Martin Pamer za “Nezavisne”: U BiH nema zajedničke vizije

Sve elite u BiH imaju veliku odgovornost prema svim građanima, bez obzira na etničku pripadnost i vjeroispovijest, da prevladaju prošlost i posvete se budućnosti, rekao je Martin Pamer, austrijski ambasador u BiH.

"Suočavanje s prošlošću je potrebno u svrhu bolje budućnosti za sve, a nikako radi učvršćivanja vlastite političke moći", rekao je on.

NN: Kako vidite ovo pitanje pokretanja revizije?

Pamer: Prvo, upada u oči da je to baš sada urađeno, a ne mnogo ranije. Drugo, dobro je suočiti se s pitanjima iz prošlosti, ali je loše što je prošlost previše pozicionirana u sadašnjosti. Treće, veoma je interesantno da pitanje revizije pokreću Bošnjaci, a ne Srbi, jer je u presudi iz 2007. jasno rečeno šta se desilo, samo što iz toga nisu izvučene pouke i nije bilo posljedica. Tema suočavanja s prošlošću je važna, važno je da srpski narod prihvati ono što se događalo u ratu. Važno je da se prihvati ta društvena odgovornost. Ne želim praviti bilo kakva direktna poređenja, ali i u Austriji i u Njemačkoj došlo je do prihvatanja onog što se desilo. U Austriji danas gotovo da i nemate antisemitizma. Pojedini Srbi i dalje gaje negativna osjećanja prema muslimanima i treba svi zajedno da radimo da se to prevlada. A kad se radi o prošlosti, problem je što je, čini se, sve strane koriste kao kodiranu poruku prema vlastitoj klijenteli i vlastitim biračima. Recimo, kao da srpske elite to plasiraju kroz priču da Bošnjaci žele ukinuti RS ili pripisati Srbima kolektivnu krivicu i prisiliti ih na reparacije. Ili, kao da bošnjačka elita signalizira svojim biračima da se revizija pokreće jer žele okriviti srpski narod za ono što se desilo. A ono što je zapravo potrebno ovoj zemlji je intenzivno posvećen rad na prevladavanju prošlosti. U tom pogledu sve elite u BiH imaju veliku odgovornost prema svim građanima, bez obzira na etničku pripadnost i vjeroispovijest. Suočavanje s prošlošću je potrebno u svrhu bolje budućnosti za sve, a nikako radi učvršćivanja vlastite političke moći.

NN: Šta je onda alternativa? Ima li je?

Pamer: Budućnosti nema bez obezbjeđivanja dugoročne stabilnosti, a nje nema zato što nema dijaloga. Sve dok ne bude bilo iskrenog razgovora, teško će biti graditi budućnost. Meni upada u oči to stalno insistiranje da se prošlost u svemu i svačemu dovodi u vezu s aktuelnim stvarima. I tako dolazimo do blokada onih procesa bez kojih nema budućnosti. Nakon što su propali svi pokušaji promjene ustavnog uređenja i rješavanja predmeta "Sejdić i Finci", EU je odlučila da prvo pokušamo pokrenuti socijalno-ekonomske reforme. Prošla 2016. godina bila je činjenično gledano najuspješnija godina - zahtjev za članstvo, upitnik, prilagođavanje SSP-a, Reformska agenda itd. Ali rezultati se nisu pretočili u poboljšanje životnog standarda za obične građane, iako je ekonomsko stanje najbolje dosad. Sudeći prema stalnim sukobima u dnevnopolitičkom životu jasno je da se moraju riješiti strukturalna pitanja, partijski klijentelizmi i slično. Inače neće biti rezultata. Investitore plaši ova retorika mržnje.

NN: Da li je približavanje BiH ka EU zaustavljeno?

Pamer: Nije, zato što se tehnički problemi rješavaju svakodnevno. Radne grupe se sastaju, predlažu se reformski zahvati, EU delegacija u Sarajevu, koja je najveća na svijetu, svakodnevno pomaže vlastima. I sam sam u utorak primio delegaciju iz EU parlamenta. Stalno dolaze evropski predstavnici, uskoro dolazi komesar za proširenje Johanes Han. Iako vaši političari, koji, čini se, samo deklarativno žele reforme, stalno tvrde suprotno, interes EU u BiH je i dalje i te kako prisutan.

NN: Može li napredak o kojem govorite "probiti" blokade u zemlji?

Pamer: Opasnost od institucionalnih blokada od strane interesnih grupa nije ništa novo. Mehanizam koordinacije je jako kompleksan...

NN: Pa jeste, ali i Belgija i Švajcarska imaju kompleksan mehanizam odlučivanja jer se radi o višenacionalnim ili višejezičkim grupama...

Pamer: Ako baš želite porediti BiH sa Švajcarskom i Belgijom, pogledajte koja zemlja najbolje funkcioniše i zašto. Bez sumnje to je Švajcarska, i to zato što sve zajednice bez obzira na razlike žele Švajcarsku.

NN: Pa da, zato što je bogata i zato što se brine za svoje građane.

Pamer: Tačno. U Belgiji imate jednu siromašniju i jednu bogatiju zajednicu bez zajedničke vizije. Isto imate u BiH, samo naglašenije. Kada nema zajedničke vizije kako svi zajedno mogu zadovoljiti interese svojih zajednica, ova situacija će se, nažalost, nastaviti.

Ulaganja

NN: Austrija je snažno prisutna u BiH. Šta možemo očekivati?

Pamer: Austrija i dalje pruža snažnu podršku EU integracijama BiH. To znači da ćemo i dalje kroz dijalog ukazivati na ono što smatramo da nije dobro i podržavati projekte u BiH. Naš je interes da se BiH pozitivno razvija zato što je Austrija investitor broj jedan u BiH, a austrijski investitori koji su ovdje uložili svoj novac žele pravnu sigurnost i uređen sistem.

NN: A Austrija je jedna od nekoliko zemalja s kojom BiH ima suficit...

Pamer: Da, zato što BiH za austrijske firme pruža mnogo pogodnosti i roba i usluge se mogu brzo i jednostavno liferovati i prerađivati. Ali važna je klima stabilnosti i vladavine zakona. Politička situacija, nažalost, to dovodi u pitanje.