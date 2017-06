Sadović: Državljani BiH zabrinuti, ali nema mjesta panici

Tarik Sadović, ambasador BiH u Kataru, rekao je u intervjuu za "Nezavisne novine", povodom događanja u toj državi, da nema mjesta panici, te da ima dovoljno hrane, vode i novca.

"Imali smo brifing u Ministarstvu vanjskih poslova države Katar i oni su nas uvjeravali da nema razloga za strah, da će situaciju rješavati mirnim i diplomatskim putem", ističe Sadović.

NN: Možete li nam opisati trenutnu situaciju u Kataru, nakon što su neke od susjednih država odlučile da prekinu odnose s ovom zemljom zbog sumnje da podržava teroriste?

SADOVIĆ: Nema mjesta za brigu, posebno ne za paniku. Sve funkcionira, tržni centri rade, banke takođe, promet je u funkciji. Mislim da je panika zavladala zbog mnogo informacija koje se pojavljuju, posebno na društvenim mrežama.

NN: Da li se građani BiH koji su na privremenom radu u Kataru, a kojih je veliki broj, informišu u Ambasadi o situaciji i traže li Vaše mišljenje?

SADOVIĆ: Državljani BiH se interesuju, pišu mejlove, zovu, naravno pitaju, zabrinuti su. Kažemo im da ne treba da paničare, da sjednu i sagledaju situaciju, da vide sami šta je i kako je i da razmisle. Ne treba paničariti i nema razloga za paniku, ali svakako im preporučujemo oprez. Oprez se preporučuje i u "normalnim" okolnostima.

NN: Da li je situacija u Dohi malo drugačija, i da li su istinite informacije koje dolaze do nas preko društvenih mreža da stanovnici Katara "pustoše tržne centre" i da među njihovim državljanima vlada panika?

SADOVIĆ: Povećana kupnja jeste, ali da su tržni centri prazni kao što pišu mediji i društvene mreže, to nije tačno. Hrane ima dovoljno. Razgovarao sam s nekim zvaničnicima, ali i s ljudima koji rade u prodavnicama. Oni kažu da hrane ima i da nema mjesta panici. Katar je pomorska zemlja. Ima mnogo načina da se dopremi hrana i sve što je potrebno, a rezervi, kako su me informisali, ima do kraja godine. Možda se desi da u nekom bankomatu nema dovoljno novca, ali mislim da nema mjesta za pretjeranu brigu.

NN: Kako sada funkcioniše saobraćaj, avionski s obzirom na to da su susjedne zemlje, poput Emirata, Saudijske Arabije, Egipta i Bahreina, zabranile kuvajtskoj avio-kompaniji da saobraća njihovim vazdušnim prostorom?

SADOVIĆ: Diplomata sam i ne bih o tome, ali mislim da je katarska avio-kompanija velika i uspješna. Jeste problem što će putovanje biti duže, jer će avio-kompanija morati zaobilaziti zemlje koje su zabranile upotrebu svog vazdušnog prostora, ali mislim da to neće mnogo uticati na tu kompaniju.

NN: Kako na sve to reaguje katarska vlast, da li ste imali neku komunikaciju kao diplomata?

