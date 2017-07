Mićić za 'Nezavisne': Nejedinstvo može skupo koštati SDS

Mićo Mićić nedavno je ponovo izabran za potpredsjednika Srpske demokratske stranke, na konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora stranke u Banjaluci, koju je pratila užarena atmosfera, ali i skandiranje njegovog imena od strane dijela okupljenog članstva.

"Te reakcije jesu izraz nekog raspoloženja i ugleda među članstvom", kaže Mićić u pisanom intervju za "Nezavisne".

Mićić, koji je i dugogodišnji gradonačelnik Bijeljine, ističe da u SDS-u postoje različiti stavovi, nekada u dobroj mjeri suprotstavljeni.

"Ne bih rekao da su to struje ili frakcije. Naravno, nekada to liči na ozbiljnije nesporazume i neslaganja, nekada zbog toga imamo problema sa nekim članovima i funkcionerima stranke", ističe Mićić.

NN: Završeni su izbori u SDS-u. Vi ste ostali potpredsjednik, ali neki uticajni članovi, poput Borislava Bojića, Mirka Šarovića i Borisa Jerinića, koji ujedno predstavljaju Savez za promjene u institucijama BiH, više nisu na značajnim funkcijama u SDS-u. Da li su te dvije činjenice povezane, odnosno, da li su oni ipak skinuti s funkcija, kako to smatra dio javnosti?

MIĆIĆ: Ne bih to dovodio u vezu sa Savezom za promjene i odnosom SDS-a prema našim kadrovima u Sarajevu, ovdje se radi o demokratskoj volji članova GO... Da li je tu bilo nekog lobiranja ili je nešto drugo u pitanju, ne znam. Ja sam nekada bio kandidat za predsjednika SDS-a, nisam dobio dovoljan broj glasova i od toga nisam pravio nikakvu senzaciju. Ipak, mislim da nije dobro za stranku ako naši najugledniji članovi i funkcioneri nisu u njenom rukovodstvu. Tako gledam na tu činjenicu.

NN: Vas je uoči sjednice GO gromoglasnim aplauzom dočekao dio članstva iz Gradiške, koji podržava svog bivšeg, smijenjenog šefa Sašu Lazića, a kasnije su Vam u više navrata čak i skandirali dok je trajala sjednica. Oni, i ne samo oni, smatraju da Vi treba da budete predsjednik SDS-a?

MIĆIĆ: Te reakcije jesu izraz nekog raspoloženja i ugleda među članstvom. Ja u osnovi imam tu narodnu popularnost, ali u dobroj mjeri i kod članova SDS-a. Naravno, to nije dovoljno za naša pozicioniranja, pa ni moje. Ima tu dosta političke tehnologije, interesa, i to uslovljava ko će od nas biti na kojoj poziciji. To Vam je politika.

NN: Jesu li istinite informacije, spekulacije, nazovite ih kako god hoćete, o tome da u SDS-u trenutno postoje tri jake struje, a da navodno Vi i Darko Babalj činite možda i najmoćniju i da se vas dosta toga pita?

MIĆIĆ: U SDS-u postoje različiti stavovi, nekada u dobroj mjeri suprotstavljeni, ne bih rekao da su to struje ili frakcije. Naravno, nekada to liči na ozbiljnije nesporazume i neslaganja, nekada zbog toga imamo problema sa nekim članovima i funkcionerima stranke. Mislim da rukovodstvo SDS-a mora prekinuti te pojave u stranci, moramo doći do suštinskog, političkog jedinstva, inače nas to može skupo koštati. S obzirom na to da su opšti izbori vrlo blizu, a oni zahtijevaju jedinstvo u vezi sa ključnim pitanjima.

NN: Kako komentirate pisanje nekada izuzetno cijenjenog funkcionera Ognjena Tadića, koji je u svom trećem pismu Glavnom odboru aktuelnog predsjednika Vukotu Govedaricu čak nazvao dezerterom?

MIĆIĆ: Pitanje dezerterstva ne bih komentarisao. Vidite kako Milorad Dodik (predsjednik RS) brani svoju ulogu u stvaranju RS. Ja za sebe mogu tvrditi i dokazati ulogu u stvaranju Republike Srpske. Svi oni koji imaju činjenice i dokaze o ulogama pojedinaca u stvaranju RS treba da to stave na uvid javnosti. Slažem se da je patriotizam uvijek važno i osjetljivo pitanje na ovim prostorima. Tu činjenicu izuzetno poštujem, ali nisam siguran da smo tu vrijednost posebno izgradili, njegovali, i da je vrednujemo u svakodnevnom životu. Previše smo devalvirali i degradirali patriotizam.

Što se tiče Ognjena Tadića, moj stav je da je svaki član stranke potreban SDSu i da svačiji stav treba saslušati i o njemu razmisliti.

NN: Smatrate li Vi da SDS ide pravim putem, i u vezi s tim, kako komentirate stav Dragana Mektića, koji je više puta izjavio da su SDS-om "počeli da vladaju tajkuni i ratni profiteri"?

MIĆIĆ: Predsjednik naše stranke je mlad čovjek, i on ima moju punu podršku u nastojanjima da izađe na kraj sa mnogo problema kojih ima, iako smo očekivali da će oni biti rješavani brže. Samo onaj put koji SDS povezuje sa narodom i onaj put koji ga vraća na pozicije koje mu pripadaju je pravi put. Mislim da u tom pogledu ima nekih skretanja i posrtanja… Mislim da nam oporavak predugo traje i da još nismo ono što treba da budemo. Ali imamo šansu onu iz 2014. nismo iskoristili, 2016. smo ozbiljno upozoreni, 2018. je godina gdje ćemo znati da li smo na pravom putu. Umjereni sam optimista. Vidjećemo! Mislim da ćemo ovdje u Semberiji zadržati vodeću ulogu, ali to, nažalost, neće biti dovoljno za ukupnu pobjedu, ako ne ojačamo u zapadnom dijelu RS. Što se tiče Mektića, razumijem njegovu opterećenost korupcijom, jer se on kao ministar iskreno zalaže i bori protiv tih pojava. Mislim ipak da je profitera u SDS-u mnogo manje nego u drugim strankama.

NN: Smatrate li da će SDS uspjeti pobijediti na općim izborima 2018, budući da Milorad Dodik najavljuje da će koalicija okupljena oko SNSDa osvojiti najmanje 60 posto glasova?

MIĆIĆ: Ja sam uvijek optimista i pobjednik bar u ovom dijelu RS i siguran sam da je Dodikova izjava bez pokrića. Uz tolike probleme i ekonomsku krizu on očekuje 60 procenata glasova, što je, priznaćete, nerealno.

Očigledno je da narod lošije živi, pa zbog toga ni jedna politička stranka nema dovoljan ugled. Previše je trvenja i previše manipulacija. Narod više ne prepoznaje onu politiku koja bi mu pomogla da konačno osjeti boljitak. Vrlo brzo će doći vrijeme, ili je već to vrijeme došlo, da će se, kao i u drugim regionima i državama, vrednovati one ideje, politike i pokreti koji nude korjenito nova rješenja. Mislim da je narodu dosta praznih političkih fraza o patriotizmu, o izdaji, pa i onih o borbi protiv kriminala i korupcije. To je u osnovi lažna hrana od koje se ne može živjeti.

Vodim narodnu politiku

NN: Kako Vam uspijeva tolike godine biti na čelu Bijeljine i sve to vrijeme imati izuzetno veliku podršku građana?

MIĆIĆ: Ne bih da Vam otkrivam taj patent… Šalim se, naravno. Jednostavno je to… biti sa narodom i u teškim i u dobrim vremenima. Slušati i pohvale, ali i kritike. To neki analitičari nazivaju narodnom politikom. Nije, naravno, lako dugo biti na vlasti. Ali postoje primjeri kada gradonačelnici i načelnici svoj ugled i ulogu nekako ostvaruju ne na klasičan politički način. Neki misle da sam ja u tome prilično originalan. Inače, samo ugled kod građana i njihova podrška su jedini kriteriji uspješne politike. Svi mi moramo na tu vrstu provjere i svi treba da budemo spremni na taj sud građana.