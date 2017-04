Stevandić: SDS je Bakirova ljuštura

BANJALUKA - Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine RS i predsjednik Ujedinjene Srpske, rekao je da ne može biti protiv odgovorne nacionalne politike koju trenutno vode Vlada RS i predsjednik RS, te da takvu politiku ne vidi u Savezu za promjene.

On kaže da nije portparol Vlade RS i da su oni koji tako kažu portparoli Bakira Izetbegovića.

NN: Kako komentarišete situaciju u vezi s usvajanjem zakona o akcizama? Na kraju se ispostavilo da je SDA, a ne SDS, srušio taj zakon.

STEVANDIĆ: Zakon su srušili SDS i SDA jer je SDS najavio da ga neće podržati, SDA je podijeljena u dvije frakcije i zakon je pao. Svako je imao svoje motive. SDA zbog situacije u FBiH, a SDS zbog situacije u RS, i tu je ona politika da komšiji crkne krava.

NN: Najglasniji ste u kritici SDS-a. Zbog čega?

STEVANDIĆ: Ne radi se tu o kritici, već o racionalnom pristupu politici. Dozvolili ste da vas Bakir (Bakir Izetbegović, lider SDA) uvuče u priču i iscijedi kao suvu drenovinu i da sada budete ljuštura i da od svega toga nemate nikakve snage. Sada vlast na nivou BiH ne postoji, a ne postoji ni saradnja s RS. Sa druge strane, vlast BiH je servis svim institucijama i firmama iz Federacije. Naša biblioteka dobije 20.000, a biblioteka u Sarajevu 250.000 KM. Da li to nije za kritiku?

NN: Davao je Savjet ministara BiH i za opštine u RS…

STEVANDIĆ: Tačno, ali to je bio resurs za obračun s institucijama RS i te donacije dobile su isključivo opštine gdje je Savez za promjene bio na vlasti. To je nepotrebna podjela i to sebi nikada ne bih dozvolio.

NN: Šta ako ne bude novca od MMF-a? Kako vidite RS u ekonomskom smislu?

STEVANDIĆ: Treba znati da je RS od MMF-a povukla samo 50 miliona, i da ne postoji taj akumulirani dug, ne bismo mi imali toliko problema. Taj dug više ne može da se razvlači. Taj dug mora da se reprogramira i to zahtijeva reorganizaciju po dubini. Taj dug je napravilo 300-400 direktora jer su radili šta su htjeli i imali su političko pokriće i oni su sada najveća šteta i za svoje partije.

NN: Kako je RS sebe dovela u takvu situaciju?

STEVANDIĆ: Nije samo RS, u takvoj situaciji su Rumunija, Bugarska, Srbija i Crna Gora. Svi su u takvoj situaciji. U RS ljekar ima 35 odsto veću platu nego u Crnoj Gori i profesori u srednjim školama oko 25 odsto. Lošiji smo u penzijama, bolji u zdravstvenom sektoru, bolji smo u platama u obrazovanju, ali smo lošiji u nekim drugim stvarima. Svuda je kriza i sada je samo pitanje međunarodne situacije i koliko će oni tu krizu da iskoriste protiv vas ili koliko će da vas pomognu. Sada imamo tu situaciju da je Vlada RS tu da artikuliše RS kao nekoga ko donosi odluke samostalno i izašla je iz klišea ranijih služenja visokim predstavnicima i strancima koji dođu iz EU i nagrade vas kreditom.

NN: Vjerujete li Vi u iskrene namjere stranaca, MMF-a?

STEVANDIĆ: Ne vjerujem u njihove iskrene namjere, ali vjerujem u njihove potrebe da mi treba da budemo dio Evrope, jer na taj način spasili bismo se budućih sukoba, i to je najvažnija stvar. I sada imamo mnogo ljudi koji sanjaju sukobe. Trebaju nam evropska pravila da, recimo, direktor koji nema dobar bilans mora da ode.

NN: Može li doći to vrijeme? Niko ne snosi odgovornost i imamo li mi uopšte nekoga ko to može da pokrene?

STEVANDIĆ: Mislim da svi možemo i sve počinje prvim korakom. RS ima upravljački problem i mora da uozbilji one koji upravljaju, a drugi je problem nacionalne reprezentacije u Sarajevu. Ovaj prvi upravljački je stvorio ekonomske probleme, ali oni nisu samo u RS, već i u regionu, a ovaj drugi je stvorio, recimo, da bh. institucije blokiraju vaš razvoj nadajući se da će narod koji je u krizi zbaciti vlast i dovesti one koji su po volji onih iz bh. institucija. Druga stvar, ako kažemo da je nešto loše u RS, daj da ponudimo alternativu. Koju je to ekonomsku alternativu ponudio Savez za promjene? Koja je to fabrika došla ili investicija zahvaljujući Savezu za promjene?

NN: Savez za promjene traži da se poštuje zakon i poljoprivrednicima kao subvencija isplati šest odsto iz budžeta. Kako to komentarišete?

STEVANDIĆ: Tih šest odsto stići će iduće ili poslije iduće godine. Znači, nije smanjen procenat, već likvidnost, a to je inače pogrešna politika. Za to sam da Vlada promijeni politiku podsticaja. Podsticaj treba da je 30.000 plastenika, i to je dobra odluka Vlade RS koje nema, ali da li sada sve treba da spalimo ili da tražimo bolje odluke. Smatramo da loša ekonomska situacija u RS ne smije biti iskorištena za počinjanje novog političkog rata.

NN: Kako se čini, taj politički rat je na snazi.

STEVANDIĆ: Da. Tačno, ali nije eskalirao. Sada će godišnjica kada su bili protesti i jednih i drugih i mi tog 14. maja pravimo spektakl ujedinjenja u Banjaluci da obilježimo tu glupost. Imamo slučaj da su iz Bijeljine išla dva autobusa u jednoj koloni, u kojima su bili majka i otac iz jedne porodice. Jedno iz sektora koji kontroliše Vlada, a drugo iz opštinske administracije koju drži SDS. Njih dvoje u dvije kolone u Banjaluci na protestima, a tragedija je u tome što su u Bijeljini na četvrtom spratu ostavili dvoje djece od osam i 10 godina.

NN: Ko je kriv za to?

STEVANDIĆ: Kriva je nesaradnja. Priznajem, mogu da kritikujem ekonomski koncepet u Vladi RS, ali ne mogu biti protiv odgovorne nacionalne politike. Savjet ministara BiH je imao najveću šansu da kao i ljudi iz SDS-a afirmiše saradnju kroz projekte itd. Oni su napravili program sukoba. Bakir je sjajno, precizno podijelio nekih desetak fotelja, a oni su to morali da plate otvaranjem sukoba. Već dvije godine o tome pričam i ključ je u tome da imamo reprezetnaciju RS u Sarajevu, a ovdje utakmicu kao Zvezda ili Partizan.

NN: To je postojalo. Da li je saradnja SNSD-a i SDS-a srušena od strane SNSD-a?

STEVANDIĆ: Nije.

NN: Tada ste Vi to tvrdili…

STEVANDIĆ: Jeste. Ali nije bio iskren taj odnos.

NN: Koga smatrate krivim što je to srušeno?

STEVANDIĆ: Nije bio iskren ni sa jedne strane. SDS je taj koncept iskoristio da ojača svoje veze sa bošnjačkim nomenklaturama, SNSD kada je to primijetio, on ih je odsjekao.

NN: Nedavno Vas je Branislav Borenović, lider PDP-a, nazvao portparolom Vlade RS. Smeta li Vam to?

STEVANDIĆ: On je portparol Bakira. Na sjednicama gdje se sastavlja i sastaje koalicija nema Ujedinjene Srpske i naša dodirna tačka s Vladom RS je da je zaštitimo od mogućnosti da bude srušena van izbora i da ne budemo sluga onome ko hoće da u RS napravi politički obračun i rat i da određene snage dođu na vlast van izbora. Nacionalna politika koju vode Vlada i predsjednik za nas je prihvatljiva, a nacionalna politika koju vodi Savez za promjene za nas je neprihvatljiva jer Nenad Stevandić je u Dobrovoljačkoj, Tuzlanskoj kapiji, a Borenović i SDS-ov predstavnik na kongresu SDA. To je vododjelica i tu nema pregovora.

NN: Hoće li Vlada RS dočekati kraj mandata? Vidjeli smo na glasanju za direktora Agencije za bankarstvo da fali glasova.

STEVANDIĆ: Nije falilo glasova, već su poslanici vladajuće koalicije bili odsutni. Previše se opušteno ponašaju. Mislim da nemaju mogućnost da se tako komotno ponašaju, ali to treba da pitate njih jer ne pripadam toj koaliciji. Ja sam nekoliko puta obarao odluke.

NN: Dvaput ako se ne varam.

STEVANDIĆ: Da. Ali ne zato što sam protiv ovoga ili onoga. Zbog zaštite nacionalnog kursa RS stvorila se slika da smo poslušnici Milorada Dodika. Meni Dodik nije šef, ali njima Bakir jeste.