Siniša Karan: Radimo na zatvaranju Tribunala za Brčko

Tribunal za Brčko može donijeti odluku o statusu distrikta i dodijeliti ga jednom entitetu i to kao opasnost realno postoji, rekao je Siniša Karan, sudija iz RS u tročlanom Arbitražnom tribunalu za Brčko.

"Republika Srpska je proteklih godina dala veći doprinos od Federacije i ima veći pozitivni aktivizam u distriktu od FBiH. U tom smislu gotovo da ne vidim ni teoretsku mogućnost da se tako nešto desi na štetu RS", rekao je Karan.

NN: U srijedu ste se susreli sa novim glavnim arbitrom Tribunala za Brčko Klintom Vilijamsonom. Kakvi su utisci?

Karan: To je bio naš prvi sastanak sa novim predsjedavajućim Tribunala. Suština razgovora je bila naše međusobno upoznavanje, ali i upoznavanje sa budućim radom Tribunala. Željeli smo da čujemo njegovu viziju kako planira postupati kada je rad Tribunala u pitanju. Naravno, iznio sam i moju ocjenu, kako mi, odnosno RS, mislimo da bi trebalo dalje da se odvija djelovanje Tribunala.

NN: Kako je prošao sastanak? Da li je bilo nekih napetosti?

Karan: Ne, nikakvih. Sastanak je prošao veoma korektno, to moram da kažem. Konstatovali smo da je postignut napredak u posljednjih nekoliko godina, što je ključno kada je u pitanju budućnost rada Tribunala. Samo da vas podsjetim da Konačna odluka predstavlja zapravo dva ključna segmenta koja će se konstatovati od strane supervizora i visokog predstavnika, a što bi bilo dovoljno za zatvaranje Tribunala, a to je da institucije distrikta funkcionišu, da su one multietničkog karaktera i da djeluju autonomno, te da je to održivo i trajno. Dakle, konstatovali smo da je u proteklom vremenu došlo do upravo takvog poboljšanja.

NN: Šta biste mogli navesti kao konkretan primjer da je u Brčkom zaista došlo do poboljšanja?

Karan: Ono što bih posebno naglasio jeste činjenica koja zaista baca posebno svjetlo na Konačnu odluku, a odnosi se na to da je sama odluka postala sastavni dio Ustava BiH. Podsjetio bih da je Ustav BiH promijenjen amandmanom upravo u segmentu da ova odluka bude u Ustavu, i da Ustavni sud BiH sada može da rješava sve sporove distrikta i entiteta s jedne strane i distrikta i BiH s druge. Samim tim, sadašnji status distrikta je dobio svoju snagu i u Ustavu. U tom smislu nadamo se da će dalji razvoj događaja dovesti do toga da Tribunal neće imati puno posla i da će se dovesti u poziciju da se zatvori.

NN: Spominjete amandman, koliko ja vidim institucije u distriktu jesu multietničke i dobro funkcionišu, RS je izbrisala entitetsku granicu unutar distrikta... Da li ima još nešto kao uslov?

Karan: Pa i sama činjenica da je supervizor za Brčko zaledio svoje djelovanje govori u prilog tome da i međunarodna zajednica ocjenjuje da institucije u distriktu funkcionišu samostalno i efikasno. One, dakle, djeluju u obliku kako je to i bilo zamišljeno. Ono što je jako bitno da naglasim jeste da Konačna odluka dodjeljuje distriktu Brčko status koji obezbjeđuje politički i teritorijalni kontinuitet RS. To je za nas zaista najbitnije, a to jeste i bio ključni zahtjev samog arbitražnog postupka. Naravno, mi se ovaj put nismo bavili svim onim proceduralnim i raznim drugim primjedbama koje RS ima na ranija događanja, donošenje odluka, evidentiranja samog arbitražnog spora, itd, ali činjenica da je status distrikta sada dio Ustava BiH potpuno ga dovodi u ustavnopravne okvire.

NN: Predsjedavajući sudija je prevaga u smislu donošenja odluka u slučaju bilo kakvog spora, pa i u slučaju odluke o eventualnom preinačavanju trenutnog statusa distrikta. Postoji li, po Vama, opasnost da neko pokrene postupak koji bi rezultirao promjenom statusa na štetu RS?

Karan: Ne bih ja sada prejudicirao ništa u tom pravcu, ali ćemo konstatovati da Konačna odluka predviđa mogućnost i redefinisanja statusa distrikta i dalje djelovanje Tribunala. To je to što sad imamo. Teoretski, Tribunal može donijeti i drugačiju odluku od Konačne odluke. Samo ću podsjetiti da u kaznenim odredbama Konačne odluke postoji i klauzula u kojoj se kaže da ako bi je jedan od entiteta praktično narušio - da Tribunal može donijeti i drugačiju odluku o statusu distrikta i dodijeliti ga jednom entitetu. Naravno, kao opasnost to realno postoji.

NN: Dakle, ta opasnost je i dalje realna?

Karan: Naravno. Sve dok se ne ugasi Tribunal za Brčko distrikt ta mogućnost postoji.

NN: Ako je to tako, da li će RS učiniti sve što bude potrebno da se to otkloni i kao teoretska mogućnost?

KARAN: Naravno, i to smo mi i istakli. Samo ću reći da je RS proteklih godina dala veći doprinos od FBiH i da ima veći pozitivni aktivizam u distriktu od FBiH. U tom smislu ja ne vidim gotovo ni teoretsku mogućnost da se tako nešto desi na štetu RS. RS daje apsolutni doprinos i angažovanje ka zatvaranju Tribunala onako kako je to i predviđeno Konačnom odlukom.