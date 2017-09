Radoslav Grujić: Mir na Univerzitetu je ispred bilo kog pojedinca

Radoslav Grujić, dosadašnji rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji je prekjuče dao ostavku, kaže da ju je podnio isključivo zarad mira i očuvanja stabilnosti ove visokoškolske ustanove.

Kako kaže, u prethodne tri godine dok je bio rektor mnogo je urađeno na razvoju Univerziteta i disciplinom u finansiranju stvorio se prostor da se obaveze u potpunosti mogu pokriti.

Ističe da s grupom nezadovoljnih dekana koji su tražili njegovu smjenu neće više da polemiše niti o njihovim navodima.

Na pitanje koga bi predložio na mjesto rektora, kaže da ne bi bilo korektno prema drugim profesorima da nekog izdvoji, te da je sada najbitnije sačuvati mir na Univerzitetu jer je on ispred bilo kog pojedinica.

NN: Kakva je trenutno situacija na Univerzitetu nakon što su deset dekana i predstavnici studenata zatražilo Vašu ostavku? Imali ste podršku sedam dekana.

Grujić: Koliko sam upućen svako obavlja svoje obaveze i Univerzitet je normalno nastavio s radom kao i dosad. Što se tiče rukovodstva, dva prodekana i dva dekana obaviće razgovor s obje grupe dekana da bi se stvari dovele u normalu, da bi Senat radio potpuno normalno i da ne bi došlo do većih raskola. Nema uopšte potrebe da se dižu tenzije, bitno je održati zdravu atmosferu i očuvati jedinstvo.

NN: Kao pozadinu svog zahtjeva navode da ste opstruisali rad pojedinih fakulteta, blokirali prijem mladih kadrova, da ste nesavjesno i samovoljno vodili politiku zapošljavanja administracije i slično. Kako komentarišete te navode?

Grujić: Ne želim uopšte da polemišem s njima više. Ja sam završio priču s njima.

NN: Koga Vi vidite na mjestu novog rektora?

Grujić: Ne bi bilo korektno da se o tome izjašnjavam. Svi redovni profesori mogu da konkurišu za tu poziciju. Profesor mora da ima iskustvo, prije svega u rukovođenju, ali i druge dodatne dimenzije, jer rektor jedne institucije nije direktor. Rektor je prvi među jednakima u akademskoj zajednici i on tako mora da se ponaša. Ja sam više puta skretao pažnju da je najveća greška u našem sistemu to što je zakonom rektoru data obaveza da bude izvršni direktor. To se mora razdvojiti i moji prijedlozi su uvijek bili u okviru zakona - da poslovanje moraju voditi profesionalci, a ne rektori. Trenutno rektor može biti bilo koje profesije, profesor muzike ili slikarstva, koja nema dodira sa poslovanjem, a treba obavljati te poslove.

NN: Koliko je funkcija rektora nezavisna od uticaja drugih?

Grujić: Rektor jeste samostalan i ima svoju autonomiju, ali trebalo bi i svi drugi organi da rade u korist ove ustanove, jer nije rektor jedini organ, tu su i Senat, Upravni odbor i Savjet Univerziteta. Ja nisam ni od koga imao nikakve intervencije u pogledu rukovođenja Univerzitetom. Imao sam dobru komunikaciju kako s resornim ministarstvom, tako i s Vladom RS, kao i sa strankama na vlasti i opozicijom. Nismo imali nikakvih pritisaka i tako i treba da rade univerziteti - samostalno.

NN: Vi i dalje ostajete na Univerzitetu kao profesor na Tehnološkom fakultetu?

Grujić: Da, naravno. Na Univerzitetu su svi profesori i to je osnovni posao svakog dekana, rektora ili ministra.