Četiri đaka izbačena iz Dom učenika u Doboju zbog incidenta

DOBOJ - Zbog fotografije na kojoj se vide gljive u kupatilu Doma učenika u Doboju, bez mjesta u ovoj ustanovi su navodno ostale tri srednjoškolke, a još dva đaka bi mogla biti izbačena iz svojih soba.

Davor Vidaković, direktor Doma učenika, rekao je da su tri učenice napustile ustanovu, ali, tvrdi, samovoljno.

"Jer se ne snalaze u uslovima kolektivnog stanovanja. To je dobrovoljno i toga ima cijelu godinu, jedni odlaze, drugi dolaze. Sada smo opet popunjeni jer nam je stiglo nekoliko novih učenika", navodi Vidaković.

Zbog incidenta u kojem su stradala sva vrata na muškim sobama, te inventar u kupatilima, iz Doma su nedavno izbačena četiri srednjoškolca.

Još dvojica su na izlaznim vratima jer su dobili opomene pred isključenje.

"Bili su i njihovi roditelji, koji podržavaju naš rad i mjere. Neki od njih priznaju da su primijetili da i kod kuće njihovo ponašanje nije konvencionalno", tvrdi Vidaković.

Fotografija koja je društvene mreže digla na noge je navodno nastala u tuš-kabini ženskog kupatila na drugom spratu, a đaci su je snimili nakon ljetnog raspusta, tokom kojeg su, tvrde, gljive izrasle zbog velike vlage.

Iako je od početka školske godine prošlo više od mjesec dana, fotografija je na društvenim mrežama objavljena tek nedavno jer su je đaci sačuvali i međusobno je dijelili.

Boravak đaka i tri obroka dnevno mjesečno njihove roditelje košta 75 KM, ali đaci nisu zadovoljni uslovima.

"Uslovi u Domu su loši. Vrata tuš-kabine se uopšte ne mogu zatvoriti, moram staviti letvu da mi neko ne bi ušao dok se tuširam", priča srednjoškolka koja je donedavno boravila u ovoj ustanovi.

Jedan od stanara Doma kaže da mu se ne sviđa hrana.

"Za doručak salama 'podriguša', za ručak makarone, riža, tek ponekad meso", tvrdi ovaj stanar.

Uprava kaže da hrana nije "spektakularna, ali za učenički standard je solidna", te dodaje da je dobojski Dom učenika možda jedinstven u RS po disciplini jer je povečerje u 21 čas.

"Roditeljima odgovara disciplina, da u 21 bude povečerje, da do 23 budu u krevetima, da se do 23.30 sva svjetla moraju pogasiti. To, naravno, djeci ne odgovara, jer ne mogu da rade šta hoće. Djeci ne odgovara što ih budimo ujutru u pola sedam. Ako je druga smjena, nema veze, mora ustati da uči", kaže Vidaković.