Pol Mekarti: Nasilni ekstremizam problem svih u BiH

Radikalne grupe u BiH i odlazak na strana ratišta problem je na kojem moraju zajedno kroz institucije raditi sve zajednice, kaže Pol Mekarti, zamjenik direktora Međunarodnog republikanskog instituta za Evropu (IRI).

IRI je nedavno započeo projekt u saradnji sa bh. institucijama kako najefikasnije suzbiti problem nasilnog ekstremizma.

"Mi kao strana organizacija ne očekujemo, niti je to naš posao, da bilo kojoj zajednici u BiH govorimo šta treba ili ne treba da radi. Ono što mi možemo i želimo je raditi kroz postojeće institucije kako bismo pokušali svi zajedno riješiti problem", rekao je Mekarti.

NN: Možete li nam reći šta je to Međunarodni republikanski institut?

MEKARTI: IRI je nevladina organizacija koja crpi resurse iz Republikanske stranke iako nismo direktno vezani za nju, isto kao što to čini Nacionalni demokratski institut (NDI) pri Demokratskoj stranci. Većina finansiranja dolazi od Vlade SAD, poput USAIDa i Stejt departmenta.

NN: Da li bismo mogli reći da IRI ima nešto konzervativniju ideologiju?

MEKARTI: Mi jesmo republikanci, ali to se ne odražava mnogo na naš rad.

NN: Zašto ste došli u BiH?

MEKARTI: U septembru smo započeli s programom suzbijanja nasilnog ekstremizma u BiH. Ovaj termin koristi Vlada SAD da bi definisala uzroke zbog čega se ljudi pridružuju radikalnim grupama i zašto idu na strana ratišta. Naravno, mi dobro znamo da problem u BiH nisu bh. muslimani, već veoma, veoma mala grupa u toj zajednici. Ali, ta mala grupa je veliki problem. Takođe vjerujemo da taj problem pogađa sve nacionalnosti u BiH i da svi zajedno treba da rade da se on riješi. Upravo provodimo istraživanje kako bismo pokušali razumjeti zašto i kako se to dešava u BiH. Rezultate ćemo predstaviti radnoj grupi koju čine različiti segmenti bh. društva.

NN: Kakva su Vaša očekivanja od nas u BiH? Šta bi mi trebalo da uradimo?

MEKARTI: Primarni dio problema je sama radikalizacija nakon koje slijedi regrutovanje pristalica. Međutim, pozadina problema je nešto čime sad više treba da se bavimo, jer se borci već nalaze u Siriji ili Iraku, oni se tamo bore. Oni će se sad početi vraćati, tako da treba da se bavimo time kako ih integrisati u društvo. Takođe, razmatramo da li treba preduzeti neke kaznene mjere i koje. Mi kao američka organizacija želimo raditi tijesno sa vašim ljudima ovdje kako bismo se zajedno fokusirali na to kako riješiti problem.

NN: Da li u Vašim analizama uzimate u obzir i trenutnu lošu političku situaciju u zemlji, koja očigledno pospješuje nacionalizme?

MEKARTI: Svjesni smo toga, ali smo veoma oprezni. Jasno nam je da će različite nacionalne i vjerske grupe imati različita mišljenja o uzrocima i o tome kako problem treba rješavati. Naravno da će Bošnjaci na problem gledati drugačije od Srba ili Hrvata, i spremni smo na to. Fokusirani smo na to da svi zajedno dođemo do rješenja koja su u interesu svih. Istraživanje koje smo sproveli pokazuje da se u mnogo stvari mišljenja različitih nacionalnosti poklapaju, i mi planiramo to iskoristiti. Vi već imate dovoljno onoga što vas dijeli, mi ne želimo stvarati dodatne podjele.

NN: Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da je ključ rješenja ekstremizma u muslimanskoj zajednici kod bošnjačkih političkih i vjerskih lidera. Slažete li se s tim?

MEKARTI: Poštujem Ivanićevo mišljenje, ali u rješenje problema moraju biti uključene sve zajednice, i to na osnovu izgrađenog konsenzusa. Mislimo da se problem mora riješiti kroz institucije, uvođenjem regulacija, pravila i zakona, rješavanjem socijalnih pitanja. Za takve vrste rješenja trebaju nam sve zajednice.

NN: Osim institucionalnih rješenja, mislite li da bi bošnjački lideri, pogotovo vjerski, trebalo da objašnjavaju da ekstremizam nije islam?

MEKARTI: Apsolutno. Uloga Islamske zajednice u tome je nezamjenjiva. Međutim, ipak mislim da većina građana BiH očekuje da odgovor pruže institucije. Recimo, koja je uloga obavještajne zajednice itd. Mislim da građani očekuju i vjeruju da će bezbjednosne strukture učiniti sve što je u njihovoj moći da ih zaštite. Osim toga, očekujemo da socijalne ustanove, psihološke klinike, itd, takođe pomognu. Nema sumnje da vjerski aspekt pomaže, ali za rješenje su potrebne institucije. Osim toga, nemojte zaboraviti da se mnogi muslimani deklarišu kao sekularni. Oni žele da vide efikasan rad institucija na svim nivoima vlasti.

NN: Mislite li onda da je rješenje u državnoj strukturi?

MEKARTI: Naš program ne ide tako daleko da razmatra državnu strukturu. Mi želimo raditi kroz postojeće institucije. Mi se nećemo baviti mijenjanjem državne strukture. Ono što želimo jeste da postojeće institucije rade bolje i na državnom, i na entitetskim i na lokalnim nivoima. Na primjer, možda je dio motiva što se ti ljudi pridružuju radikalnim nasilnim grupama ekonomske prirode. Možda možemo nešto uraditi na tom planu. I tako dalje.

NN: Šta očekujete od Srba, Hrvata i drugih nemuslimana? Šta je njihova uloga? Neki bi mogli upirati prstom u muslimane...

MEKARTI: Više od bilo čega drugog očekujemo i priželjkujemo da svi zajedno rade kroz zajedničke institucije u BiH. Mi kao strana organizacija ne očekujemo niti je to naš posao da bilo kojoj zajednici u BiH govorimo šta treba ili ne treba da radi. Ono što mi možemo i želimo je raditi kroz postojeće institucije sa poslanicima, novinarima, nevladinim aktivistima i ekspertima kako bismo pokušali svi zajedno riješiti problem. Razlog zašto smo sastavili radnu grupu i jeste da imamo predstavnike svih institucija, i vladinih i nevladinih. "