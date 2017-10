Tadić: Ovakav SDS čeka izborni poraz 2018.

BANJALUKA - Vrh SDS-a neće moći pobjeći od odgovornosti za loš izborni rezultat 2018, koji očekuje većina članstva, rekao je Ognjen Tadić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH iz SDS-a.

Ipak, on je izbjegao direktan odgovor na pitanje da li će napustiti SDS i osnovati novu stranku.

"Vrh SDS-a bi to doživio kao olakšanje jer ga brine moja moguća uloga pri preispitivanju lošeg izbornog rezultata 2018, a koji zbog lošeg rukovođenja strankom očekuje većina u SDS-u", kaže Tadić.

NN: Vi ne krijete da ste nezadovoljni stanjem u Vašoj stranci. Da li se nešto promijenilo od perioda kada ste slali ona pisma?

TADIĆ: Jeste, ali ne tako da stranci obezbjeđuje bolje stanje. Trebalo je organizovati neposredne unutarstranačke izbore po pravilu jedan član jedan glas, i na taj način vratiti stranku narodu. To bi očistilo prošlost i sadašnjost SDS-a, a obezbijedilo bi i čistu budućnost stranke.

NN: Mislite li da je SDS, ovakav kakav je sada, gdje očigledno ne postoji potpuno jedinstvo, u stanju preuzeti vlast u RS?

TADIĆ: RS danas ima problem zbog toga što nema veliku stranku koja je u stanju da vrši vlast na dobar način, a nema ni veliku stranku koja je u stanju da vlast preuzme i da je vrši na dobar način.

NN: Kakva je budućnost Saveza za promjene, hoće li ostati jedinstven?

TADIĆ: Lideri SzP-a će tražiti način da ostanu jedinstveni oko zajedničkih kandidatura za predsjednika RS i srpskog člana Predsjedništva BiH. Članice SzP-a će do kraja mandata pružati podršku članovima Savjeta ministara BiH iz reda srpskog naroda. SzP je bitan i jednom broju lokalnih odbora kao platforma za okupljanje odborničkih većina.

NN: Pojedini portali objavili su informaciju da osnivate novu stranku sa bivšim predsjednikom RS Nikolom Poplašenom. Vidite li svoju budućnost u toj stranci, SDS-u ili možda u nekoj drugoj?

TADIĆ: Imam utisak da mnogi žele da formiram novu političku organizaciju, ili da makar učestvujem u tome. Vrh SDS-a bi to doživio kao olakšanje, jer ga brine moja moguća uloga pri preispitivanju lošeg izbornog rezultata 2018. godine, a koji zbog lošeg rukovođenja strankom očekuje većina u SDS-u. Međutim, sa mnom ili bez mene u SDS-u, sadašnji vrh stranke neće moći pobjeći od odgovornosti i neće se moći sakriti tako što će učiniti nešto slično poput skidanja Čavićeve i Bosićeve glave. Na drugoj strani, dio vrha SNSD-a priželjkuje još jednu vijest u Dnevniku RTRS-a koja kaže da je došlo do novog osipanja u redovima SDS-a. Međutim, drugi dio njihovog vrha upozorava da to može da znači i da je došlo do nastanka političke organizacije koja može okupiti ne samo one birače koji su se od 2014. godine do danas razočarali u SDS ili SzP, nego i nemali dio birača SNSD-a koji je u međuvremenu shvatio s kim ima posla, ali zasad nema opciju za koju može da se opredijeli. Većina ostalih manjih opozicionih stranaka traži remorker koji će ih spasiti od izbornog beznađa u koje vrh SDS-a vodi opoziciju, a većina manjih stranaka okupljenih oko vlasti želi da se pojavi opcija koja će pokušati smiriti stanje u politici RS, jer ti ljudi znaju da će oni prvi nastradati, a ne od njih mnogo odgovorniji vrh SNSD-a, ako sadašnje stanje u RS izmakne kontroli. Okruženje RS takođe očekuje da se napokon pojavi nešto ozbiljno i odgovorno u politici RS, neki ljudi koji o politici znaju nešto više od bjesomučnog recitovanja optužbi o lopovima i izdajnicima. Iskreno, nadao sam se da će vrh SDS-a razumjeti sve ovo i da će SDS, kao cjelina, sigurnije krenuti u budućnost, ali nije. Politička stranka koja živi u stagnaciji trpi agoniju ispunjenu beskrajnim brojem međusobnih optuživanja, podmetanja, mržnje, opstrukcija i sl., u čemu uživaju samo loši ljudi i loši političari.

NN: U RS postoje dva očigledno suprotstavljena politička bloka. Koji je, po Vama, bliži odbrani interesa RS i Dejtona?

TADIĆ: Političke teme se otvaraju s ciljem da se biračima SzP-a nametne preispitivanje njihove volje da podržavaju stranke SzP-a. Tako smo i došli do teme "ko bolje brani interese RS i Dejtona", a referiše se na kampanju koja javnosti nameće stav da su predstavnici RS u zajedničkim organima BiH uglavnom izdajnici. Pri tome nema dovoljno obrazloženih tema koje bi birače SNSD-a jednako uznemirile i izložile preispitivanju njihove volje da podrže SNSD, iako svi vidimo koliko je loše stanje u RS. Priča o lopovima i izdajnicima nije ništa novo. Nekada su esenesdeovci viđeni kao najveći izdajnici, a esdeesovci kao najveći lopovi, a danas se stvara obrnuta slika. Kao da u nekim svlačionicama, na poluvremenu političkih utakmica, oni naprosto zamijene dresove. Što je najinteresantnije, u velikoj mjeri, i publika izmijenja šalove, kape, trube i sl. s navijačima protivničkog tima, i svi se ponašaju kao da je sve to potpuno normalno. Mislim da ta slika govori koliko se svi zajedno ponašamo neodgovorno prema RS i koliko nemaju ozbiljnost sve te naše međusobne optužbe i olajavanja. Danas ni najmanje obaviještenom biraču to ništa više ne znači, jer je i on naučio da je sve to dio samo političkog folklora. Naglašavam, ne zbog toga što nema lopova i izdajnika, nego zbog toga što su im upravo birači svojim dvadesetogodišnjim glasanjem opravdali i ozakonili lopovluke i izdaje.

Dodik i ja imamo istoriju otvorenih sukoba

NN: U kakvim ste odnosima s Miloradom Dodikom, liderom SNSD-a i predsjednikom RS, s obzirom na to da se često mogu čuti priče da imate neku vrstu prećutnog dogovora s njim?

TADIĆ: Mi iza sebe imamo čitavu istoriju otvorenih sukoba ili suprotstavljenih pozicija. Veća tolerancija postojala je kada su SDS i SNSD zajedno radili u zajedničkim organima BiH, od 2011. do 2013. godine. Navikao sam da ljudi kod mene ponekad traže nešto skriveno, kao nešto pokušavaju da razotkriju. Povod za to je moje političko ponašanje. Ne vrijeđam bilo koga, ne uvlačim bilo čiju porodicu u političke rasprave, ne naručujem kod portala ili novinara klevete protiv drugih ljudi. Izgleda da dio javnosti moje ponašanje ne može prihvatiti kao stvarno, jer svakodnevno vide šta radi većina drugih političara. Ipak, ne bih se mijenjao s tim drugim političarima.