"Diskriminisani učenici s prosjekom ispod četiri"

BANJALUKA - Prijedlog zakona o visokom obrazovanju RS, čiji je tekst izazvao brojne polemike i bijes akademskih radnika, povučen je sa dnevnog reda današnje sjednice Narodne skupštine RS.

Radovan Višković, šef Kluba SNSD-a u NS RS, rekao je da će Prijedlog zakona o visokom obrazovanju biti povučen radi usaglašavanja sa koalicionim partnerima nekoliko detalja, te da će taj posao biti završen uskoro.

Goran Trbić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Banjaluka, kazao je da takođe ima informaciju da će prijedlog zakona biti povučen.

"Mi smo davali prijedloge i na prednacrt i nacrt zakona i bilo je puno razmimoilaženja pa je zato i povučen iz procedure. Mi smo tražili da se fakultetima da veća autonomija, da nastupaju samostalno za potrebe tržišta", kazao je Trbić.

Jovo Ateljević, član Savjeta za razvoj visokog obrazovanja RS, kazao je da ovaj prijedlog ima veliki broj suštinskih problema, a iako je preobiman, ne oslikava prave probleme visokog obrazovanja koje bi trebalo.

"Tu je prisutna, na primjer, diskriminacija učenika prilikom upisa na fakultet, pa stoji da učenik sa ocjenom ispod četiri ne može da se upiše na određene fakultete. Zatim da nakon završetka fakulteta ne možete raditi kao asistent dok ne završite master studij, što samo doprinosi odlasku mladih ljudi iz naše zemlje", kazao je Ateljević.

On je istakao da se autonomija univerzitetu i akademskim radnicima ne može oduzeti nikako, a problem je i što se ne posvećuje pažnja sistemu osiguranja kvaliteta, što je u RS i veliki problem.

"Tu je i problem da se vanredni studij ne može organizovati na smjerovima pravo, zdravlje, zaštita zdravlja, veterina, arhitektura, obrazovanje nastavnika i drugim", kazao je Ateljević.

Slavko Grbić, hirurg i profesor na Medicinskom fakultetu, kazao je da ovaj prijedlog nije uopšte dotakao pitanja vezana za medicinu, a koja su suštinski problem u ovoj grani.

On je istakao da takođe mentorstvo nije definisano ovim prijedlogom.

"Mentori nemaju nikakvu ni finansijsku naknadu za taj posao, niti u bodovnom smislu za dalje napredovanje kroz univerzitetske titule, a zamisliti da vi morate po pet godina studenta edukovati, učiti, pokazivati, a nemate ništa od toga", kazao je Grbić.

On smatra da se treba vratiti unazad da ljekari nakon pet godina završenog fakulteta imaju godinu dana stažiranja i obavezno zapošljavaju minimalno dvije godine kao ljekari opšte prakse, dok je sada to regulisano tako da nakon završenog fakulteta ljekari mogu raditi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti samo do 2020. godine.

Mirjana Kusmuk, rukovodilac Odsjeka za odnose s javnošću u Narodnoj skupštini RS, kazala je da je Kolegijum NS RS utvrdio Prijedlog dnevnog reda i da je na njemu i Prijedlog zakona o visokom obrazovanju.

"Predlagač, u ovom slučaju Vlada RS, ukoliko odluči da predloženi zakon povuče iz skupštinske procedure, to može da učini danas na sjednici Kolegijuma, koji se održava uoči početka sjednice, u 9.30, i na kojem se utvrđuje konačan Prijedlog dnevnog reda sjednice parlamenta", navela je Kusmukova.