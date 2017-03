Nermin Nikšić: Izetbegovićevo ponašanje ravno veleizdaji

Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) BiH, i nominalni lider bh. ljevice, nakon duže vremena dao je intervju za "Nezavisne novine", i to pisanim putem.

Za trenutno teško stanje i duboku krizu u BiH direktno krivi lidere nacionalnih partija koji, kako kaže, jedino u takvim uslovima znaju funkcionirati.

NN: Činjenica je da je država u najdubljoj političkoj krizi vjerovatno još od pokušaja uspostavljanja hrvatske samouprave 2001. godine. Ko je za to odgovoran i zbog čega?

Nikšić: Bez imalo dileme mogu kazati da su za stanje kakvo danas imamo najodgovorniji oni političari kojima je vlastiti interes uvijek bio preči od interesa građana. Tu prije svega mislim na lidere nacionalističkih stranaka, koji u takvim uslovima jedino i znaju funkcionisati i opstajati. Oni su ti koji kreiraju tenzije i opterećuju građane glupostima, nalazeći uvijek iznova teme za nacionalnu homogenizaciju, umjesto da se bave onim što bi trebali i onim što su obećavali u kampanji. Nažalost, njih jedino interesuje goli opstanak na vlasti po svaku cijenu, i naravno, pljačkanje državne imovine koja, po njima, ide uz vlast. Zbog toga su spremni da žrtvuju sve osim sebe.

NN: Kako Vi gledate na pokušaj pokretanje revizije tužbe BiH protiv Srbije za genocid, naročito u kontekstu saznanja da je još prije godinu iz Haga stiglo upozorenje da agent Sakib Softić nema legitimitet?

Nikšić: Želim jasno potvrditi kako sam u ovu priču ušao iskreno, čista srca, sa jedinom željom da stvorimo pretpostavke da žrtve genocida i ratnih zločina dođu do istine i pravde. I danas mislim da nije sramota tražiti istinu i pravdu, te da ne postoji niko ko bi žrtvama imao pravo to osporiti. Nije mi bilo na kraj pameti da bi bilo moguće da je Bakir Izetbegović sakrio i prešutio informaciju da prema stavu Međunarodnog suda pravde Sakib Softić nema status agenta BiH. Na ovaj način on je direktno onemogućio reviziju. Za mene lično takvo ponašanje je ravno veleizdaji. Gledati u oči tolike ljude, žrtve, građane koji su toliko toga pretrpjeli i žele pravdu i otvoreno ih lagati je neoprostivo zato što je to urađeno potpuno svjesno, najvjerovatnije računajući da će taj proces toliko dugo trajati da mu bude osnov za izbornu kampanju naredne godine.

NN: Možemo li izaći iz ovog teškog stanja? Uistinu, kakvu budućnost mogu da očekuju naša djeca u državi u kojoj je kriza konstanta?

Nikšić: Imamo li alternativu osim da se suprotstavimo onima koji žele krizu i žele da u miru dovrše ono što nisu uspjeli u ratu? Da se suprotstavimo onima koji čine sve da pokažu kako država ne može funkcionirati i da treba doći do njene podjele. Jedino racionalno i normalno rješenje jeste da se probude oni koji žele da BiH bude normalna zemlja, uređena na principima slobode i jednakopravnosti, gdje svi građani imaju ista prava na cijelom njenom teritoriju. Da se probude i okupe oni koji, umjesto da život provedu radujući se činjenici kako je i komšiji crkla krava, žele život u kome će i oni i njihove komšije i susjedi živjeti od svog rada. Vrijeme je da BiH vode ljudi koji njoj i njenim građanima žele dobro, umjesto aktuelne vlasti kojoj građani ne znače baš ništa sve dok ne dođe vrijeme izbora. Nacionalizam, mržnja, netrpeljivost prema drugima moraju prestati i zauvijek otići u istoriju.

NN: Da li se stranke ljevice već sada pripremaju za opće izbore 2018?

Nikšić: Naredni opšti izbori su svakako veoma bitni i mogu biti odlučujući za smjer u kojem će se BiH kretati. Iz svega što smo do sada vidjeli u proteklih 25 godina, potpuno je jasno da, kad nas vode nacionalističke stranke, dolazi do urušavanja države, nazadovanja i kriza. Mi u SDP-u, zajedno sa svim ostalim političkim strankama koje o ovim stvarima razmišljaju kao i mi, svakodnevno se borimo protiv takvih njihovih nastojanja da dijele državu i njene građane i naravno da se, svjesni važnosti trenutka u kojem se nalazimo, intenzivno pripremamo za izbore 2018. godine.

NN: Činjenica je da se vlast u ovoj državi smjenjivala kao na mantri, sve smo opcije probali od rata naovamo, od desnice, narodnjačkih stranaka, do ljevice predvođene SDP-om, no narodu je uvijek bilo jednako loše, "u pet deka", što bi se reklo. Šta je to što bi blok partija predvođenih SDP-om sada mogao istinski promijeniti ukoliko dobije povjerenje birača?

Nikšić: Ne slažem se sa Vašim konstatacijama, jer jedina prava konstanta je SDA koja je u u vlasti neprestano od prije rata pa do danas. SDP je, kao relativni pobjednik prethodnih opštih izbora, predvodio vlast. U tom periodu se, koliko god se to tada osporavalo, ipak dosta uradilo. To se naročito vidi kada se poredi s onim što danas imamo. Danas Vijeće ministara ne usvaja ni zakone, tako da su parlamentarci primorani predlagati zakone, odluke, inicijative. Entitetske vlade su iskreno sarađivale, sjetite se saradnje u vrijeme poplava, deblokade "Elektroprenosa", izvršavanja obaveza prema MMF-u...

U Federaciji je u prošlom mandatu izgrađeno 64 kilometra autoputa, smanjen je javni dug FBiH za oko 450 miliona KM, dva puta su podizane penzije, smanjen je broj državnih službenika, povećan je BDP, porastao je broj zaposlenih, nije bilo kašnjenja invalidnina, penzija... Sve to rađeno je gotovo u pravilu na prijedlog i inicijativu SDP-a i naših kadrova. Ovo što sam nabrojao da smo uradili, aktuelnoj vlasti je misaona imenica. Nakon što pobijedimo na narednim opštim izborima spremni smo da nastavimo gdje smo stali i da uradimo još mnogo više. Također, našoj zemlji potrebne su ustavne promjene kako bi ona u potpunosti profunkcionisala. Za takve odluke potrebno nam je povjerenje građana koji, potpuno sam uvjeren, u velikoj većini žele upravo to za sebe i svoju djecu.

"Ljevica će pobijediti na izborima"

NN: Možete li nam otkriti da li će do izbora doći do ujedinjenja ljevice, prevashodno SDP-a i DF-a? Kako namjeravate nastupiti, da li će to biti jedna stranka, ili tek zajedničke liste i kandidati?

Nikšić: Uveliko radimo na tome i veoma sam posvećen tom procesu i želim da uspije. Ogromna je odgovornost pred nama jer zajednički možemo konačno ovu zemlju vratiti istinskim vrijednostima jedinstva, zajedništva, solidarnosti i antifašizma. Mi se okupljamo oko tih principa i uvjeren sam da je ljudima u ovoj zemlji preko glave politika podjele, nacionalizma i straha. Ići ćemo zajedno na izbore i pobijedit ćemo na tim izborima.