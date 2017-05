Šarović: Savez za promjene i DNS treba da budu partneri

Mirko Šarović, potpredsjednik SDS-a, inače jedan od najutjecajnijih kadrova ove partije, smatra da nije samo Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, generator duboke krize koja je pogodila BiH, "već čovjek izabran od naroda u RS, koji je s Bakirom dijelio vlast 15 od posljednjih 20 godina".

U intervjuu koji je rađen pismenim putem Šarović, koji je i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, predviđa sve turbulentnije stanje u BiH, zbog kojeg, kako navodi, neće biti moguće raditi velike poslove.

Kada je, pak, u pitanju stanje na političkoj sceni u RS, Šarović otvoreno najavljuje mogućnost partnerstva koalicije SDS - PDP - NDP sa partijom Marka Pavića!

NN: Nedavno u parlamentu BiH ponovo nije prošao set zakona o akcizama, koji je uveliko podijelio javnost, ali i političke faktore u BiH. Da li je ovaj set zakona, po Vašem mišljenju, trebalo da bude usvojen?

ŠAROVIĆ: Ovaj zakon ili set zakona svoju najbolju priliku za usvajanje imao je prije sedam-osam mjeseci, zajedno u paketu sa plavim dizelom, kada je cijena goriva bila niža za skoro 30 odsto. Ovako, priča o jeftinijem gorivu bačena je pod noge, a cijena goriva je počela rapidno da raste... Bez obzira na zagovornike za usvajanje zakona i protiv usvajanja, a evidentno je da ih je mnogo i na jednoj i na drugoj strani, ovo je najgore vrijeme za ovu priču. Moj stav je da ovakav zakon, koji će pomoći razvoju infrastrukture, ali koji će platiti građani iz svog džepa, mora imati korektivni faktor u vidu vraćanja dijela sredstava poljoprivrednom sektoru. To je, bez obzira na pokušaj nipodaštavanja ovakvog stava, pokazala i rasprava u parlamentu.

NN: Vidite li Vi izlaz iz nove duboke krize u koju smo uvučeni, budući da postoje mišljenja da i Vaša partija, odnosno Savez za promjene, dijeli odgovornost za ovu situaciju najprostijom činjenicom da ste i dalje partneri s Bakirom Izetbegovićem, kojeg smatraju glavnim generatorom krize?

ŠAROVIĆ: Griješite ako mislite da je samo on problem. Ima ih još nekoliko, a jedan od njih u Republici Srpskoj sjedi na mjestu izabranom od naroda, ali je zaboravio ko je on i šta je on. Taj isti sa Bakirom dijeli vlast 15 godina od posljednjih 20 - i nikom ništa. To nije problem, ali jeste zato što je tu Savez za promjene i SDS posljednje dvije?! Šta mislite, da mi nismo danas u Savjetu ministara ko bi bio iz Republike Srpske i s kim bi bio u vlasti u Sarajevu? I gdje je izlaz? Za početak, izborni proces treba da bude jednom u četiri godine, kako bi se iskoristile tri godine za kakav-takav rad, a jedna godina na izbornu trku.

NN: Čini se da se u parlamentu polako generira nova kriza, a to je nemogućnost dogovora HDZ-a i SDA u vezi s izmjenama Izbornog zakona. Da li BiH sada tone u još veći problem s obzirom na to da je realno jako teško očekivati da bilo koja strana popusti?

ŠAROVIĆ: Kako se približava vrijeme opštih izbora, atmosfera u zemlji biće sve turbulentnija i zatrovanija, a pametni ljudi će reći da od velikog posla nema ništa. Nije ovo ništa novo - otkad znamo tako je. Nažalost.

NN: Inače, svi smo svjedoci velikih turbulencija koje trenutno drmaju SDA, realno možda i partiju s najvećom infrastrukturom u BiH. Prijeti li SDA raspad?

ŠAROVIĆ: Ne vjerujem u tu vrstu scenarija, suviše su tu jaki korijeni da bi stvari išle u tom pravcu. Ali, dalje grupisanje, pa onda slijeganje tla je red poteza koji se predviđa.

NN: Da li se situacija u SDS-u stabilizirala dolaskom Vukote Govedarice na čelo partije?

ŠAROVIĆ: Po meni, stabilizacija tek slijedi, i tu ne mislim samo na organizaciono-kadrovsku stabilizaciju. Aktuelna vlast, iako je previše na sceni, neprekidno skoro 12 godina, neće pasti sama od sebe i samo jak SDS može doprinijeti da odu. Da li će građani u SDS-u prepoznati alternativu vlasti, da li će nam povjerovati da smo sposobni da donesemo prijeko potrebne društvene promjene, zavisi samo od nas.

NN: Podržavate li Vi proces ukrupnjavanja opozicije u RS, koji predvodi PDP, a što opet liči na svojevrsnu bipolarizaciju političke scene u RS?

ŠAROVIĆ: Radije bih vidio proces ukrupnjavanja SDS-a, i mislim da bi moja stranka trebalo da ide u tom pravcu. Ako bi mi bilo dozvoljeno da razmišljam šire i slobodnije, u budućnosti, ali ne dalekoj, vidim realnim partnerstvo Saveza za promjene i DNS-a. To mi se čini prirodnim i moćnim, zar ne? Čak i sada logičnim mi se čini da sarađujemo u vezi s pitanjem sudbine Rudnika Ljubije. Već sutra bih sa gospodinom Pavićem otvorio razgovore o tome.

Gubici

NN: Adaptirani Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je u osnovi uvijek bio trgovinski sporazum BiH i EU pa tek onda politički i svaki drugi, već je nekoliko mjeseci na snazi. Kakve carinske i sve druge gubitke trpi BiH, raspolažete li određenim brojkama?

ŠAROVIĆ: Najveće novčane gubitke, barem trenutno, imaju budžeti, državni i entitetski, jer jedan dio poljoprivrednih proizvoda i hrane u zemlju ulazi bez plaćanja carina i prelevmana. Na godišnjem nivou taj iznos će dostići 50 miliona KM. Trpi nešto jaču konkurenciju i industrija mlijeka i mliječnih proizvoda i mesna prerađivačka industrija. Ali, ono što treba naglasiti, uvoz poljoprivrednih proizvoda i hrane iz Evropske unije u prvom kvartalu 2017. godine nije zabilježio porast.