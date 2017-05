Kako da postanete uspješan lider prije tridesete?

Kada je Džon Švarc, u 24. godini, rekao svom šefu, pomalo ironično, da želi da postane direktor, ovaj je gotovo pao sa stolice. Bila je 1974. godina, a Švarc je bio softverski razvojni inženjer koji je radio za kompaniju IBM.

„U to vrijeme za programere i inženjere nije bilo baš poželjno da teže ulogama koje su bile rezervisane za uspješne prodavce“, navodi Švarc za magazin „Entreprenur“.

„Ali smjernice koje mi je dao moj šef pomogle su mi da sagledam svoju poziciju i vještine i da moj pravi cilj postane mjesto direktora. I na kraju postigao sam taj svoj cilj, doduše, 30 godina kasnije, s kompanijom ‘Business Objects’, koja je danas dio korporacije SAP. Sve što sam uradio zahtjevalo je mnogo pažljivog planiranja, fokus i odlučnost.“

Danas put ka preduzetništvu može da djeluje drugačije, posebno zato što su se pojavile nove tehnologije.

„Ipak, vještine koje su potrebne da biste bili uspješan lider iste su kao i uvijek“, navodi Švarc. Ove vještine obično zahtjevaju određeno životno iskustvo, ali postoje i načini da se savlada taj nedostatak. Švarc predstavlja tri stvari koje treba da uradite ako želite da postanete uspješan preduzetnik, čak i ako ste mladi i nemate veliko životno iskustvo – ali još imate energiju i smjele ideje.

1. Izgradite tim koji će nadoknaditi vaše nedostatke

Čak i iskusni direktori i preduzetnici treba da imaju tim ljudi koji može da ponudi različite poslovne smernice i opcije, posebno kada su u pitanju područja koja su van njegove ili njene uže stručnosti.

Ovo je posebno važno za mlade lidere da bi izbjegli ozbiljne greške odmah na početku. Nedostatak iskustva može da dovede do vrlo bolnih posljedica: zapošljavanja pogrešnih ljudi, trošenja previše novca, problema zbog loših uslova u ugovorima, ili kršenja zakonskih regulativa – a to su samo neke od mogućih loših posljedica.

Razmotrimo primjer Marka Zakerberga i Šeril Sandberg s kompanijom „Fejsbuk“. On vodi proizvodnju i tehnologiju, a ona je više poslovno orijentisana osoba. Oni se međusobno dopunjuju svojim sposobnostima i rade zajedno kako bi postigli zajednički cilj, odnosno izgradnju uspješne kompanije.

Saosnivači Gugla Lari Pejdž i Sergej Brin (obojica su imali 25 godina kada su osnovali kompaniju) uključili su u svoj tim iskusnog Erika Šmita, kako bi mogli da dobiju bolji uvid u načine upravljanja kompanijom, prije nego što je sami preuzmu.

„Prilikom odabira svojih timova ne tražite ljude koji su isti kao vi. Nađite one koji vas mogu dopuniti i doprinjeti vašem razvoju“, savjetuje Švarc.

2. Koristite moć pozitivnog i negativnog razmišljanja

Ako ste odlučili da pokrenete svoj biznis, a još ste u svojim dvadesetim godinama, bez neuspjelih pokušaja i izazova iz prošlosti – imaćete neke prednosti, ali i mnoge nedostatke.

Najveći nedostatak mladih preduzetnika upravo je nedostatak iskustva. Zbog toga možete da imate problema s pronalaženjem investitora ili poslovnih partnera. Oni ne mogu da procjene vaš rad i sposobnosti na osnovu vaših prethodnih zadataka i iskustava, a samim tim naprosto nemaju nikakvu ideju o tome šta vi možete i koliko znate.

Ni ovo nije nesavladiva prepreka. Da biste prevazišli ovaj problem, neophodno je da uložite dosta rada i truda u razvoj i predstavljanje svoje ideje kako biste privukli što više ljudi. Još jedna potencijalno korisna strategija jeste da zaposlite iskusnu osobu koja će vam pomoći u pripremanju početnih planova i koja će vam biti referenca na samom početku.

To ne znači da vi možete da se opustite. Neophodno je da i dalje držite kontrolu nad svojim ciljevima i idejama poslovanja i da znate šta tačno želite. Švarc ističe da je zanimljiva prednost mladih lidera to što vjerovatno ne znaju šta sve nije moguće. Oni će često pokušati da to urade u svakom slučaju. A upravo ti pokušaju mogu da vas dovedu do otkrića toga koja bi iskusnija osoba mogla da otkloni vaše propuste zbog njenih prošlih negativnih iskustava.

„Ipak, sjajna i uspješna otkrića nastala po tom principu vrlo su rijetka. U većini slučajeva napredak je spor i dugotrajan proces, a da biste postigli uspjeh, oslonite se na iskustva drugih ljudi, čiji prethodni uspjesi i neuspjesi mogu da vam budu vrlo korisni“, navodi Švarc.

3. Budite ponizni

Lideri moraju da budu otvoreni, a skromnost i poniznost su takođe prikladne osobine.

Intelektualna poniznost je sposobnost da obuzdate svoju sujetu i da usvojite ideje drugih. U kompaniji „Gugl“ na primjer, to je veoma važan kriterijum pri zapošljavanju.

„Nažalost, poniznost se često doživljava kao slabost, a zapravo je to jedna od najvećih prednosti koju lider može da posjeduje“, ističe Švarc. Ljudi koji posjeduju tu vrstu poniznosti umiju da slušaju i uče od drugih.

Oni znaju da prepuste zadatke drugima kada vide da je neko sposobniji od njih samih i da zna kako da rješi problem. Oni takođe umiju da odaju priznanje ljudima za uspjeh. Nisu samozadovoljni i egoistični kad stvari krenu veoma dobro. Oni stalno preispituju svoje stavove i motivaciju kako bi bili sigurni da su zaista usklađeni sa željenim poslovnim rezultatima.

Sve ove vrijednosti su bitne za izgradnju organizacije visokih performansi. Ali pokretanje poslovanja samo je jedan dio tog ciklusa. „Biti ponizan je u redu, ali lider mora da bude spreman i da dovede do pobjede“, navodi Švarc. „Dakle, moj savjet je da budete ponizni, ali samo dok to vodi do vrhunskih rezultata i uspjeha.“

Uspjeh vas kao budućeg preduzetnika najviše zavisi od vas samih, odnosno od vaših vještina i znanja. Te vještine i znanja danas je moguće steći i na edukativnim programima koji su posebno namjenjeni preduzetnicima. Takvi programi postoje i kod nas, a više detalja možete saznati na ovoj obrazovnoj instituciji.