Mladen Ivanić: SNSD u istom kolu sa SDA

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, ne vidi mogućnost bilo kakvih krupnijih promjena na političkoj sceni u BiH do narednih parlamentarnih izbora.

U intervjuu za "Nezavisne", Ivanić govori o krizi u BiH i u odnosima s Izetbegovićem, procjenjuje odnose SDA HDZ, te odgovara na sve glasnije najave o njegovoj kandidaturi na izborima u oktobru 2018. godine.

NN: U kakvim ste trenutno odnosima s Bakirom Izetbegovićem? Osim puke kurtoazije, da li uopće razgovarate?

IVANIĆ: Pazite, s gospodinom Izetbegovićem sam u korektnim odnosima, pogotovo ako govorimo o nekim ljudskim relacijama. Komuniciramo, ali naravno da je ta komunikacija opterećena svim onim što se događalo u proteklim mjesecima i, naravno, postoji ogromna politička razlika u pogledima na to šta se događalo. Mislim da je stanje zaoštreno apsolutno nepotrebnim apelacijama o Danu RS, koje ništa nisu donijele osim negativne i loše atmosfere. Desilo se puno stvari o kojima Izetbegović i ja imamo različite poglede. Ja mislim da je bilo paralelizma u radu, on misli da nije, ja mislim da je bilo vaninstitucionalnog djelovanja, on misli da nije. Uvjeren sam da sam ja u pravu i da se pokazalo i u jednom i u drugom slučaju da sam bio u pravu.

NN: Kada smo već kod Izetbegovića, mnogi ga smatraju generatorom duboke krize u koju smo zapali i kojoj se, realno, ne nazire kraj.

IVANIĆ: S jedne strane, tu je dio i objektivnih okolnosti koje su se desile. U jednom dijelu Izetbegović je gurnut u ove probleme nekim opštim poimanjem stvari koje dominiraju u Sarajevu. U Sarajevu se očekivalo da je normalno osporiti Dan RS i onaj koji je to pokrenuo on je u tom trenutku dobio podršku. A kako nije uspjelo da se postigne ono što se htjelo, a to je da se 9. januar ne slavi, tako se podrška pretvorila u osporavanje. S jedne strane politički ambijent u Sarajevu je bio takav da je Izetbegović bio pritisnut da pokrene ovo pitanje, ali je to urađeno vrlo loše, na vrlo pogrešan način, i sad su se svi oni koji su ga gurali u to izmakli, i sad ga osporavaju. Naravno da je dijelom i on sam odgovoran za to, jer državnik mora imati hrabrosti i snage da se suprotstavi trendu koji tog trenutka dominira u javnosti iz koje dolazi.

NN: Vi ste najviši, ključni izaslanik RS u izvršnoj vlasti na nivou države, koja je, kako nam sami politički akteri tvrde, unazad sedmicama "samo tehnička". Vjerujete li Vi da je, na neki način, u međuvremenu uobličena nova većina, u kojoj je SNSD, a u kojoj nema Saveza za promjene (SzP), a što je zorno pokazalo glasanje za set zakona o akcizama?

IVANIĆ: Ne mislim da postoji neka nova većina, iako jeste indikativno da se SNSD našao u istom kolu sa SDA. I sada to je normalno i nigdje priče o izdaji? Zato ja sada postavljam pitanje ko je sada izdajnik? Ako je Savez za promjene protiv onoga što SDA zagovara, a SNSD jeste za to? Ne mislim da tu ima nekih novih većina i ne mislim da će doći do prekompozicije do narednih izbora. Činjenica jeste da danas većina postoji od teme do teme i...

NN: Pa kako će to sve izgledati u narednih skoro 18 mjeseci? Ako je u pitanju tek "tehnička vlast", onda već sada jako teško radi?

IVANIĆ: Volio bih da sam veći optimista, i bio sam do nekoliko posljednjih događaja. Jedan je preglasavanje u vezi s popisom, i pokazalo se da sam bio u pravu. Drugi je nepotrebno izazivanje povodom Dana RS, a treći je sve u vezi s revizijom tužbe. Nakon tri tako krupne stvari potpuno je logično da nemate većinu i sada imamo objektivan problem da jedan dio ljudi iz ovih partija ne komunicira sa SDA, pogotovo ne s gospodinom Izetbegovićem. Ja komuniciram, to je moja obaveza, ali ako nema komunikacije među ključnim partijama, onda nemate većinu. Ne desi li se neko čudo, a ja ga u ovom trenutku ne vidim, imaćemo usporen politički život do narednih izbora.

NN: Jednom ste prilikom izjavili kako vjerujete da u nekoj bliskoj budućnosti nije moguća secesija RS, ali ni ukidanje RS i čvrsta unitarizacija BiH. Može li se, međutim, bilo šta učiniti na unutrašnjoj reorganizaciji Federacije BiH, koja kao neka adminitrativna neman guta ogromna javna sredstva, od čega posljedice osjećaju svi u BiH?

IVANIĆ: Velikih i krupnih promjena ustavnog uređenja BiH ne može biti. A ne može biti jer ako se ta tema otvori imaćemo tri vizije BiH. Jedna je u Sarajevu, a to je BiH bez entiteta nerealno, jer to Srbi nikada neće prihvatiti. Druga je dogovoreni raspad BiH, a sasvim sam siguran da uslovi za takvo nešto ne postoje, pogotovo nije moguće saglasnošću i dogovorom. Siguran sam u narednih 20 godina da to nije moguće bez rata, a nikome ne bih savjetovao da ide u tu vrstu sukoba. Imate na kraju Mostar, koji traži neku vrstu entiteta, ili, nešto blaže u posljednje vrijeme, a to je posebnu izbornu jedinicu.

Da li je moguća reorganizacija unutar FBiH? Ja mislim da je ona potrebna, jer zaista ne vidim smisao postojanja tolikog broja kantona. Mislim da je logičnije da se tu stvari pojednostave, ali ne vjerujem da će za to postojati politička saglasnost. Zapravo, mislim da u narednim mjesecima ulazimo u ozbiljnu političku krizu unutar FBiH.

NN: Priča HDZ SDA o Izbornom zakonu?

IVANIĆ: Ne samo to, Izborni zakon je jedna od priča, ali ne i jedina. Mislim da postoji i kriza o odlučivanju kuda će ići autoput, koje dionice će se praviti, mislim da postoji nepovjerenje i u raznim drugim oblastima, iako će Izborni zakon biti dominantna tema. Očito HDZ smatra da će to biti preduslov iole normalnog rada u vremenu koje dolazi, a istovremeno mi se čini da je SDA, kao najodgovornija, toliko međusobno podijeljena da niko iz te stranke nema hrabrosti da se upusti u ozbiljniju priču o Izbornom zakonu.

NN: Čini se jednako značajnim što ove dvije partije potpuno različto gledaju na rješavanje tzv. hrvatskog pitanja u BiH, i kroz presudu "Sejdić i Finci" i neke druge presude. Hoće li biti moguće do narednih izbora dogovoriti bilo koje od ovih ozbiljnih političkih pitanja?

IVANIĆ: Dosta sam pesimističan, iako bih volio da se partneri dogovore. Pogotovo što mislim da svako rješenje koje je njima prihvatljivo neće biti problematično za bilo koga sa strane. Prevashodno mislim da lideri iz bošnjačkog naroda moraju dati jasan odgovor na taj strah koji postoji kod Hrvata da će im neko drugi birati predstavnike. A taj odgovor mogu dati samo zajedno bošnjački lideri. Ne budu li Hrvati unutar Federacije zadovoljni, najveće posljedice će imati upravo FBiH u cjelini, a od toga niko nema koristi.

NN: Već su mi neke Vaše kolege iz SzP potvrdile da žele da Vas gledaju još jedan mandat u Predsjedništvu ili kao kandidata za predsjednika RS.

IVANIĆ: Ostalo nam je još najmanje godina rada prije nekog neformalnog početka kampanje i mislim da je preuranjeno govoriti o tome. Jer, kod nas političari kada rano, prerano uđu u kandidovanje, samokandidovanje, skreću pažnju. Mi u ovom periodu treba da pokušamo donijeti neki zakon, neke stvari promijeniti, privući investitore, a o kandidaturama ima vremena. Mislim da je pitanje da li ću uopšte biti kandidat, a mislim da će biti manje dilema za koje mjesto. Ako i budem kandidat onda eventualno za člana Predsjedništva BiH.

NN: Onda bi ostala velika praznina, budući da se Milorad Dodik po Ustavu više ne može kandidirati za predsjednika RS?

IVANIĆ: Mislim i da unutar opozicije, a i unutar vlasti ima kvalitetnih kadrova koji to sasvim sigurno mogu raditi.

Puno nam znači odavanje počasti žrtvama "Jasenovca"

NN: I Vi ste uz mnoge druge zvanice bili u nedjelju u Donjoj Gradini?

IVANIĆ: Da, bio sam u Donjoj Gradinji, jer smatram da je to mjesto gdje ljudi treba da dođu da se poklone žrtvama. I želim da kažem da mi je izuzetno drago što sam imao priliku da vidim nekoliko ambasadora koji su prvi put došli na organizovaniji način kako bi odali počast stradalima u Jasenovcu i Gradini, a tu prije svega mislim da ambasadore EU, SAD, Italije, Slovenije i Izraela, kao i predstavnike drugih ambasada.

Njihovo poštovanje prema žrtvama je nešto što srpskom narodu puno znači.