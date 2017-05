Mektić: Tužilaštvo neće ništa uraditi na mom slučaju

SARAJEVO - Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, kaže da ne vjeruje Tužilaštvu BiH, njihovom znanju i odlučnosti da rasvijetle slučaj navodnog pripremanja atentata na njega.

U intervjuu za "Nezavisne" Mektić poručuje da ga prijetnje atentatom neće uplašiti, te da će nastaviti da radi kao dosad, izražavajući pri tom puno povjerenje u rad policijskih agencija u državi.

NN: Osjećate li da Vam je u ovom trenutku na bilo koji način život ugrožen?

MEKTIĆ: Da vidim sada neku konkretnu opasnost, reagovao bih. Ali, opet kažem, rekli su mi da je ova informacija OSA provjerena iz više izvora. Naravno da ću se prilagoditi nekim njihovim preporukama, ali da se bojim i da će to uticati na moj rad to ne. Ja neću mijenjati ništa u svom načinu rada, pa i u komunikaciji s medijima, ali jednostavno, žalosno je da zbog nepostojaja vladavine prava i pravne države, što zbog nepostojanja sistema odgovornosti, prije svega pravosuđa, na takav način organizovani kriminal i mafija prave pandan državi. I kada su u stanju da prijete meni, s obzirom na moju poziciju, šta tek onda treba da očekuju građani? Dakle, ovdje su građani najviše ugroženi od države, na najgori mogući način su ugroženi od države s obzirom na njihovu životnu egzisteciju i činjenicu da idemo ka jednom opštem siromaštvu, u vremenu kada čovjek nema mogućnosti da dostojanstveno živi i izdržava svoju porodicu.

Ne dešava se ništa slučajno, jer sprega politike, kriminala i vlasti je takva da njima više odgovara stanje haosa i anarhije, jer u stanju anarhije mogu nastaviti da pljačkaju, kradu i otimaju javni novac, da građanima guraju ruku u džep. Kad sve skupa saberem, što bi se ja onda nešto bolje osjećao nego većina ljudi u ovoj državi?



NN: Kažete da je informacija o Vašoj ugroženosti relevantna i da ste je dobili prije desetak dana. Pretpostavljate li ko stoji iza tih prijetnji?

MEKTIĆ: Možda čak ima i 15 dana kako sam dobio tu informaciju.



NN: A možete li naslutiti ko stoji iza tih prijetnji?

MEKTIĆ: Pa vidite, određene stvari mogu naslutiti, ali o tome ne bih govorio ništa konkretno, zato što bih mogao skrenuti pažnju nekome ko je predmet neke istrage. Moje pretpostavke su da prijetnja dolazi iz krugova organizovanog kriminala, koji su se dosad osjećali toliko slobodno da su nesmetano obrtali ogromne iznose novca i pribavljali enormnu finansijsku i materijalnu korist od toga. Tu njihovu spregu sada ja, na neki način, ugrožavam i oni sada odgovaraju na ovaj način.



NN: Možete li s tim otkriti da li su relevantne i istinite tvrdnje da se radi o prijetnjama uvezanih krugova iz BiH i zemalja regije?

MEKTIĆ: Nije zaista sada umjesno govoriti o tome ili na bilo koji način usmjeravati, zato što to sve može da smeta agencijama koje ozbiljno rade na tome.



NN: Evo, Tužilaštvo BiH je formiralo predmet nakon potvrda da se na Vas priprema atentat. Vjerujete li da će, a zbog prirode Vaših sukoba s njima, biti konkretni po ovom pitanju?

MEKTIĆ: Nisam ja u sukobu s njima, samo želim da...



NN: Mislio sam na verbalni sukob i prepucavanja?

MEKTIĆ: Ja samo želim da oni promijene svoj odnos prema kriminalu, posebno prema korupciji u BiH. I ako se to može nazvati sukobom onda ja jesam u sukobu s njima. Ali, već sam rekao da nemam u njih povjerenja niti vjerujem da oni znaju i da hoće ozbiljnije da rade, i to ne samo u mom slučaju! Jer, kad dosad nisu bili u stanju da rasvijetle neke najkrupnije slučajeve, kojima se direktno ugrožava bezbjednost građana, a da o tome nema ko ne zna, i ptice na grani o tome pjevaju, i kad neće i ne znaju to, kako će onda meni pomoći?! Pa molim vas, zašto još nemam povjerenja? Nemam jer se napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Srebrenici desio pred 50 kamera i to još nisu u stanju da završe? Kako onda da urade ovo kada nemaju nijednog konkretnog materijalnog dokaza? Zato ne polažem nikakvu nadu u to što su oni formirali predmet, a vjerujem isključivo agencijama BiH i u njih imam potpuno povjerenje. Pa sve i da ne uspiju da ovo rasvijetle, ja ću biti u uvjerenju da su učinili sve što su mogli učiniti.