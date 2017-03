Sead Jusić za “Nezavisne”: Tužiću sve koji su kumovali mojoj smjeni

Sead Jusić, razriješeni zamjenik ministra odbrane BiH, kazao je u intervjuu za "Nezavisne" da bi isto pustupio i danas da je u situaciji u kakvoj je bio u januaru ove godine u vezi s učešćem pripadnika Počasne jedinice Oružanih snaga (OS) BiH na proslavi 9. januara - Dana RS u Banjaluci, te da se ne bi dvoumio da ispoštuje zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH kao što je to uradio i tada.

Ističe da će sve dobiti sudski epilog te da će tražiti najbolji tim pravnika i tužiti sve one koji su odgovorni za, kako je naglasio, duševni bol koji su nanijeli njegovoj porodici i njemu.

"Ne bih se dvoumio. Na isti način bih postupio. Znali smo da je bilo jako teško stanje koje je lako moglo dovesti do cijepanja OS i do zaustavljanja našeg ukupnog evroatlantskog puta", naglasio je Jusić.

NN: Kako ocjenjujete odluku poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koji su u četvrtak izglasali Vašu smjenu? Osjećate li se odgovornim?

Jusić: Ne osjećam se odgovornim, posebno što sam bio u prilici da istovremeno razgovaram s Mladenom Ivanićem, predsjedavajućim Predsjedništva BiH, i Draganom Čovićem, hrvatskim članom Predsjedništva BiH. Tom razgovoru prisustvovala je i Marina Pendeš, ministrica odbrane BiH. Gledao sam i kada je ministrica Pendeš razgovarala s Bakirom Izetbegovićem, bošnjačkim članom Predsjedništva BiH. Istina, nisam čuo da li joj je on rekao nešto potvrdno ili ne. Izetbegović mi je pričao da ga na tu temu Pendeševa ništa nije pitala, ali gledao sam da je na nešto klimao glavom. Međutim, ne mogu potvrditi šta joj je rekao, ali ono što mogu potvrditi sigurno je da je mi je lično Dragan Čović rekao, odnosno Pendeševoj i meni: "Ovo je najbolji način da se ovo pitanje riješi. Dajte, molim vas, da se ne zaustavljamo na ovom putu. Riješite ovo na ovakav način", a govorio je o odobravanju Počasne jedinice OS BiH Mladenu Ivaniću.

Na taj način smo zaustavili proces koji je vodio Milorad Dodik, predsjednik RS, koji je pozvao da izađu, na način kako su bili ucijenjeni, "ili RS ili BiH". Razumijem ljude iz reda srpskog naroda u OS BiH. I sam da sam na njihovom mjestu vjerovatno bih izašao na paradu. Prema tome, mi (Ministarstvo odbrane BiH) smo se ovim potezom odlučili na varijantu kako ćemo riješiti problem, a ne kako ćemo zakomplikovati problem u BiH.

NN: Čime ste se još vodili kada ste odlučili da Počasna jedinica OS BiH učestvuje na obilježavanju 9. januara - Dana RS?

Jusić: Pri svemu što sam već rekao i meni i svakom od njih je bilo jasno da je 4. januara na snagu stupio novi Zakon o Danu RS. Niko ga nije osporio, ni Ustavni sud BiH, ni bilo ko od onih koji mogu podnijeti apelaciju. Prema tome, na snazi je bio entitetski zakon, koji je važeći, a niko nam nije rekao da on nije ispoštovao odluku Ustavnog suda BiH.

Na drugoj strani je Zakon o odbrani, na osnovu kojeg se moramo ponašati onako kako je taj zakon precizirao, naš odnos prema entitetskim praznicima i entitetskim zakonima. RS je dio BiH, kao i svaki drugi dio. Ja sam se borio za državu i kada je u pitanju državni organ, državna institucija, vrhovna komanda koju predstavlja Mladen Ivanić. Ja uopšte nemam obavezu nikoga pitati je li se dogovorio s Ivanićem i je li odobrio. Kada Mladen Ivanić kao predsjedavajući, ili Izetbegović i Čović kao predsjedavajući, upute bilo kakvo pismo, dopis, akt ili telefonom nazovu, mi u Ministarstvu odbrane i OS BiH to moramo poštovati. Prema tome, to bi bilo rušenje demokratske kontrole i upravljanja OS BiH i ja nisam imao dileme, ni onda, a ni danas. A moja smjena - to je neka druga priča.

NN: Kako onda komentarišete činjenicu da Vam je Vaša stranka SBB okrenula leđa iako ste postupili po zakonu?

Jusić: Sam taj postupak i to sve što rade iz moje stranke ne govori ništa o meni. O meni govore moji podaci, moje činjenice, u smislu zakonitosti i svega. Sve to će imati razne epiloge i pred sudom.

NN: Znači, biće sudskog epiloga.

Jusić: Onog momenta kada se Sud očituje o krivičnoj prijavi, vjerujem da ću iz toga izaći prav, jer nisam prekršio zakon. Tog momenta posavjetovaću se s najjačim pravnicima u ovoj državi, a znam najjače, i pokrenuću sudske postupke protiv svih lica koja su nanijela bol i traumu i meni i mojoj porodici.

NN: Istraga, odnosno analiza koju je uradilo Ministarstvo odbrane BiH pokazala je da nije bilo kršenja procedure ni zakona, a na čelu ovog ministarstva je HDZ-ov ministar. Kako onda komentarišete činjenicu da vas ni HDZ u četvrtak u Predstavničkom domu BiH nije podržao?

Jusić: To govori o licemjernosti politika u BiH. Kažem vam, gledao sam u oči gospodina Dragana Čovića, člana Predsjedništva BiH i predsjednika HDZ BiH, kada je on rekao "uradi ovako".

Međutim, apsurd je da nema moje odluke, na dokumentu piše ime Marina Pendeš, ne Sead Jusić. Moj potpis "za" je preko njenog imena.

Pravila, odgovornost za nešto je onoga čije je ime na tom dokumentu, a ja sam potpisao samo zbog toga što sam imao ovlaštenje i saglasnost - i njenu i kolege Borisa Jerinića (drugi zamjenik ministra). To je mogao bilo ko ko je ovlašten potpisati. Moja individualna odgovornost ne postoji, ali to se tako tretira i radi tih nekih stranačkih viših interesa sklopila se neka čudna koalicija.

NN: Vašu smjenu mora potvrditi i Dom naroda BiH. Šta očekujete od ovog doma, smatrate li da ćete, ipak, ostati na poziciji do kraja?

Jusić: Radiću ono što mi je dužnost dok definitivno Dom naroda BiH ne donese drugačiju odluku. Nisam optimista zbog toga što Bošnjaci, oni koji se toliko zaklinju u BiH, ne vide da je čin koji smo mi napravili u Ministarstvu, a evo čin koji se svaljuje na mene da sam ga ja napravio, u biti zaustavio plan Milorada Dodika da izvede ljude i da kaže - evo, nemoguće su bh. institucije, ništa ne funkcionira, nema Predsjedništva...

Da su u Predstavničkom domu BiH u četvrtak bili predstavnici SNSD-a odluka o mojoj smjeni ne bi mogla biti donesena. Ne znam da li postoji neki dil, da na Domu naroda predstavnici SNSD-a podrže tu smjenu ili ne.