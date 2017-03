Momčilo Novaković za "Nezavisne": BiH opstaje jer su svi nezadovoljni

Momčilo Novaković, poslanik NDP-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH, u intervjuu za "Nezavisne novine" rekao je da ne može da procijeni kako će se politička kriza odvijati i kako će sve ukupno funkcionisati na nivou BiH s obzirom na to da koalicija ne postoji.

On je rekao da stranke u FBiH moraju prihvatiti činjenicu da su neka vremena prošla i da se ne može graditi budućnost BiH bez ozbiljnog odnosa prema strankama iz Republike Srpske.

NN: Kako će vlast funkcionisati?

Novaković: Ne mogu napraviti procjenu u uslovu kada imamo Predsjedništvo BiH koje ne funkcioniše i nije imalo nijednu sjednicu nakon izlaska Izetbegovića. U uslovima kada nema parlamentarne većine vrlo teško je napraviti procjenu kako će sjednice izgledati do daljeg i kako će uopšte sve uticati na ciljeve koji se nalaze pred BiH.

NN: Kako je koalicija čiji ste dio došla u ovu situaciju? Zahtjev za reviziju je samo kulminacija svega što se dešavalo s obzirom na to da je i ranije bilo niskih udaraca.

Novaković: Mi imamo latentan problem i ping-pong između Dodika (Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske) i Izetbegovića. Taj ping-pong se igra s narodom, a ne s lopticom, i to je do sada pravilo klimu u kojoj je bilo teško očekivati ozbiljne pomake naprijed.

NN: Znači, ako sam Vas shvatio, i Dodik je krivac što smo tu gdje jesmo iako nije učestvovao u vlasti na nivou BiH?

Novaković: Nije vlast na nivou samo napravljena od partija koje čine parlamentarnu većinu. Nadležnosti BiH i entiteta su vrlo jasne i entiteti u značajnoj mjeri utiču na odluke koje se donose u parlamentu BiH i nemoguće ih je donijeti bez entitetskih institucija i institucija RS. U tom smislu Milorad Dodik, ne mislim na njega personalno već na partije okupljene oko većine u Narodnoj skupštini RS, ne mogu izbjeći odgovornost za nefunkcionisanje institucija BiH. Da ne govorimo o činjenici strašne presije na Savez za promjene ovdje u Sarajevu i ta presija je isključivo bila rezultat neučešća ovog drugog bloka u vlasti.

NN: Ali na to se upozoravalo od samog početka da će teško funkcionisati različita vlast na nivou entiteta i na nivou BiH.

Novaković: Ne mislim da je to razlog nefunkcionisanja. Savez za promjene je nosio teret te priče koja nije bila ni iskrena i nosio bi ga do kraja da nije bilo iskakanja prije svega Izetbegovića. Imali bismo krizu, ali ne ovog kapaciteta. I ranije je funkcionisala različita većina u Republici Srpskoj i na nivou BiH. Suština je da neke snage u FBiH moraju prihvatiti činjenicu da su neka vremena prošla i da se ne može graditi budućnost BiH bez ozbiljnog odnosa prema strankama iz RS, ma koje one bile.

NN: Znači, krivac su partije iz Federacije BiH.

Novaković: Da, to je ključno.

NN: Pa osjećate li se izigranim s obzirom na to da je na početku koalicija djelovala poprilično srećno?

Novaković: Nisam ja vidio da je to srećna koalicija. To je tehnička koalicija, kao i svaka koalicija na nivou BiH. Ovdje imate ustavne i zakonske uslove koji definišu koaliciju. Nema koalicije bez predstavnika Srba, Hrvata i Bošnjaka. Bila ona srećna ili ne, ona je tehničke prirode i interesnog karaktera. Stranke koje su napravile većinu su imale interese, svaka je imala svoje programske ciljeve računajući da će kroz realizaciju svojih interesa realizovati i te ciljeve. Očito da je to u ovim kriznim momentima bilo teško i da je došlo do krizne situacije koja nas je dovela tu gdje jesmo.

NN: Savez za promjene je najavio podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih zbog podnošenja zahtjeva za reviziju tužbe. Dokle se stiglo s tim?

Novaković: To nije posao politike, već advokata. Advokatski tim radi na tome, a što se tiče nas iz politike mi smo definisali politički stav po tom pitanju, ali ipak je to stručna stvar i ne možemo požurivati ljude koji na tome rade jer hoćemo da naprave ozbiljan posao, a ne da formalno ispune samo naše političke stavove. Jasno smo tada rekli da krivičnu odgovornost ima Softić (Sakib Softić), ali i svi oni koji su ga podržavali u tom njegovom lažnom predstavljanju kao advokata BiH u ovoj reviziji.

NN: Tokom mandata bavili ste se dosta i javnim RTV sistemom. Kakva je njegova sudbina?

Novaković: Mogu reći bezuspješno. U ovoj zemlji izgleda nikome ne treba ovakav javni servis. Imamo nezadovoljstvo hrvatskog naroda, nezadovoljstvo pola Republike Srpske sa Radio-televizijom RS i unutar Federacije BiH imamo nezadovoljstvo bošnjačkog korpusa federalnim servisom. To je dosta ozbiljnije pitanje i izlazi izvan izmjene zakona i rada parlamenta BiH. To je definitivno političko pitanje i politički predstavnici će ga morati dogovoriti.

NN: Kao i javnim RTV sistemom, i BiH su svi nezadovoljni. Može li se to riješiti?

Novaković: Svi vide da BiH jedino može opstati ako smo svi nezadovoljni ili svi zadovoljni. Vrlo teško je doći do toga da su svi zadovoljni i sada se dešava koncept da ako svi imaju neku dozu nezadovoljstva ima šanse da opstane i na tome sada opstaje.

NN: Jeste li zadovoljni odnosima u Savezu za promjene?

Novaković: Savez je skup partija koje imaju svoj interes, koje su se okupile i pred sebe postavile nekoliko ciljeva i u ovom momentu imate strašna nezadovoljstva i sukobe unutar samih partija ne samo u Savezu za promjene, već i u SNSD-u, DNS-u. Ovo je momenat kada se sređuju odnosi kako bi se blokovi spremili za narednu izbornu kampanju i izborni ciklus. Savez za promjene ima određene probleme i siguran sam da smo na putu prevazilaženja tih problema. Siguran sam da će partije nakon izbora koje imaju i pravljenja sopstvenih politika naći zajednički način da formiraju koaliciju koja će 2018. godine dati rezultate.

Ujedinjenje NDP-a i PDP-a

NN: Pojavile su se priče da bi NDP i PDP mogle bliže sarađivati, pa čak i stvoriti jedinstvenu partiju. Koliko tu ima istine?

Novaković: U ovom momentu nema razgovora na najvišem nivou. Postoje na nekim nižim nivoima o tome, ali, evo, vidjećemo - pred nama je.