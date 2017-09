Marko Pavić: Kasno za promjene ministara u Vladi RS

Meni se čini da je Šnjegota korektan čovjek koji je postao svjestan da nema podršku većine i da mu je u tim okolnostima teško raditi, kaže Marko Pavić, predsjednik DNS-a.

"Njegova ostavka je stvar njegove lične odluke, a o budžetu će raspravljati Narodna skupština (NS) RS i druge institucije, tako da će biti dovoljno prilika da se vidi šta je u budžetu i da se ispravi ono što ne valja, pa i da se kazni neko ako nije radio dobro", smatra Pavić.

NN: Kako komentarišete ostavku revizora Duška Šnjegote?

PAVIĆ: Što se tiče stanja u budžetu, niti Šnjegota može šta otkriti niti Vlada nešto sakriti. Budžet je javan, transparentan i svima dostupan. Sve budžetske stavke vidljive su svima. Meni se čini da je nesporazum ovdje nastao više zbog metode obračunavanja, nego zbog suštinskih stvari. Njegova ostavka je stvar njegove lične odluke, a o budžetu će raspravljati Narodna skupština i druge institucije, tako da će biti dovoljno prilika da se vidi šta je u budžetu i da se ispravi ono što ne valja, pa i da se kazni neko ako nije radio dobro.

NN: Da li bi Skupština onda trebalo da promijeni Zakon o reviziji i utvrdi tačno kako se budžet obračunava, ako je u tome problem?

PAVIĆ: Imate kod nas funkcionera poput sudija u Ustavnom sudu, pravobranilaca itd, koji su praktično nedodirljivi. Niko ne smije u RS i BiH biti nedodirljiv. Suverenitet naroda predstavlja NS RS. Niko ne može biti izuzet odgovornosti u NS RS. Tako da, ako zakon treba mijenjati, može se, ali je NS RS ta koja treba da uradi sve što misli da je dobro.

NN: Da li je, prema Vama, bilo pritisaka na Šnjegotu da se povuče?

PAVIĆ: To ne znam. Meni se čini da je on korektan čovjek koji je postao svjestan da nema podršku većine i da mu je u tim okolnostima teško raditi. Mislim da se ponio kao profesionalac, a o pritiscima ja ne mogu govoriti.

NN: Opozicija najavljuje interpelaciju Vlade, a predsjednik RS Milorad Dodik je stavio do znanja da većina neće izglasati dnevni red. Kako to DNS vidi?

PAVIĆ: Ovdje je očigledno da interpelacija ne bi služila za to da se problemi riješe ili da bi se neka tema riješila. Ovdje je interpelacija samo da se narodu priča što lošije o vlasti i to je jedino što je na umu opoziciji. Iz tog ugla, pitanje je da li je interpelacija uopšte opravdana. Reagovati treba kad se odluke donose, a ovo je više predizborna priča. Kad namjera nije čista, ni rezultati to ne mogu biti.

NN: Kakvi su odnosi u vladajućoj koaliciji, posebno ako se sjetimo Rudnika Ljubija?

PAVIĆ: Nismo mi istomišljenici. Svako u koaliciji ima svoju politiku i želi da maksimalno ostvari svoje programe. Koalicija znači ograničenje nečijeg suvereniteta, tako i ova koalicija znači ograničenje svakog učesnika u koaliciji. Ali, naši odnosi su dosta korektni. Sjetićete se da sam daleko prije održavanja sjednice Skupštine rekao da DNS to ne može podržati. Rekli smo da mislimo da kupac nema kredibilitet i toga smo se držali do kraja. Međutim, nije to puno uticalo na odnose u koaliciji zato što je svima naš stav bio poznat daleko prije glasanja u Skupštini. DNS nije zadovoljan svim stvarima u koaliciji, ali to se mora posmatrati u sklopu globalne politike koalicije - da li se ona sprovodi i da li smo u globalu riješili sve što predstavlja neki koalicioni problem. Ja mislim da jesmo. Sada se otvaraju teška poglavlja i važna pitanja, poput vojne neutralnosti, imovine itd.

NN: Prije te teme, da završimo u vezi s koalicijom. Bilo je nezadovoljstava nekim ministrima i sa jedne i sa druge strane. Hoće li biti rekonstrukcije Vlade RS?

PAVIĆ: To u vezi s ministrima bili su stavovi stranačkih vođa. Pojedinačno, mi jesmo imali takve stavove, ali koalicija nije, i zato svi ministri ostaju na svojim mjestima. Lično mislim da je sada već kasno za promjene ministara. U BiH jedino je RS stabilna i promjenama u Vladi ne bi trebalo da remetimo tu stabilnost. Vidite da ni na nivou BiH ni FBiH ništa ne funkcioniše, koalicije nisu stabilne, i ne treba da činimo ništa da i RS učinimo nestabilnom.

NN: Šta misli DNS o najavljenoj deklaraciji o vojnoj neutralnosti?

PAVIĆ: Sve stranke su preuzele mišljenje DNS-a koje smo godinama zastupali: RS ne treba da se opredjeljuje ni za NATO ni protiv NATO-a. Mi treba da odlučimo hoćemo li pratiti Srbiju po tom pitanju. Bilo da samo mi ili samo Srbija uđe u NATO, to bi značilo granicu na Drini. Ja mislim da je neminovno da pratimo Srbiju. Jednom smo u ratu vidjeli šta znači granica na Drini. Srbi to nikad više ne bi smjeli dozvoliti.

NN: Kako vidite priču u vezi s vojnom imovinom?

PAVIĆ: BiH je nevjerovatna zemlja u kojoj Ustav uopšte ne funkcioniše. Ustavima i BiH i RS propisano je da je imovina na teritoriji entiteta njegova imovina. Imovina nekadašnje vojske na teritoriji RS je imovina RS. I onda se nađe sud da presudi drugačije. Ko god se išta razumije u pravo, ne može reći da je ovo ispravna odluka. Ovo je čista politička odluka. Prema tome, RS treba sve preduzeti da zaštiti svoju imovinu, a ja ništa protiv nemam da je vojska BiH koristi dokle god im treba, neka je slobodno koriste. Kakve smetnje sada ima vojska BiH da je koristi? Sva imovina se sad vodi na RS i nikakvih problema za vojsku nema. Zašto tako ne bi moglo ostati?

NN: Kako komentarišete rad srpskih ministara u Savjetu ministara BiH?

PAVIĆ: Teško da mi u RS možemo biti zadovoljni ukupnim radom Savjeta ministara. Nema odluka koje bi bile za boljitak RS, njenih građana i institucija. Međutim, neke odluke koje se donose na nivou BiH su na štetu RS. Meni je zaista teško da vjerujem da bi se iko od naših ministara tamo mogao zalagati da radi na štetu RS. Sjetićete se kad god je bilo odluka u vezi s finansijskim sredstavima, da RS dobije neki novac, na nivou BiH su to osporavali, a naši ministri se nisu protivili. I kad je bilo u vezi sa sredstavima na računu Centralne banke BiH, akciza itd. Ja i dalje ne mogu da vjerujem da naši ministri svjesno nanose štetu RS, ali posljedice su zaista takve.

Pozdravljam dolazak Vučića

NN: Predsjednik Vučić dolazi u posjetu BiH. Kako vidite odnose između Srbije i BiH?

PAVIĆ: Dejtonski sporazum je uredio međusobne odnose zemalja na Balkanu. RS je tu dobila, da tako kažem, jedan povlašteni status, i dobila pravo na posebne odnose sa Srbijom. Pozdravljam dolazak Vučića u BiH, i apelujem na sve političare u BiH da sa Srbijom treba imati dobre odnose, radi nas koji živimo u BiH. Vučić je u više navrata isticao spremnost na saradnju sa BiH. Tu saradnju treba prihvatiti, a ako dođe do nesporazuma, treba ih rješavati u miru i međusobnim dijalogom. Tenzije nikome neće donijeti koristi. Zato je ova posjeta za BiH važna. Ona je važna i za nas i za region, a mi u RS želimo stabilnu BiH i cijeli region.