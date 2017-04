Čubrilović: Ulagati u fakultete koji školuju kadrove za privredu

ZVORNIK - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović poručio je da će Vlada podržati rad i razvoj Tehnološkog fakulteta u Zvorniku i slične fakultete koji školuju kadrove za privredu i industriju.

"Kadrova sa ovog fakulteta nema na biroima, a ima ih tamo gdje treba - u proizvodnji, industriji. Što je važnije, ti kadrovi su opravdali svoje školovanje i ulaganje društva u njihovo obrazovanje", rekao je Čubrilović novinarima u Zvorniku poslije razgovora sa rektorom Univerziteta Istočno Sarajevo Radoslavom Grujićem i dekanom Tehnološkog fakulteta Miladinom Gligorićem.

Čubrilović je napomenuo da Tehnološki fakultet ima dovoljno naučnog kadra, čija je uloga da školuju mlade ljude za razvoj privrede, a ne za biroe.

On je napomenuo da je posjetio laboratorije ovog fakulteta, čije opreme po kvalitetu nema od LJubljane do Atine, te ocijenio da su to male fabrike koje mogu sutra da budu proizvodni pogoni u manjem kapacitetu.

Čubrilović je naglasio da ovaj fakultet priprema kadar za domaću privredu i proizvodnju, jer se samo kvalitetom obrazovanja moguće izboriti na globalnom tržištu.

Grujić je objasnio da je na sastanku sa Čubrilovićem razgovarano o radu Tehnološkog fakulteta i obrazovnoj sferi, posebno o naučno-istraživačkom radu i saradnji sa privredom.

On je dodao da je predsjednika parlamenta Srpske upoznao i sa problemima Tehnološkog fakulteta koji se mogu rješavati zajedno sa ovom ustanovom, Vladom i Narodnom skupštinom Republike Srpske.

"Želimo da se u okviru projekta sanacije zgrada, radi povećanja efikasnosti korištenja energije, uključi i Tehnološki fakultet i Studentski dom u Zvorniku da bi bio riješen problem velikog gubitka energije, te da se popravi ravni krov", rekao je Grujić i ukazao da je neophodno nastaviti razvijati saradnju sa privredom.

Dekan Tehnološkog fakulteta Miladin Gligorić naveo je da je Čubrilovića upoznao o značajnim ulaganjima u nabavku najmodernije opreme, zahvaljujući, između ostalog, i odlukama Narodne skupštine Republike Srpske.

"Čubrilovića smo upoznali i o rezultatima fakulteta, planovima i poteškoćama sa kojima se ova visokoškolska ustanova u svom radu suočava", dodao je Gligorić.

Prema njegovim riječima, inženjeri koji diplomiraju na Tehnološkom fakultetu, nalaze se na ključnim mjestima u privredi i industriji, a primjer je kompanija "Alumina", koja je zahvaljujući obrazovanom kadru, napravila iskorak u osvajanju novih proizvoda i njihovom plasmanu na ino tržišta.