Nedim Makarević, ambasador BiH u Pakistanu: Čovjek koji me oklevetao završiće u zatvoru

Nedim Makarević, ambasador BiH u Pakistanu, za "Nezavisne" donosi svoju stranu priče o izgradnji škole u Pakistanu, a koju smo nedavno objavili.

NN: Da li ste tokom aktivnosti za prikupljanje novca i izgradnju škole u Pakistanu zloupotrijebili diplomatski položaj, i na koji način je BiH bila uključena u cijeli proces?

MAKAREVIĆ: Ne suočavam se ni sa kakvim sudskim procesom za prevaru i pronevjeru. Jednostavno ne postoji nikakva tužba protiv mene. Vaš tekst je zasnovan na pismu advokata koji je rođak osobe koja se zove Mudesir Nazar Šah, koje nije zvanično upućeno nikakvim institucijama niti je kao takvo zaprimljeno. Dakle, upravo obratno, ja sam podnio krivičnu prijavu protiv Šaha, i to 21. jula, mnogo prije nego što je taj ilegalni email poslan. Protiv njega sam podnio krivičnu prijavu, a policija je izdala nalog za hapšenje. On se nedavno predao vlastima i odobrena mu je kaucija za uslovnu slobodu do 23. avgusta. Policija mi je potvrdila da Šah ima kriminalnu historiju. U međuvremenu sam protiv njega pokrenuo još četiri postupka: za prijetnje, duševnu bol koja je prouzrokovana naslovima pojedinih medija u BiH, a na osnovu lažnog pisma, te lažne tvrdnje da sam tužen; zahtjev za izbacivanje iz Advokatske komore njegovog rođaka, te civilni proces za povrat mojih sredstava. Država BiH ni na kakav način nije bila uključena u ovaj proces, a za projekt nije utrošena niti marka iz budžeta.

NN: Da li je novac prikupljan u vidu donacija?

MAKAREVIĆ: Novac koji je uložen u izgradnju škole je većinom direktno moj. Pored direktnog davanja novca, organizirao sam i dva humanitarna koncerta, koja su opet urađena na način da sam platio sve potrebne organizacione troškove te zakupio većinu stolova tih večeri, s planom da pozovem imućne Pakistance te ih animiram za buduće pomaganje škole.

NN: Da li je tačno da ste imali lokalnog poslovnog partnera i kakva je tačno bila priroda odnosa između vas, a u vezi s izgradnjom škole?

MAKAREVIĆ: Ovdje je riječ o potpunoj besmislici. Potražujem svoj lični novac od izvođača građevinskih radova jednog propalog projekta, Mudesira Šaha, čovjeka koji je devastirao građevinske radove, nakon čega je izgradnja školskog centra premještena na drugu lokaciju. Dva stručnjaka utvrdila su da je građevina devastirana i da nema pomoći.

NN: U pismu koje je njegov advokat uputio na adresu Predsjedništva i MIP BiH tvrdi se da ste dogovorili ulaganje po principu pola-pola?

MAKAREVIĆ: Apsolutna besmislica. Dotični je bio izvođač radova na zgradi u oblasti Deri, u kojoj je prvotno trebalo da bude smještena škola. Sredstva sam dao Šahu, koji je potpisao bankovne garancije da u slučaju propasti projekta mora vratiti novac nazad. Od februara do aprila 2016. trajali su radovi. Tada su na teren izašli građevinski inspektori i zatekli haotično stanje. Dva neovisna statička eksperta, jedan iz SAD, a drugi iz Pakistana, utvrdili su da je gradilište opasno po život radnika, da se zgrada ne može spasiti i da je gradilište neophodno odmah zatvoriti. O tome sam obavijestio Šaha, koji se složio o svemu bez ljutnje, te sam s njim ostao u korektnim odnosima, odnosno čekao da mi vrati novac. Kada to nije učinio, a na osnovu bankovnih garancija, pokrenuo sam krivični postupak. Dvije sedmice koliko je bio u bijegu iskoristio je za blaćenje mene u medijima u BiH.

NN: Da li je tačno da ste prijetili pomenutom gospodinu?

MAKAREVIĆ: Potpuna besmislica. Upravo je on prijetio da ako insistiram da mi vrati moje pare iz devastiranog projekta, on će mi napraviti spletku u bh. javnosti. Zbog toga sam ga i dodatno tužio zbog ucjena i prijetnji.

NN: U kakvom stanju je to sada, i da li je tačno da se radi o dvije škole?

MAKAREVIĆ: Tačno je da se radi o dvije škole. Škola koju je gradio Šah je devastirana, samo je pitanje vremena kada će se zidovi srušiti. Od tada je škola građena i izgrađena na drugoj lokaciji. Druga škola, odnosno školski centar - jer se radi o tri objekta koje smo napravili - smještena je u okolini grada Sialkota, te se na tome radilo od aprila 2016. do sredine jula 2017.

NN: Tokom priprema za priču kontaktirali smo Vas više puta, i telefonski i mailom. Kakve su okolnosti razlog da se niste javili?

MAKAREVIĆ: Toga dana sam dokumentovano bio na urološkom i dermatološkom terminu u kliničkom centru, a potom imao pet sastanaka zaredom, i to van Ambasade. Vi mene nikada niste kontaktirali na moj email, već ste koristili email kojim se koristi moj lokalni sekretar webmasterŽbembassy.org. On Vam je tačno odgovorio da mi ništa nismo oficijelno zaprimili, kao što i nismo. Također Vam jer rekao da se obratite MIP-u Pakistana jer su oni nadležni za ovakve upite.