Na to sve i Vatrogasna jedinica u Ljubinju je veoma slabo opremljena pa nisu mogli ni da djeluju. Imali smo sreće donekle jer smo nedavno dobili jedno vozilo od grada Prijedora koje nam je strahovito pomoglo. Ali da je opremljenost bila na nivou mnogo toga smo mogli spriječiti.

NN: U toku požara predstavnici Vatrogasnog saveza, Civilne zaštite i Vi sami ste u prvi plan isticali upravo tu neopremljenost. Koliko je stvarno loša situacija u kojoj ljubinjski vatrogasci rade?

KRUNIĆ: Kada sam došao na mjesto načelnika prije pola godine, zatekao sam onako najblaže moguće rečeno katastrofalnu situaciju. Opremljenost jedinice je bila nikakva. Mi se trudimo da popravimo situaciju, 10 odsto budžeta izdvajamo za rad Vatrogasne jedinice. Uspjeli smo i nekih sredstava da im obezbijedimo. Takođe, prema planu Vatrogasnog saveza RS, trebalo je da dobijemo vozilo u vrijednosti od 120.000 KM, međutim zbog određenih dešavanja na relaciji oni i Civilna zaštita to do dana današnjeg stoji tako. Sad zamislite da smo mi imali to vozilo prije požara šta bi nam to značilo.

NN: Da li je pomoć od viših instanci stigala pravovremeno ili je to moglo biti brže, bolje i u većem obimu?

KRUNIĆ: Mi smo na lokalnom nivou, tj. od susjednih opština dobili pomoć čim smo je i zatražili. Iz Vatrogasnog saveza RS su drugi dan došli s naprtnjačama. Iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Banjaluke takođe su poslali lada nivu, koliko su mogli toliko su i učinili. Kada su u pitanju Oružane snage BiH prvi kontakt s njima smo uspostavili u petak, nakon čega smo dobili odgovor da je helikopter zauzet jer gasi požar na drugim mjestima. Poslije smo im se opet obratili u ponedjeljak ujutru, a helikopter je doletio i počeo sa dejstvovanjem taj dan oko 19 časova. Šta je bilo sa drugim helikopterima ne znam, tu informaciju nisam dobio.

NN: Ljubinje je i prije ovoga bilo u teškoj situaciji. Uprkos tome imali ste neke planove za unapređenje ove lokalne zajednice. Šta će sada biti s tim i kako se oporaviti poslije požara?

KRUNIĆ: Vrlo vjerovatno je da ćemo nakon ove štete morati mijenjati planove, a sredstva namijenjenja za razvoj opštine usmjeriti ka drugim neplaniranim troškovima. Ali šta je tu je, borićemo se, gledati da animiramo sve institucije u RS, da nam pomognu da što bezbolnije prevaziđemo ovu situaciju. Imamo i informacije da je Vlada raspoložena da nam pomogne, pa ćemo samo vidjeti u kojem obimu. Vlada je obećala da će nam poslati 10.000 interventno i da će nastaviti da pomaže preko ministarstava.