Travar: DNS ima pravo na oba načelnička mjesta

Turbulencije u Skupštini grada svele su partiju Demokratskog narodnog saveza Banjaluka na jednog odbornika sa prethodna četiri, što ne umanjuje dobar rezultat ove partije ostvaren na prethodnim izborima.

U razgovoru za "Nezavisne", Mihajlo Travar, zamjenik predsjednika Gradskog odbora DNS-a, kaže da je GO DNS-a nakon svih dešavanja još sigurniji u svojim namjerama, te da iz svega izlazi još jači, što će pokazati u narednom periodu.

NN: DNS ima dva načelnička mjesta u Gradskoj upravi. Prema nekim spekulacijama, mogao bi ostati bez jednog mjesta. Možete li da zadržite oba?

TRAVAR: Pregovori u vezi s raspodjelom pozicija na nivou grada nisu završeni, i mislim da DNS ima pravo i osnov da zadrži oba načelnička mjesta. Ovo, prije svega, mislim zbog rezultata koji je DNS ostvario na lokalnim izborima 2016. i naše jasne i nedvosmislene podrške gradonačelniku Igoru Radojičiću.

NN: U Skupštini grada DNS je imao četiri odbornika, a nakon svih dešavanja ostao je samo jedan. Koliko je to oslabilo poziciju DNS-a u Skupštini grada i kako ćete, s obzirom na kapacitet koji imate, realizovati svoju politiku?

TRAVAR: Gledajući sa pozicija koje je DNS imao u gradskoj vlasti, stiče se utisak da je DNS oslabio svoje pozicije u Banjaluci, ali imajući u vidu činjenicu da sada GO DNS-a djeluje još kompaktnije i sigurnije u svojim namjerama, jasno je da je GO DNS-a iz svega ovoga izašao još jači i to će pokazati rezultati u narednom periodu.

NN: U posljednje vrijeme u Skupštini grada situacija je turbulentna. Kako Vi posmatrate odlazak Budimira Balabana sa mjesta predsjednika parlamenta i sa mjesta potpredsjednika GO DNS-a? Koliko je to uticalo na unutarstranačka dešavanja?

TRAVAR: Suština političkog djelovanja je upravo mogućnost izbora. Budimir Balaban je izabrao svoj put i to je njegovo pravo. Svi oni koji ne vjeruju istinski u DNS kao političku opciju, jasno je da mogu da izaberu drugi put. Unutarstranački izbori koji su sprovedeni u potpuno demokratskoj proceduri, sa identifikacijom i provjerom svakog člana kod održavanja izbornih skupština po mjesnim organizacijama, jasno su pokazali da većina članova DNS-a Banjaluka ne podržava politiku Budimira Balabana. Nijedan pojedinac, ma ko on bio, ne može ugroziti stranačku strukturu i DNS Banjaluka nastavlja svoj put dobro utabanim stazama i sprovodi aktivnosti na restrukturiranju gradske organizacije i ažuriranju podataka o članovima u Banjaluci. Takođe, primjetan je kvalitetan rad naših mjesnih odbora, organizacije žena i organizacije mladih u Banjaluci, i građani prepoznaju naše djelovanje.

NN: Usvojena je nova strategija razvoja grada. Šta po Vašem mišljenju treba da sadrži ovaj značajan dokument?

TRAVAR: Strategija razvoja grada treba da bude putokaz kako da se kreiraju saobraćajni projekti i infrastruktura, projekti iz oblasti urbanizma i zaštite životne sredine vodeći računa o energetskoj efikasnosti, ekonomski i socijalni razvoj, podrška malim i srednjim preduzećima i privatnom sektoru. Takođe, treba predvidjeti mogućnosti za koncesije, privatizaciju pojedinih preduzeća u većinskom vlasništvu grada i još mnogo toga.

NN: Šta želite poručiti građanima Banjaluke i RS?

TRAVAR: Mnogo je pametnih, obrazovanih i sposobnih ljudi koji sa strane gledaju i kritikuju. Iskoristiću i ovu priliku da ih pozovem da se aktivno uključe u politička dešavanja, da daju svoje konstruktivne prijedloge, jer promjene koje su neminovne moramo zajedno inicirati i za to dobiti podršku na izborima. Drugog puta nema. Potrebno je da sve svoje resurse, mnogo vremena i mnogo znanja i vještina uložimo u bolje sutra u koje ja iskreno vjerujem.