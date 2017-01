Škrebić: Zakon o radu šteti samo neradnicima

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, u povodu godišnjice novog Zakona o radu u RS ističe da normalnom poslodavcu niko nije preči od njegovih radnika.

"Mi ovim novim Zakonom o radu treba da stvorimo bolji privredni ambijent od koga će svi imati koristi", kazao je Škrebić.

NN: Evo godinu dana je prošlo od stupanja na snagu novog Zakona o radu. Kako ocjenjujete danas ovaj značajni akt?

Škrebić: Bez obzira na to što smo svi od njega mnogo očekivali, on objektivno nije dao sve očekivane rezultate. Po mom mišljenju, najlošija osobina ovog zakona je što je on komplikovan i nedorečen. Komplikovan u tom smislu što u sebi sadrži čitav stari zakon o radu i stari kolektivni ugovor. Ipak, objektivno radnici od njega nemaju nikakve štete, a neke stvari su raščišćene poprilično, prije svega oblast radne discipline. Procedura otkaza je poprilično pojednostavljena. Naravno, naš cilj nije, niti će ikada biti da otpuštamo radnike, već samo da se raščisti rad od nerada, kao i da se neka stečena prava pod navodne znake ne mogu prenositi u ovaj sistem. Opet, koliko je bilo frke i vike protiv Zakona o radu, ne vidim da je on nekome nanio štetu, pravom radniku sigurno nije, neradniku možda i jeste.

NN: Ko je onda, po Vašem mišljenju, dobio ovim izmjenama Zakona o radu - radnik, poslodavac ili Vlada RS?

Škrebić: Objektivno, ovim novim zakonom treba da stvorimo bolji privredni ambijent, od koga će svi imati koristi. Mi se ne zalažemo za zakon o radu u kojem ćemo mi dobiti nekakvu korist, a da radnici izgube svoja prava. Postoje svakakvi poslodavci i ja sam to uvijek govorio i uvijek ću tražiti da se razdvoji žito od kukolja, ali ne postoji tako loš poslodavac koji će se odreći dobrog radnika. Ovdje niko nije pobjednik niti poraženi, mi smo Zakon o radu prilagodili postojećem društvenom uređenju i ekonomskom stanju u RS i putu kojim je krenulo okruženje.

NN: Vlada sprovodi određene mjere štednje, a u isto vrijeme imamo i poskupljenja, i to namirnica koje možemo podvesti pod osnovne životne. Pa čemu onda da se nada radnik u 2017. godini?

Škrebić: Prije svega reforma koja bi trebalo da se sprovodi u narednom periodu ne može odjednom, mora postepeno. Najbolji primjer je sve ono što je uradila Vlada Srbije. Oni su smanjili određena prava građana, uveli red, rad i disciplinu, a u isto vrijeme smanjili javnu potrošnju i evo već su se stvorili uslovi za povećanje i plata i penzija. Znači, kada se steknu uslovi, doći će do povećanja. I ja sam uvijek za to da stvaramo sistem koji je održiv, mi možemo trošiti samo onoliko koliko zaradimo. Nemojmo zaboraviti ni to da smo zemlja koja je izašla iz rata, da živimo u jednoj zemlji koja je politički veoma nestabilna, a uslov za privređivanje je politička stabilnost.

NN: Kako će poslodavci u nekom narednom periodu da se bore za bolji privredni ambijent, a samim tim i za bolje plate i život svojih radnika?

Škrebić: Ono što u RS, a i u čitavoj BiH moramo uraditi to je smanjenje javne potrošnje. Ona je prevelika za ovako slabu privredu, to se posebno odnosi na troškove zajedničkih organa. Tako da u narednom periodu prije svega moramo smanjivati javnu potrošnju, kroz smanjivanje javne potrošnje doći ćemo do umanjenja oporezivanja rada kako bismo opet došli do novih radnih mjesta, kao i investicija, kako domaćih tako i inostranih. Ipak, uslov za ovo sve je politička stabilnost, jer bez nje privreda se ne može razvijati, a samim tim i radnici ne mogu imati veće plate i bolji život.

NN: Prosječna plata za novembar je bila 860 KM, a potrošačka korpa 1.860 KM. Kako onda taj naš radnik preživi mjesec?

Škrebić: Ima više načina obračuna te potroške korpe. Ja sam siguran da potrošačka korpa nije stvarno tolika, jer da jeste, onda pola našeg stanovništva ne bi moglo živjeti. Sindikat ima jedan način obračuna, a sasvim drugi primjenjuje EU. Potrošačka korpa iznosi tu negdje oko 600 KM, to je ona realna.

NN: Jeste li zadovoljni saradnjom sa gospođom Mišić?

Škrebić: U posljednje vrijeme ti odnosi su malo otkravljeni i počelo se na neki način normalno sarađivati i komunicirati. Nastojaćemo da u narednom periodu bude još bolje, ali da argumentovano pričamo, znači ne ono što lično želimo, nego ono što je realno. Naš utisak je da je Sindikat shvatio da mi sada živimo u potpuno drugim vremenima. Sve ono što je radnicima umanjeno kroz novi Zakon o radu je minuli rad. Ali i tu ja odgovorno tvrdim da to ne mora značiti smanjenja plate svakome. Sve po učinku, znači kvalitet i produktivnost rada. Ja sam od početka govorio da mi i naši radnici imamo 95 odsto zajedničke interese i da mi niko nije preči od njih niti je iko preči njima od mene. Što se tiče Sindikata, ja sam od početka zagovarao da moramo zajednički da nastupamo prema Vladi.