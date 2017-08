Ako želite da postanete programer, ove odluke kao početnik morate donijeti odmah

​Vaša odluka da postanete programer sama po sebi jeste veliki korak na koji većina ljudi nije spremna. Neki predviđaju da će u nekom trenutku u budućnosti vještine programiranja vjerovatno postati obavezne i u mnogim neprogramerskim karijerama.

Preduzeća već sada zahtjevaju da ljudi iz netehničkih industrija imaju neke osnovne vještine programiranja i web dizajna, kao što su HTML, CSS i JavaScript. Iako HTML teško može da se smatra programiranjem, to je također koristan prvi korak u karijeri web programera, na primjer.

Ako želite da započnete karijeru u programerskoj industriji, za sam početak nije važno koju ćete platformu ili jezik da izaberete. A neke druge odluke jesu vrlo važne, evo i koje.

Izaberite programersku disciplinu

Odlučite da li želite da razvijate web tehnologije (HTML5, CSS, JavaScript), mobilne aplikacije (Android, iOS, Windows Mobile), da se bavite razvojem servera (PHP, Node.js, ASP.NET) ili pišete desktop aplikacije (.NET, VinForms , C ++, C, VPF).

Izaberite jezik koji se odnosi na vašu disciplinu

Kada ste se jednom odlučili za disciplinu koja vas zanima, izaberite jezik koji se odnosi na nju i počnite da ga upoznajete.

Primjera radi, svakako ne bi trebalo da učite programski jezik COBOL ako je vaša odabrana disciplina web razvoj. On nije mnogo popularan ni bitan jezik za kreiranje i pokretanje web stranice.

Istražite svoj zanat i mogućnosti

Pronađite svaki blog, članak, magazin, video-materijal i potkast posvećen tom jeziku i počnite da učite osnove. Druga opcija je da pronađete edukativne programe, bilo da su onlajn ili klasični, i upišete onaj koji najbolje odgovara disciplini koju ste odabrali, a možete i da potražite edukativni program koji je posvećen samo jednom programskom jeziku. Istražite i onlajn i oflajn varijante.

Pronađite mentora

Mentori s kojima ste u stalnoj komunikaciji mogu da vam pomognu na dva načina: zahvaljujući svom iskustvu mentori vam mogu pomoći da pronađete i praktikujete najbolje prakse, a ako imaju mrežu svojih ljudi, mogli bi da vas upute na moguće buduće prilike za posao, saradnju, zaposlenje i slično.

Eksperimentišite s drugim jezicima

Ako naiđete na barijeru pri radu sa jednim jezikom, razlog može da bude i naprosto to što je neku stvar lakše uraditi drugim jezikom. Kada razumijete tehnike i semantiku jednog programskog jezika, primjena ideja na drugi jezik je trivijalna.

Sada, kada ste pronašli svoj idealan jezik i počeli da pišete kodove, sigurno vam se javlja sljedeće pitanje: Kako da postanem najbolji/a?

Uradite sve da postanete bolji

Uvijek se trudite da budete što bolji: i lično i profesionalno. Pokušajte da pišete kodove i eksperimentišete sa novim načinima za automatizaciju ili pisanje koda.

„Ljudi me pitaju šta radim u slobodno vrijeme ili kao hobi. Ja odgovaram: ‘Programiram’. Možda je nekome to strašno, ali to je postao moj život. Ja uvijek pokušavam da programiram bolje nego što sam radio na svom posljednjem projektu“, kaže Džonatan Danilko, programer i konsultant.

Uvijek upoznajte najmanje dva jezika ili tehnologije

Iako je dobro da počnete sa učenjem jednog jezika, ne bi trebalo da se zaustavite na tome. Trebalo bi da znate makar dva jezika, za slučaj da jedan jezik ili tehnologija zastari. Možete čak i, dok učite prvi jezik ili jednu tehnologiju, da se polako upoznajete i s drugima. Akumulirajte sve vještine koje možete.

Programirajte lične projekte i doprinosite open source projektima

Kako stičete nova znanja i vještine, tako je dobro da se uključujete u nove projekte i da te vještine oprobate u praksi. Poslodavci uglavnom veoma cijene doprinos otvorenim (open source) projektima koje unaprjeđuje cijela zajednica programera, a ovakav rad predstavlja neprocjenjivo vrijedno iskustvo.

Ako vas interesuje karijera u programiranju, više o mogućnostima i izborima možete da saznate na ovom linku.